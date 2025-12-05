Vánoční charitativní aukce DEJME DĚTEM ŠANCI vynesla téměř 2.500.000 Kč pro děti z dětských domovů

  15:04
Praha 5. prosince 2025 (PROTEXT) - V úterý 2. listopadu 2025 proběhla v reprezentativních prostorách Obecního domu v Praze 1 již 9. vánoční charitativní aukce DEJME DĚTEM ŠANCI, organizace, která dlouhodobě podporuje děti a mladé dospělé z dětských domovů po celé České republice. Aukce se konala pod záštitou starostky MČ Praha 1 Mgr. Terezie Radoměřské.

Stejně jako v předchozích letech byla spolupořadatelkou a partnerkou charitativní aukce členka dozorčí rady DEJME DĚTEM ŠANCI Karla Ašerová, která se do dražby pravidelně osobně zapojuje a dlouhodobě ji podporuje také jako partnerka společností Elite Medical a Elite Voyage.

Během slavnostního večera se dražily nevšední zážitky, originální předměty i umělecká díla. Atmosféra velkorysosti a vzájemné solidarity znovu potvrdila, že tato předvánoční tradice má své pevné místo v srdcích dárců, partnerů i podporovatelů organizace. Celkový výtěžek letošní aukce se vyšplhal na rekordní 2.421.500 Kč.

Mezi nejúspěšnější aukční položky se tentokrát zařadila hned trojice výjimečných darů. Kožená kabela s originálním motivem a podpisem Pasty Onera – jednoho z nejvýraznějších současných českých vizuálních umělců. Kabelu značky Belleder, vyrobenou speciálně pro tuto příležitost na podporu dětí z dětských domovů, zdobí hyperrealisticky ztvárněné rty s třešní, což proměnilo tuto tašku z recyklované hovězí lícové usně v jedinečné umělecké dílo.

Další výraznou položkou byla večeře ve společnosti investigativních novinářů z Odkryto.cz – Karla Hrubeše a Jiřího Hynka. Její dražitel si vychutná degustační menu Oldřicha Sahajdáka s vinným párováním v restauraci La Degustation Boheme Bourgeoise.

Třetí nejlépe vydraženou položkou se stala ručně podepsaná hokejka Jaromíra Jágra, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, držitele olympijského zlata a dvojnásobného mistra světa v ledním hokeji.

Večerem provázela moderátorská dvojice Nela Boudová a Karel Zima. O hudební zpestření se postarali houslista Jan Novák a klavírista Marek Kozák, kteří se řadí mezi nejvýraznější talenty svých generací a Jarka Ševčíková (24), mladá dáma, která část svého dětství prožila v dětském domově. Svou autorskou písní se podělila o osobní zkušenost s životem v dětském domově. Její emotivní vystoupení dojalo všechny hosty v sále.

Jsem nesmírně dojatá a šťastná, že se naše Vánoční aukce stala tradicí, která každoročně spojuje tolik skvělých lidí. Díky jejich podpoře můžeme dětem z dětských domovů usnadnit vstup do samostatného života a dát jim šanci, kterou si zaslouží,“ říká ředitelka a zakladatelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI Michaela Chovancová.„Upřímné poděkování patří všem partnerům, těm, kteří nám jednotlivé aukční položky věnovali, dražitelům a samozřejmě všem, kteří věnovali svůj čas a energii přípravě tohoto výjimečného večera.“

Hosté si mohli před i po oficiální části večera vychutnat bohatý raut připravený restaurací Ambiente Brasileiro, doplněný nápoji od společností Vineyards a Prosekárna. Kávový servis zajistila společnost COFFEE WATER AIR EXPERTS a sladkou tečku připravilo Cukrářství Viktoria. Všichni partneři poskytli občerstvení jako dar. Velké poděkování patří také vedení Obecního domu, který poskytl nádherné prostory bez nároku na úhradu.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým dospělým vyrůstajícím v dětských domovech na území celé ČR. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě z dětského domova takovou formou, která je pro něj přijatelná po stránce lidské i finanční. V současné době DDŠ spolupracuje se 58 dětskými domovy a ve svých projektech má zařazeno průběžně více než 250 dětí. Od roku 2011 podpořila více než 5 000 dětí částkou téměř 88 milionů Kč. Více informací naleznete na www.dejmedetemsanci.cz. DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. je držitelem značky „Prověřená veřejně prospěšná organizace“.

Zdroj: Dejme dětem šanci

