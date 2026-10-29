Ve fitku, při běhu i na túře. Jak vybrat správná sluchátka?

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  9:11
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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - S příchodem chladnějšího počasí se mění i naše sportovní návyky. Zatímco někteří přesouvají tréninky do fitness center, jiní pokračují v běhání venku nebo vyrážejí na podzimní túry. Každá aktivita přitom klade na audio techniku trochu jiné nároky. V posilovně oceníme sluchátka, která dobře drží při pohybu a pomáhají potlačit okolní hluk, při běhu městem je naopak důležité vnímat dění kolem sebe. Na turistických výpravách zase přichází ke slovu skladnost, výdrž a odolnost vůči počasí. Audio značka soundcore společnosti Anker Innovations nabízí několik řešení, která odpovídají různým způsobům poslechu při sportu i venku.

Ve fitku rozhoduje stabilita sluchátek i možnost soustředit se

Běh na pásu, silový trénink nebo dynamické cvičení mají jedno společné – sluchátka musí držet na místě i při intenzivním pohybu. V rušném fitness centru navíc může poslech hudby komplikovat hlasitá hudba z reproduktorů, rozhovory ostatních návštěvníků nebo zvuky posilovacích strojů.

Právě pro takové situace jsou určená soundcore Sport X20. Sluchátka využívají nastavitelné háčky za uši, které lze pootočit až o 30 stupňů a prodloužit o 4 mm. Uživatel si tak může přizpůsobit jejich polohu podle tvaru ucha, aby sluchátka při pohybu lépe držela.

Sport X20 nabízejí také aktivní potlačení hluku (ANC), které pomocí mikrofonů a protichůdného zvukového signálu omezuje část okolních ruchů. Uživatel se tak může lépe soustředit na vlastní trénink a hudbu, aniž by musel výrazně zvyšovat hlasitost. O reprodukci se starají 11mm dynamické měniče doplněné technologií BassUp pro zvýraznění basů.

Při intenzivním cvičení přijde vhod také ochrana proti potu a vodě. Sport X20 využívají technologii SweatGuard a splňují stupeň krytí IP68, který potvrzuje odolnost proti prachu a vodě za stanovených testovacích podmínek. Na jedno nabití nabízejí podle výrobce až 12 hodin poslechu, při zapnutém ANC přibližně 7 hodin.

Při běhání venku je důležité neztratit kontakt s okolím

Zatímco v posilovně pomáhá potlačení hluku soustředění, při běhání venku nemusí být úplné odstínění okolních zvuků žádoucí. Zejména na podzim, kdy se dříve stmívá a počasí může zhoršovat viditelnost, je důležité vnímat projíždějící auta, cyklisty nebo ostatní běžce.

Alternativou ke klasickým špuntovým sluchátkům, kterými jsou například Liberty 5, jsou proto modely s otevřenou konstrukcí, označované jako open-ear. Narozdíl od klasických špuntů totiž neuzavírají zvukovod, takže uživatel může poslouchat hudbu a současně přirozeně vnímat okolní zvuky.

Tento princip využívají soundcore AeroClip, která se pomocí pružné klipsové konstrukce uchycují na ušní boltec. Na rozdíl od klasických sluchátek se nezasouvají do zvukovodu, což může přispět k pohodlnějšímu nošení při delším běhu nebo chůzi. Každé sluchátko váží přibližně 5,9 gramu.

AeroClip jsou vybavena 12mm měniči a technologií pro zvýraznění basů. Díky krytí IPX4 odolávají potu a stříkající vodě, takže zvládnou i lehký déšť. Podporují také připojení ke dvěma zařízením současně a na jedno nabití nabízejí podle výrobce až 8 hodin poslechu, s nabíjecím pouzdrem až 32 hodin.

Otevřená konstrukce pomáhá zachovat kontakt s okolím, sama o sobě však nezaručuje bezpečný pohyb v provozu. Důležité zůstává nastavení přiměřené hlasitosti a pozornost vůči okolnímu dění.

Na podzimní túře přijde vhod odolnost i dlouhá výdrž

Podzimní turistika klade na elektroniku odlišné požadavky. Při delších výletech rozhodují kompaktní rozměry, snadné přenášení a schopnost zvládnout vlhkost, déšť nebo prach. Pokud si chce člověk pustit hudbu během odpočinkové zastávky, může místo sluchátek využít malý přenosný reproduktor.

Jednou z možností je soundcore Select 4 Go. Díky kompaktnímu provedení a integrovanému poutku jej lze snadno připnout k batohu nebo uložit do zavazadla. Reproduktor nabízí výkon 5 W a podle výrobce vydrží přehrávat hudbu až 20 hodin na jedno nabití při 40% hlasitosti.

Pro outdoorové použití je důležitá také odolnost. Select 4 Go splňuje stupeň krytí IP67, který potvrzuje prachotěsnost a odolnost proti dočasnému ponoření do vody za stanovených podmínek. Reproduktor navíc plave na hladině. Prostřednictvím aplikace soundcore lze upravit zvuk pomocí ekvalizéru a dva kompatibilní reproduktory Select 4 Go je možné propojit pro stereofonní poslech.

Při používání přenosného reproduktoru v přírodě je však vhodné respektovat ostatní návštěvníky i okolní prostředí a přizpůsobit tomu hlasitost poslechu.

Správná volba závisí především na prostředí

Při výběru sportovních sluchátek nebo přenosného reproduktoru se vyplatí zohlednit především způsob používání. Pro intenzivní trénink může být klíčové stabilní uchycení a potlačení hluku, při běhání venku otevřená konstrukce umožňující vnímat okolí. U vybavení na turistiku zase hrají hlavní roli kompaktní rozměry, odolnost a dostatečná výdrž baterie. Právě tyto praktické rozdíly mohou být při každodenním používání důležitější než samotný výkon nebo počet funkcí.

 

Zdroj: Anker

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59836.

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