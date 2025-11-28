Vánoce v Rudolfinu s Filmovou filharmonií

Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Filmová filharmonie uvede 6. a 7. prosince v pražském Rudolfinu svůj tradiční koncert Vánoce. Pod vedením dirigenta Roberta Kružíka zazní slavné melodie z filmů Sám doma, Polární expres, Láska nebeská, Gremlins či Letopisy Narnie, doplněné o několik programových novinek.

Druhý adventní víkend bude pódium Dvořákovy síně opět patřit Filmové filharmonii, která pro své posluchače připravila program plný filmových melodií neodmyslitelně spjatých s vánočním obdobím. Atmosféru večera umocní Kühnův smíšený sbor a chlapecký sbor Bonifantes. Koncerty budou moderovat Roman Zach (sobota) a Daniel Stach (neděle).

Zazní slavná hudba z filmů Sám doma, Polární expres, Vánoční koleda, Gremlins, Letopisy Narnie či Ukradené Vánoce. Chybět nebudou ani romantické melodie z filmu Láska nebeská a letošní novinky z filmů Prázdniny a Zatímco jsi spal. Filmharmonie se také každoročně snaží zařazovat české tvůrce a jejich hudbu. V programu tak nechybí filmové klasiky Anděl Páně 2 a Tři oříšky pro Popelku, které se staly symbolem českých Vánoc.

Vánoční koncerty patří k našim nejoblíbenějším projektům. Každý rok se snažíme nabídnout kombinaci melodií, které diváci milují, a zároveň představit něco nového. Těší nás, že se pro mnoho posluchačů staly naše koncerty tradicí, a věříme, že si spousta z nich přijde opět společně s námi navodit krásné pocity blížících se svátků,“ říká ředitel a dramaturg Filmové filharmonie Matěj Lehár.

Svěží kombinace vánoční nostalgie, filmové romantiky a hravých momentů přináší nezaměnitelnou atmosféru, která každoročně přitahuje publikum všech generací. Filmová filharmonie tak pokračuje v tradici, která se stala pevnou součástí adventního období – koncerty Vánoce dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším událostem sezóny.

Koncerty se konají 6. a 7. prosince od 19:30. Poslední vstupenky jsou k dispozici na webu Filmové filharmonie.

Zdroj: Filmová filharmonie

