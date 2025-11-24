Vánoční výstava fotografií na Letišti Václava Havla

Vernisáž: úterý 25. 11. od 13.00
Letiště Václava Havla Praha – přízemí Terminálu 2
Výstavou zaměřenou na poetiku českých Vánoc navazuje Czech Photo na úvodní spolupráci s největším českým letištěm z jara letošního roku. Letiště Václava Havla Praha otevřelo v dubnu nové výstavní prostory v přízemí Terminálu 2 a prvním program se stal výběr z prestižní fotografické soutěže Czech Nature Photo.
Připravovaná Vánoční výstava nenabízí obrázky z pohlednic, ale autentickou atmosféru zachycenou předními českými fotografy, fotožurnality – krásu prostých okamžiků, skutečných emocí a živých tradic.Fotografie přibližují Vánoce v celé jejich rozmanitosti – od zasněžené Prahy a rozsvícených náměstí až po betlémy, obchůzky, dětskou radost i otužilce.Každý autor přináší svůj vlastní pohled – společně však skládají mozaiku svátků, které nejsou jen o dárcích, ale především o sdílení, naději a lidské blízkosti.
„Czech Photo dlouhodobě podporuje fotografii a v době, kdy mnoho lidí dává přednost prohlížení snímků na obrazovce, se naopak snažíme prezentovat špičkové autory na prestižních místech a motivovat veřejnost, aby za fotografií vyrazila. Je pro nás ctí, že vedle Národního muzea, Pražského hradu, galerií Czech Photo Centre a Fragment Gallery můžeme připravovat výstavy také v prostorách pražského Letiště Václava Havla.Vánoční výstava propojuje kreativitu renomovaných fotografů, se kterými jsme v úzkém kontaktu díky soutěži Czech Press Photo, s atmosférou klidu a pohody, která k tomuto období patří. Doufáme, že kolekce potěší cestující, kteří během svátků míří za rodinami do zahraničí, i ty, kteří se rozhodli strávit tento výjimečný čas v České republice,“ říká ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.
Vánoční výstava – Letiště Václava Havla Praha
Galerie se nachází mezi terminálem 1 a 2 u vyhlídkové terasy (u Billy)
Trvání výstavy: 26. 11. 2025 – 31. 1. 2026
Autoři vystavených fotografií:
Anna Boháčová, Ota Bartovský, Miroslav Chaloupka, Ondřej Deml, Martin Divíšek, Dalibor Gluck, Jan Handrejch, Ondřej Hájek, Lukáš Kaboň, Petr Lundák, Nguyen Phuong Thao, Dan Materna, Zdeněk Němec, Radek Petrášek, Luboš Pavlíček, Michal Sváček, Michal Šula, Petr Topič, Michal Turek, Martin Veselý, Jan Zátorský
Ať už výstavu navštíví domácí divák nebo cestovatel z druhého konce světa, ve vystavených fotografiích nalezne věrný a autentický obraz Vánoc v České republice a zároveň univerzální jazyk radosti a světla.
