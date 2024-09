Vánoce ve stylu Koulier

Cesmína slaví úspěch po celém světě nejenom tím, jak vypadá, ale lidé věří i v její magickou moc. Například pokud byly cesmínové keře vysázeny kolem domu, měly působit jako obrana proti zlým čárám. Ve středověku se jimi zapuzoval od obydlí ďábel, čarodějnice a zlí duchové. Druidové byli zase přesvědčeni, že slunce nikdy neopouští cesmínové keře, a proto je považovali za svaté. Cesmína se používala pro dekorace i v průběhu starořímských Saturnálií a k uvítání nového roku v Číně. Cesmínové ozdoby značky Koulier jsou navíc v nejoblíbenější barevné kombinaci, kterou český zákazník preferuje, a to zeleno-červeno-bílé. Mezi další novinky letošní roku patří například Stříbrná kolekce a svazky ozdob v různých barvách. Sortiment značky čítá celkem 1400 dekorů a tvarů ozdob. Vybere si každý.

„Při výrobě nových kolekcí hraje rovněž aspekt duchovního přesahu. Tedy aby ozdoby byly nejenom krásné, ale měly pro zákazníka určitý význam a symboliku. Ochrana obydlí v případě chápání významu cesmíny u našich předků, je silným tématem. Na stromečku by každý mohl mít vždy alespoň jednu takovou ozdobu. Mohli bychom dát základ nové tradici zdobení toho našeho českého stromku. Zákazníci mohou zakoupit celý adventní cesmínový kalendář se 24 ozdobami nebo cesmínové ozdoby samostatně," uvádí Ing. Kateřina Šrámková, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny.

Novinky značky Koulier

Adventní cesmínový kalendář je dostupný za cenu 6 021 Kč. Stříbrná kolekce v balení po 2 – 12 ks kompletů v ceně od 480 Kč. Svazky ozdob ve tvaru oříšku jsou v ceně od 350 Kč za 1 ks. Svazek obsahuje 4 – 7 oříšků, které mohou značit počet osob, které se sešly u Štědrovečerní večeře.

Sklárna Koulier zavedla rovněž novou službu, a to široký výběr ozdob na strom na zápůjčku. Služba je určena všem těm, kdo si svoji představu designu bydlení teprve tvoří. Tak aby si vyzkoušeli co, a jaké barvy by se do jejich domovů hodily co nejlépe. Nebo těm, kdo vlastní velké prostory a přáli by si jít i ve zdobení vánočních stromečků s dobou, tedy mít alespoň jeden strom v naprosto moderních barvách a dekorech. Nemusí se tak zabývat nákupem celé kolekce, příští rok ji zase vymění za novou, tu trendy. Službu využívá rovněž stále více firem. Výhoda plyne také z toho, že nemusí počítat se skladovacími prostory pro ozdoby, které využijí jen jednou za rok. Sklárna Koulier je po Vánocích přijme zpět a poslouží zase v příštím roce. Více na www.koulier.cz.

Přijeďte načerpat inspiraci před Vánocemi přímo do sklárny Koulier na Oflendu na Chrudimsku, kde Vás v rámci exkurzí provedou výrobou, a vy tak bude moci obdivovat nádheru této rukodělné práce. V místním obchodě si pak budete moci vybrat z více jak 1400 dekorů – tvarů, barev. Těmi sklárna od svého založení disponuje.

Ozdoby Koulier budou k vidění i na středočeském zámku Loučeň, a to díky vánočně laděným prohlídkám Příběh stromečku, tentokráte s tématem Cesta kolem světa. Více na www.zamekloucen.cz. A protože se jedná o sesterskou společnost sklárny Koulier, budou i zde pořádány v době adventu rukodělné tvořivé dílny pod dohledem zkušených sklářů a malířek sklárny Koulier. Tak jak tomu probíhá ve sklárně po celý rok.

Zdroj: Zámek Loučeň

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.