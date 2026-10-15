„Vaše operační paměť je přetížená.” Kampaň v ulicích Prahy a Brna mířila na vyhoření. Odpověď přináší nový román z 15. Velkého knižního čtvrtku

Ranní cedule nabourala kolemjdoucím autopilota
Během dvou zářijových dnů se lidé s cedulemi pohybovali v ranním ruchu na pražském náměstí I. P. Pavlova, a v Brně na Mendlově náměstí a České ulici. Cíl byl jediný: nabourat ranní autopilotní režim Čechů, kteří v dopravních zácpách či při dobíhání MHD nedají telefon z ruky. Nápis zastavil lidi napříč věkovými skupinami. Část z nich se před autory kampaně rozpovídala o vlastním vyčerpání, nespavosti a neschopnosti odpojit se od pracovního telefonu.
Výpovědi kolemjdoucích odpovídají tomu, co měří velké průzkumy. Podle červnového šetření agentury STEM (n = 1 352) se 76 % pracujících Čechů cítí z práce aspoň občas vyčerpáno a 72 % ji považuje za stresující. Shodné číslo naměřila i říjnová Mavie Stress Study (n = 394, zadavatel Mavie Next GmbH), zveřejněná ke Světovému dni duševního zdraví.
„Na ulicích jsme viděli přesně to, co denně vidím ve své praxi. Jsme permanentně online, neustále musíme podávat výkon, a naše vnitřní operační paměť to už nezvládá. Lidé se zastavovali, protože ten nápis na ceduli zasáhl jejich aktuální životní pocit,“ vysvětluje Barbora Englischová.
„Někdy musíte přijít o všechno digitální, abyste v sobě našli to opravdové,“ dodává autorka. V románu to ztvárňuje přes příběh úspěšného softwarového architekta z Mnichova, který v chaosu Saigonu přijde o telefon a s ním paradoxně i o celou svou dosavadní identitu. Není to žádná psychologická příručka – je to čistá beletrie.
Román pro muže, které by příručka neoslovila
Algoritmus džungle je první beletristický titul Barbory Englischové, která dosud vydala devět knih z oblasti osobního rozvoje. Hlavní hrdina Alex, softwarový architekt z Mnichova, vyhoří na poradě. Dostane nucenou dovolenou, odletí do Saigonu, a hned první den ztratí mobil, s ním GPS, Google Maps i firemní Slack. V deseti kapitolách se učí tomu, co žádný procesor nenasimuluje.
Autorka knihu napsala záměrně pro mužské čtenáře. V předmluvě to říká bez okolků: „Málo který chlap si dobrovolně koupí knížku o léčení duše. Ale příběh o úspěšném ajťákovi, kterému selže systém? To už zní jako téma.“
Román přitom otevírá silný paradox – ačkoliv se děj točí kolem IT experta, autorka sama informačním technologiím vůbec nerozumí. Právě tento odstup jí dovolil napsat o IT architektovi z pohledu, který kolegové z oboru často nemají: zvenku a lidsky. V poděkování knihy sama přiznává, že po nocích googlila, co to vlastně API je.
Součást 15. Velkého knižního čtvrtku
Algoritmus džungle vychází 15. října 2026 jako součást 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku. Slavnostní program startuje v 17:00 ve Werichově vile. Patnáct vybraných titulů letos zahrnuje mimo jiné nové knihy Martina Hilského, Martina C. Putny, Josefa Formánka, Milana Janouška, Takise Würgera a Shauna Tana.
O autorce
Barbora Englischová je NLP terapeutka, mentorka a autorka 10 knih. Je tvůrkyní podcastu Detoxikuj život, který se letos umístil na 4. místě v anketě Podcast roku (Cena posluchačů, kategorie Seberozvoj). Procestovala 53 zemí, prošla řadou osobních zkoušek a dnes pomáhá lidem hledat jejich „maják v srdci.“ Komunita projektu Detoxikuj život čítá přes 100.000 čtenářů knih a více než 3000 absolventů programů.
Zdroj: Barbora Englischová
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59624.