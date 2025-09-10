Ve Frýdku-Místku komplikuje dopravu na frekventované ulici její celková rekonstrukce

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: “Moravskoslezský kraj má v péči 2700 km silnic a zhruba 1200 mostů. Takové množství vyžaduje systematické plánování a nyní došlo i na opravu silnice 17. listopadu ve Frýdku-Místku. Tento zhruba kilometrový úsek bude opravován až do 30. listopadu letošního roku a řidiči musí počítat s omezeními. Ta budou zásadní, protože silnice bude uzavřena, avšak uzavírka se bude postupně měnit. Aktuální informace budou zveřejňovány v dopravním zpravodajství.”
Opraven bude nejen povrch silnice, ale také kanálové vpustě, aby provoz byl bezpečnější.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: “Oprava silnice bude stát 20,5 milionu korun a náklady plně uhradí Moravskoslezský kraj. Přístup bude umožněn občanům k jejich domovům, vozidlům technických služeb a také vozidlům firem, které v lokalitě působí. Ostatní řidiči však budou muset respektovat uzavírky a přizpůsobit se jejich harmonogramu.”
Zdroj: POLAR televize Ostrava