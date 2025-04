Ve Frýdku-Místku a okolí přibude několik nových radarů

Ve Frýdku-Místku se bude rychlost měřit například v Lískovecké ulici, Příborské, Bruzovské, Frýdlantské, Beskydské nebo Revoluční. Radar bude také ve Skalici, Chlebovicích, Starém Městě, Bašce a Sviadnově.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Na město se obracejí nejenom okolní obce, ale řada občanů s tím, že mnohá místa ve městě jsou nebezpečná a řidiči často nedodržují rychlost. My nechceme být represivním orgánem, nicméně ty požadavky jsou stále větší. Také nám záleží na dětech. Proto jsme v blízkosti škol a na frekventovaných místech přistoupili z preventivních důvodů k tomu, že ve spolupráci s obcemi bude docházet k měření rychlosti. Ve městě bude radarů, které skutečně budou měřit, méně. Cílem je zajistit preventivně lepší bezpečnost, aby opravdu všichni zpomalili na těch místech, která jsou frekventovaná. Veškeré prostředky, které město a obce získají, budou dávat zpět do bezpečnosti silničního provozu, do lepších přechodů, do chodníků a tak dále. Občané budou vědět, kde těch osm míst v první fázi ve městě a v obcích je. A současně už neplatí, že při překročení rychlosti o jeden nebo dva kilometry už znamená sankcionování. Ta vůle je mnohem větší a opravdu nám jde o to, aby to plnilo preventivní funkci a zvýšila se bezpečnost pro chodce.”

Instalace radarů bude postupná a měla by se stihnout do konce léta.

Zdroj: POLAR televize Ostrava