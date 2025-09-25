VARS BRNO ukazuje cestu, jak je možné realizovat značné úspory při správě a opravách silnic

"Digitalizace přináší revoluci do správy dopravní infrastruktury – nejde jen o sběr dat, ale především o chytré propojení různých typů údržby a efektivní koordinaci dodavatelů, kteří spravují dopravní infrastrukturu. Díky tomu mohou správci komunikací plánovat zásahy s maximální efektivitou, minimalizovat dopady na provoz a zajistit plynulost dopravy. Digitální nástroje propojují jednotlivé úseky i zapojené subjekty, což umožňuje optimálně využívat čas, pracovní kapacity i rozpočty," říká Tomáš Miniberger, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VARS BRNO.
SHV a CEV: nástroje pro efektivní údržbu
VARS BRNO disponuje dvěma klíčovými nástroji. Systém hospodaření s vozovkou (SHV) se zaměřuje na souvislou údržbu – plánuje a koordinuje rozsáhlejší akce s ohledem na stav silniční sítě, aby byly prováděny efektivně a předvídatelně. Cílem je provádět opravu komunikace ve stavu, kdy je její oprava nejlacinější. Platí to, co u člověka - daleko lépe a levněji se opravuje komunikace v lepším stavu než v havarijním. Moderní technologie umí vozovku nejen sledovat a vyhodnocovat její stav, ale s ohledem na její zatížení i predikovat další vývoj a navrhovat opravy s horizontem více let.
Druhým nástrojem je Centrální evidence vad (CEV), provozní aplikace, jejímž cílem je automatizace procesů řízení a realizace běžné údržby včetně kontroly výkonu externích dodavatelů údržby. Zajišťuje provádění prohlídek komunikací, evidenci vad a sledování procesu jejich odstraňování, včetně vykazování činností běžné údržby, například sekání trávy.
"Digitalizace umožňuje sledovat stav komunikací v reálném čase a předvídat, kde a kdy budou opravy potřebné. To posouvá SHV od původního účelu, nástroje na strategické plánování k současnému mnohem efektivnějšímu účelu, nástroji provoznímu – data a propojení s CEV samy povedou k efektivnější údržbě," říká RNDr. Marie Filakovská, ředitelka divize Hospodaření s pozemními komunikacemi a GIS ze společnosti VARS BRNO.
"Systém je také významným přínosem pro hospodaření a úspory. Dokáže vyhodnotit, zda se například z nákladového hlediska vyplatí danou komunikaci či její část opravit nyní, za rok nebo za dva," dodává Martina Procházková z VARS BRNO.
Digitalizace a její konkrétní přínosy
Digitalizace umožňuje rychlejší a přesnější rozhodování o zásazích a lepší koordinaci mezi dodavateli. Prediktivní modely například odhadují, kdy a jak se vozovka začne zhoršovat, a plánují opravy tak, aby zásahy byly účinné a minimalizovaly dopad na dopravu. Praktické přínosy jsou patrné nejen pro správce komunikací, kteří mají přístup k podrobným datům, ale i pro občany a města – plynulejší doprava, bezpečnější silnice, méně zdržení a lepší možnost plánování.
"Digitalizace není jen technický nástroj, ale také prostředek pro dlouhodobé strategické rozhodování. Umožňuje efektivně plánovat investice, lépe rozdělovat pracovní síly a sledovat, které úseky vyžadují okamžitou pozornost a které lze opravit později. Takový přístup snižuje zbytečné výdaje a zvyšuje kvalitu správy infrastruktury," říká Tomáš Miniberger, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VARS BRNO a dodává: “Propojení CEV a SHV spolu s digitalizovanými daty zlepšuje správu komunikací na celostátní úrovni, zejména dálnic a silnic 1. třídy. Budoucnost správy silnic vidíme ve stále větší integraci prediktivních modelů a udržitelných materiálů, což umožní efektivní správu infrastruktury s minimálními náklady a dopady na životní prostředí. Pracuje se také na sdílení dat při plánování údržby a oprav.”
Významný posun ve správě silničního majetku přináší implementace BIM
BIM může výrazně přispět například při expertním posuzování poruch vozovek. Díky němu bude možné zpětně dohledat informace o použitých technologiích, materiálech, podmínkách pokládky betonu či asfaltu, včetně původu materiálu. Tím se minimalizuje riziko opakování chyb v budoucnosti. Význam BIM se projeví také v oblasti periodické údržby – do systému hospodaření s vozovkou (SHV) se budou automaticky přenášet údaje o četnosti prohlídek, revizí, specifikacích materiálů a dalších relevantních informacích. Naopak z SHV, respektive ze systému správy majetku, budou veškeré změny týkající se infrastruktury zpětně zapisovány do BIM modelu. Tím se uzavírá celý životní cyklus silničního majetku.
Řešení VARS BRNO ukazuje, že digitalizace a moderní technologie mohou zásadně změnit přístup k údržbě silnic. Česká digitalizace správy silnic tak nejen dohání svět, ale zároveň ukazuje cestu, jak využít moderní technologie pro praktický prospěch občanů a regionů. Přínosem bude zlepšení jízdního komfortu a zvýšení bezpečnosti.
