Vánoce v Palladiu: pohodové nákupy, prodloužená otevírací doba i pomoc dětem až do Štědrého dne

Vánoční období patří v nákupním centru Palladium na náměstí Republiky v Praze tradičně nejen nákupům, ale také sváteční atmosféře, setkávání a pomoci druhým. I letos Palladium nabízí široký výběr dárků, pestrou gastronomii a prodlouženou otevírací dobu, díky které si mohou návštěvníci užít předvánoční dny bez zbytečného spěchu.
Vánoční otevírací doba v Palladiu:
- Palladium je otevřeno denně od 9:00 do 21:00 hodin.
- Během posledního adventního víkendu je v pátek a v sobotu prodloužená otevírací doba až do 22:00 hodin.
- Na Štědrý den (24. prosince 2025) budou:
-obchody otevřeny do 15:00 hodin, obchody s prodejní plochou nad 200 m2 do 12:00 hodin,
-restaurace a kavárny nejdéle do 15:00 hodin.
- 25. prosince 2025 zůstává Palladium uzavřené.
- Od 26. prosince 2025 se centrum znovu otevírá, většina obchodů je v provozu od 11:00 hodin a tradičně startují povánoční výprodeje.
- Gastronomické patro Tasty Garden je standardně otevřeno denně od 11:00 do 22:00 hodin.
- Podzemní garáže Palladia jsou otevřeny nonstop, včetně svátků. Jejich aktuální obsazenost jednoduše zjistíte na webu www.palladiumpraha.cz nebo v aplikaci PALLADIUM KLIUB.
Kam za dárky: osvědčené značky i novinky roku 2025
Palladium nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren, díky čemuž si zde návštěvníci snadno vyberou dárky pro celou rodinu na jednom místě.
Mezi dlouhodobě nejoblíbenější a klíčové značky patří například Marks & Spencer, H&M, Mango, C&A, Sportisimo, Datart, Under Armour, Apple Premium Partner, Albert nebo DM drogerie. Kromě těchto velkých značek zde zákazníci najdou také širokou nabídku módy, obuvi, šperků, kosmetiky, elektroniky, hraček i designových doplňků.
V letošním roce se nabídka Palladia rozšířila o několik nově otevřených obchodů, které přinášejí další inspiraci pro vánoční nákupy. Portfolio značek doplnily například Tommy Hilfiger, Bijou Brigitte, Tchibo, Bath & Body Works, Buzz a gastronomickou nabídku posílila nová značka Dave’s Burger. Rodiny s dětmi ocení také nový dětský koutek Minihood s kavárnou (patro +2).
Slevy do vybraných obchodů pak zákazníci naleznou v nové aplikaci PALLADIUM KLUB , která je ke stažení zdarma v App Store nebo Google Play.
Elegantní řešení na poslední chvíli: dárkové poukazy
Pokud si návštěvníci nejsou jistí výběrem konkrétního dárku, mohou zvolit dárkové poukazy Palladium, které lze uplatnit ve více než 100 obchodech a restauracích. Poukazy je možné zakoupit na Infokiosku nebo online v e-shopu Palladia (https://eshop.palladiumpraha.cz). Na Infokiosku lze poukazy zakoupit i na Štědrý den, což z nich činí ideální dárek na poslední chvíli.
Vánoční pohoda a gastronomie v centru Prahy
Po nákupech nebo zimní procházce Prahou mohou návštěvníci posedět v některé z restaurací či kaváren v Palladiu. Gastronomické patro Tasty Garden nabízí pestrý výběr – od klasických restaurací a mezinárodní kuchyně přes rychlé občerstvení až po sladké speciality, kvalitní kávu nebo svařené víno. Palladium tak zůstává příjemným místem pro setkávání i odpočinek v rušném centru města.
Poslední dny charitativního Stromu Radosti
Vánoce v Palladiu jsou už tradičně spojeny také s pomocí dětem. Charitativní Strom Radosti, pořádaný ve spolupráci s nadačním fondem Radost dětem, vstupuje do svého posledního týdne. Až do 22. prosince 2025 si mohou návštěvníci u Stromu Radosti vedle Infokiosku v přízemí vybrat kartičku s přáním konkrétního dítěte, zakoupit dárek a přispět tak k radosti těžce nemocných dětí a dětí z dětských domovů z celé České republiky.
Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst. Aktuální obsazenost sledujte na webu www.palladiumpraha.cz nebo v aplikaci PALLADIUM KLUB.
Zdroj: Palladium