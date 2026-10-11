Vazba v 95 letech: před Radou OSN zazněla výzva ke změně podmínek Lee Man-hee

Prohlášení zaznělo ve všeobecné rozpravě ke třetímu bodu programu, který se věnuje podpoře a ochraně všech lidských práv. Týkalo se případu předsedy Lee Man-heeho, 95letého zakladatele a předsedy Shincheonji, církve Ježíšovy, a veterána korejské války. Podle tiskové zprávy CAP LC je držen ve vyšetřovací vazbě ve vazební věznici v Soulu v Korejské republice na základě obvinění z nenásilného jednání.
Přednesení zářijového prohlášení předcházela mezinárodní tisková konference v Soulu. Tu 7. srpna uspořádala organizace Human Rights Without Frontiers společně s CAP LC a dalšími organizacemi. Evropští odborníci na ní vyzvali korejské úřady k přezkoumání vazby Lee Man-heeho a požádali o jeho propuštění z humanitárních důvodů.
Obavy z průběhu vyšetřování a podmínek vazby
CAP LC vyjádřila vážné znepokojení nad vyšetřováním, které se podle ní jeví jako politicky motivované a diskriminační vůči náboženské menšině, i nad podmínkami vazby. Organizace uvedla, že přestože má předseda Lee stálé bydliště a nehrozí u něj útěk, byl během nejzávažnější vlny veder v Soulu držen v celách bez klimatizace.
Podle CAP LC to vyvolává vážné obavy o zdraví 95letého člověka ve vazbě.
Mezinárodní závazky a ochrana práv
Prohlášení uvádí, že takové zacházení je v rozporu s mezinárodními závazky Korejské republiky. Odkazuje přitom na článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který vyžaduje nezbytnost a přiměřenost zbavení svobody, a na článek 10, který zaručuje humánní zacházení.
CAP LC dále připomíná Mandelova pravidla, podle nichž mají osoby zbavené svobody právo na zdravotní péči rovnocennou péči dostupné mimo věznice. Tokijská pravidla stanovují, že vyšetřovací vazba má být krajním prostředkem.
Organizace rovněž odkazuje na článek 18 uvedeného paktu, který chrání svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení. Podle CAP LC nebylo toto právo v daném případě respektováno.
Alternativy k vazbě a nezávislé lékařské posouzení
CAP LC naléhavě požádala Radu OSN pro lidská práva, aby vyzvala Korejskou republiku k dodržování jejích smluvních závazků. Konkrétně žádá využití alternativ k vazbě, umožnění nezávislého lékařského posouzení a zajištění spravedlivého a nestranného soudního řízení.
O organizaci CAP Liberté de Conscience
CAP LC je sekulární evropská nevládní organizace založená v roce 1995, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN. Věnuje se ochraně práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení.
Na diskriminaci z důvodu náboženství nebo přesvědčení upozorňuje evropské a mezinárodní instituce. Shromažďuje svědectví o diskriminaci a porušování lidských práv náboženských společenství a společenství sdílejících určité přesvědčení. Tato svědectví předává mezinárodním orgánům s cílem informovat je, zvyšovat povědomí a podněcovat diskusi o ochraně těchto svobod. Zasazuje se také o uznání práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení u náboženských a duchovních skupin čelících diskriminaci.
CAP LC je členem Evropské federace za svobodu vyznání (FOB) a Evropské sítě pro náboženství a přesvědčení (ENORB). Účastní se také platformy občanské společnosti pro základní práva při Agentuře Evropské unie pro základní práva.
Kompletní znění ústního prohlášení
Upozorňujeme na případ předsedy Lee Man-heeho, pětadevadesátiletého představitele církve Ježíšovy Shincheonji a veterána korejské války, který je držen ve vyšetřovací vazbě ve vazební věznici v Soulu v Korejské republice.
Řízení týkající se obvinění z nenásilného jednání pokračuje. Přetrvávají obavy z náboženského pronásledování a politicky motivovaného diskriminačního vyšetřování, zatímco jeho vazba nadále trvá. Přestože má stálé bydliště a nehrozí u něj útěk, byl během nejzávažnější vlny veder v Soulu držen v celách bez klimatizace.
Tím jsou porušovány mezinárodní závazky Koreje. Článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech vyžaduje, aby zbavení svobody bylo nezbytné a přiměřené. Článek 10 vyžaduje humánní zacházení. Mandelova pravidla zaručují zdravotní péči rovnocennou péči Upozorňujeme na případ předsedy Lee Man-heeho, pětadevadesátiletého představitele církve Ježíšovy Shincheonji a veterána korejské války, který je držen ve vyšetřovací vazbě ve vazební věznici v Soulu v Korejské republice.
Řízení týkající se obvinění z nenásilného jednání pokračuje. Přetrvávají obavy z náboženského pronásledování a politicky motivovaného diskriminačního vyšetřování, zatímco jeho vazba nadále trvá. Přestože má stálé bydliště a nehrozí u něj útěk, byl během nejzávažnější vlny veder v Soulu držen v celách bez klimatizace.
Tím jsou porušovány mezinárodní závazky Koreje. Článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech vyžaduje, aby zbavení svobody bylo nezbytné a přiměřené. Článek 10 vyžaduje humánní zacházení. Mandelova pravidla zaručují zdravotní péči rovnocennou péči dostupné mimo věznice. Tokijská pravidla stanovují, že vyšetřovací vazba má být krajním prostředkem. A článek 18 chrání svobodu náboženského vyznání, kterou ministr spravedlnosti nerespektuje.
Naléhavě žádáme Radu, aby vyzvala Koreu k dodržování jejích smluvních závazků, k využití alternativ k vazbě, k nezávislému lékařskému posouzení a ke spravedlivému a [nestrannému] soudnímu řízení.
Kontakty pro média
- CAP Liberté de Conscience (CAP LC)
- 117, Rue de Charenton, 75012 Paříž, Francie
- Kontaktní stránka CAP LCZdroje a video
Zdroje a video
- Oficiální zpráva CAP Liberté de Conscience ze dne 18. září 2026
- Úplné video ústního prohlášení zveřejněné CAP LC
- Záznam jednání na UN Web TV
- Předchozí zpráva o srpnové konferenci v Soulu
Další odkazy k tématu
Zdroj: Církev Nové nebe, nová země, Shincheonji
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59568.