Vánoční tuková pohroma v Praze: Zachraňte potrubí, oleje a tuky vytřídíte snadno

I přes pravidelné kampaně zaměřené na třídění jedlých tuků a olejů máme v této oblasti stále co zlepšovat. Období Vánoc je přitom z hlediska produkce těchto odpadů nejkritičtější. To ostatně dokazují i údaje z Ministerstva životního prostředí. „Praha v období Vánoc vyprodukuje odpad jedlých olejů a tuků cca 250 tun,“ uvedla Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP. Toto množství je tak veliké, že by například naplnilo 5000 velkých van ke koupání. Středočeský kraj v tomto období vyprodukuje odpad jedlých olejů a tuků cca 180 tun.

Co se stane, když tuky skončí v odpadu?

Tyto produkty je třeba správně vytřídit. Špatná likvidace olejů a tuků způsobuje, že se usazují na stěnách kanalizace, kde tuhnou a postupně vytvářejí blokády. Na mastnotu se lepí další nečistoty jako jsou například ubrousky nebo hygienické potřeby. Důsledky mohou být nepříjemné. Ať jde o ucpaný odpad, zatopení nemovitosti znečištěnou vodou nebo nepříjemný zápach rozkládajícího se tuku v ulicích. Opravy ucpaných potrubí se přitom mohou vyšplhat do tisíců korun, u složitějších zásahů i přes deset tisíc.

Problém se však netýká jen domácností. Tuky narušují biologický proces čištění odpadních vod v čistírnách, kde mohou způsobovat pěnění nebo zahnívání. To zvyšuje náklady na čištění a snižuje kvalitu vyčištěné vody.

Jak správně likvidovat použité tuky a oleje?

Nikdy je nevylévejte do dřezu nebo toalety! Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude láhev plná, vyhoďte ji do kontejneru na tuky nebo odvezte do sběrného dvora. Praha a okolní regiony už dnes mají širokou síť kontejnerů na jedlé tuky, které zajišťují efektivní a ekologické zpracování tohoto odpadu. V případě, že pro vás ani jedna z těchto variant není možná, můžete je zahodit do směsného odpadu. Malé množství oleje a tuku v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.

Proč na tom záleží?

Správná likvidace jedlých tuků a olejů nejen chrání kanalizační systém a čistírny odpadních vod, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Navíc vám může ušetřit nemalé náklady na opravy ucpaných kanalizací. Pamatujte, že i drobná změna ve vašem přístupu může mít významný dopad. O svátcích se nechte inspirovat ke správnému třídění – pro sebe i pro planetu.