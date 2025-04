Vantage Markets a Vantage Foundation společně podporují program aplikace Grab pro indonéské řidičky

Program, který probíhal od listopadu 2024 do ledna 2025, přinesl pozoruhodné výsledky. Přijato do něj bylo 1400 nových řidiček a 2000 aktivně neřídících z Jakarty, Bali, Medanu, Bandungu, Makassaru, Semarangu a Yogyakarty. Účastníci zdarma obdrželi řidičské soupravy, včetně bund a přileb, a také reaktivační pobídky na podporu dalšího zapojení do pracovního procesu.

Iniciativa přinesla hmatatelný ekonomický dopad - počet jízd řidičů zapojených do programu se ve srovnání s těmi, kteří podporu neobdrželi, zvýšil o 13 %. Kromě finanční pomoci poskytl program účastníkům obnovený pocit sebedůvěry, nezávislosti a podpory komunity.

Pro Purwati byl program více než jen příležitostí k výdělku - pomohl jí také vybudovat si důvěru v novou profesní dráhu: "Stát se řidičkou pro Grab mi nesmírně pomohlo v zajištění vlastního příjmu a získávání nových znalostí. Navíc jsem získala skvělé benefity, jako jsou bundy, helmy a dokonce i kosmetika! Taková malá gesta znamenají mnoho. Moc vám děkuji za podporu!"

Program Wiramudi Grab prokázal sílu odpovědnosti podniků a strategických partnerství při podpoře ekonomické emancipace a inkluze pracovní síly. Díky odstranění vstupních bariér poskytl program tisícům žen šanci získat udržitelný příjem a zároveň podpořil větší genderovou diverzitu v indonéském odvětví jízd na vyžádání.

Význam této spolupráce zdůraznil také generální ředitel společnosti Vantage Markets Marc Despallieres: "Ve společnosti Vantage Markets věříme, že finanční nezávislost by měla být dostupná každému, a jsme odhodláni podporovat iniciativy, které mají skutečný a trvalý dopad. Naše partnerství s nadací Vantage Foundation a společností Grab Indonesia je důkazem síly kolektivních akcí, které vedou ke smysluplným změnám. Když ženám poskytujeme zdroje, školení a finanční podporu, pomáháme jim nejen zajistit si stabilní příjem, ale také podporujeme inkluzivnější a udržitelnější budoucnost. Těšíme se na rozšíření tohoto partnerství a na další podporu potřebných komunit."

Kampaň #TradeForHope je součástí kontinuálního úsilí společnosti Vantage o integraci společenské odpovědnosti do svých aktivit. Díky podobným pomáhajícím iniciativám společnost Vantage připravuje půdu pro inkluzivnější a udržitelnější budoucnost komunit, kterým slouží.

O společnosti Grab

Grab je přední superaplikace v oblasti doručování, mobility a digitálních finančních služeb působící v jihovýchodní Asii. Grab obsluhuje více než 700 měst v osmi zemích jihovýchodní Asie - Kambodži, Indonésii, Malajsii, Myanmaru, Filipínách, Singapuru, Thajsku a Vietnamu - a umožňuje milionům lidí každý den objednat si jídlo nebo potraviny, posílat balíčky, přivolat si jízdu nebo taxi, platit za online nákupy nebo využívat služby, jako jsou půjčky a pojištění, a to vše prostřednictvím jediné aplikace. Společnost Grab byla založena v roce 2012 s cílem podpořit oblast jihovýchodní Asie vytvořením ekonomických možností pro všechny. Společnost Grab usiluje o naplnění tří cílů - snažíme se současně dosahovat finanční výkonnosti pro naše akcionáře, vykazovat pozitivní sociální dopad včetně ekonomické emancipace milionů lidí v regionu a zároveň zmírňovat svou ekologickou stopu.

O nadaci Vantage Foundation

Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru společnosti McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s charitativními organizacemi po celém světě, včetně organizací iREDE Foundation v Nigérii, Teach For Malaysia v Malajsii a Instituto Claret v Brazílii.

Další informace naleznete na adrese www.vantage.foundation .

Právní prohlášení: Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje finanční poradenství ani nabídku jakýchkoli finančních produktů či služeb. Charitativní aktivity popsané v tomto dokumentu vykonává nadace Vantage Foundation s podporou společnosti Vantage Markets. Tyto aktivity jsou zcela odděleny od jakýchkoli finančních služeb nabízených společností Vantage Markets. Tento článek je určen výhradně k popisu aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem a nepředstavuje žádnou podporu nebo partnerství související s finančními produkty nebo službami. Čtenářům se doporučuje před přijetím jakéhokoli investičního nebo finančního rozhodnutí vyhledat nezávislé odborné poradenství. Jakékoli spoléhání se na uvedené informace je výhradně na vlastní riziko.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: CFD (rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje a díky pákovému efektu s sebou nesou vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Před obchodováním se ujistěte, že jste tato rizika pochopili.

