Ve dvou se to lépe táhne, potvrzují vánoční kuka vozy Pražských služeb

Vánočně ozdobená technika Pražských služeb letos znovu rozzáří metropoli. Dva popelářské vozy značky Mercedes-Benz 1830 GL na CNG pohon vypraví druhá největší městská společnost v neděli 30. listopadu. Až do nového roku je lidé potkají především v historickém centru. První pojede po levém břehu Vltavy, v oblastech kolem Pražského hradu, Hradčan, Starého Města nebo Malé Strany. Druhý pak po pravém břehu, na Starém Městě, okolo Betlémského náměstí, Uhelného či Ovocného trhu a také v lokalitě u Mariánského náměstí.
Sváteční kukačky vyjedou do terénu na večerní směny od 19 hodin. "To už je tma, tím pádem krásně vyniknou," slibuje generální ředitel Pražských služeb (PSAS) Patrik Roman a dodává: "Dosud budila naše speciálně osvětlená technika vždy pozornost. Lidé si ji fotili, natáčeli, sdíleli na sociálních sítích a měli z ní skutečně ohromnou radost. Na vánoční popelářská auta jsme pokaždé zaznamenali samé pozitivní ohlasy, proto jsme se rozhodli znovu vypravit dvě."
V rámci in-house spolupráce pomáhala realizovat zdobení tentokrát další městská společnost, a to Technologie hlavního města Prahy (THMP). "Nápad spolupráce s kolegy z PSAS se nám samozřejmě hned od začátku líbil. Vánočně osvětlené vozy Pražských služeb jsou tradičně etalonem špičkového propojení městské techniky a poetiky Vánoc, ke kterému se světlaři THMP rádi přidali. Dekorace na obou popelářských autech tvoří přes 200 metrů kabelů s celkem 4400 úspornými LED diodami," přibližuje předseda představenstva THMP Tomáš Jílek a potvrzuje tím známé úsloví, že ve dvou se to lépe táhne.
Vzhledem k tomu, že obsah černých popelnic na směsný komunální odpad z Prahy končí v ZEVO Malešice, budou oba vozy k vidění občas i mimo centrum, když povezou náklad do spalovny. "Tady zacházíme s odpadem jako s cenným zdrojem. Energeticky ho využijeme, přeměníme na elektřinu a teplo pro zhruba dvacet tisíc pražských domácností takřka beze vzniku škodlivých zplodin. Po dokončení rekonstrukce v rámci projektu GOLEM je totiž ZEVO Malešice skutečně ekologické, emisně srovnatelné s teplárnami spalujícími zemní plyn," připomíná tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Svoz odpadu probíhá v metropoli celoročně, kolem svátků je ale pravidelně intenzivnější. Denně se po městě pohybuje více než 100 popelářských vozů Pražských služeb s více než 300 pracovníky. Za směnu projede každý z nich průměrně 75 kilometrů dlouhou trasu. Posádka se skládá standardně z řidiče a dvou až tří popelářů. Vánoční kukačka vyrazila do terénu poprvé v roce 2021, od té doby se těší velké oblibě. Pražské služby ale zároveň připomínají a zdvořile prosí, aby lidé respektovali, že jde o pracovní stroj, který je v terénu kvůli výkonu služby. Důležité je proto držet si bezpečný odstup.
Zdroj: Pražské služby