Vantage Markets slaví 15 let inovací dokonalého obchodního mechanismu

Při příležitosti tohoto významného milníku představila společnost Vantage nové jubilejní logo, které symbolizuje základní prvky její obchodní dráhy - důvěru, bezpečnost a spolehlivost. Její klienti se pak mohou až do konce roku těšit na děkovné události, exkluzivní rozhovory či zajímavé regionální kampaně.

Společnost Vantage má od svého založení za sebou již několik významných milníků, které utvářely její růst. Zásadním posunem byl rebranding z VantageFX na Vantage v roce 2021, kdy společnost rozšířila své portfolio z forexových CFD na širší škálu CFD produktů, včetně indexů, akcií, komodit, ETF a dluhopisů. Tato strategická změna položila základy pro vzestup společnosti Vantage jako předního CFD brokera pro více aktiv, který dnes poskytuje své služby více než pěti milionům klientů.

V roce 2022 vstoupila společnost Vantage do světa sponzoringu motoristického sportu partnerstvím s týmem NEOM McLaren Extreme E, čímž zdůraznila svůj závazek k udržitelnosti a inovacím. V mediální sféře následovalo partnerství s Bloomberg Media Studios, které prostřednictvím série videí !The Vantage View" ("Jak to vidí Vantage") významně zvýšilo viditelnost společnosti a její zapojení do trendů a průzkumů finančního trhu.

Marketingová ředitelka Geraldine Gohová vypráví: "K mým největším zážitkům se společností Vantage patří příležitost sledovat na vlastní oči její mezinárodní expanzi. Atmosféra spolupráce, která panuje v našich týmech, proměnila každou výzvu v příležitost – od otevírání nových mezinárodních poboček až po přizpůsobování našich služeb jedinečným potřebám obchodníků v různých regionech."

Společnost Vantage je také odhodlána stále zdokonalovat uživatelskou zkušenost, jak dokazuje její integrace s platformou TradingView a nedávná modernizace webových stránek. Její závazek poskytovat intuitivní, uživatelsky přívětivá řešení, která pomáhají obchodníkům diverzifikovat svá portfolia s nižšími náklady, podtrhuje také spuštění funkce kopírování obchodníků (copy tradingu) v aplikaci Vantage App či přepracovaná nabídka CFD na indexy.

Kromě obchodování se společnost Vantage také významně podílí na společenské odpovědnosti firem, včetně podpory vzdělávacích iniciativ UNESCO či daru ve výši 100.000 dolarů na programy UNHCR pomáhající uprchlíkům v Austrálii.

Ředitel pro strategii a obchodování ve společnosti Vantage Marc Despallieres uvedl: "Vývoj společnosti Vantage zásadním způsobem ovlivnila naše mezinárodní expanze. Začínali jsme jako místní makléř a pro přerod v mezinárodního hráče jsme si museli vybudovat silnou reputaci důvěryhodnosti, transparentnosti a dodržování regulačních předpisů. Tento základ nám následně umožnil se přizpůsobit, inovovat a nabídnout pokročilé nástroje a technologie obchodníkům v nejrůznějších regionech. Dnes, kdy slavíme 15 let, zůstává naše odhodlání usilovat o dokonalost stejně pevné jako kdykoli předtím a těšíme se na další etapu naší cesty ve znamení podpory našich klientů při jejich obchodních aktivitách."

