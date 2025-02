Ve Frýdlantě nad Ostravicí přibyly dva radary, sundejte nohu z plynu

David Pavliska (Pro Frýdlant), místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí: "Lokalit vhodných na umístění tohoto měření jsme jako město vytipovali celkem pět. Nakonec, po dohodě a po schválení dopravním inspektorátem Policie České republiky, byla vybrána pouze dvě místa jako vhodná pro toto měření. Konkrétně se jedná o Novou Ves, což je dlouhý úsek směrem od zástavby na Malenovice, kde je relativně vysoký provoz, jak samozřejmě vozidel, tak i chodců. Jsou tam místa k přecházení nebo přechody pro chodce. Celá tato záležitost je samozřejmě směřována na zklidnění dopravy, protože si myslíme, že měření je jedinou možností, jak dopravu zklidnit a jak vlastně zajistit bezpečnost, především chodců a malých dětí.”

Data z radarů vyhodnotí městská policie a pokuty následně rozesílá úřad.

David Richter, velitel MP Frýdlant nad Ostravicí: “Městská policie Frýdlant nad Ostravicí kontroluje příchozí data z automatizovaného systému měření rychlosti vozidel v obci, a to nejen z Frýdlantu nad Ostravicí, ale i z obce Bílá. Ve Frýdlantu nad Ostravicí máme dvě místa schválená Policií České republiky. Ta kontrola spočívá v tom, že pověřený strážník v konkrétním programu zkontroluje správnost příchozích dat. To znamená, že registrační značka musí být správně čitelná, jestli jsou splněny referenční čáry, tedy že se vozidlo nachází ve správném místě. Následně potom vygeneruje oznámení o podezření ze spáchání přestupku, a toto nadále zasílá příslušnému správnímu orgánu, což je správní orgán při městském úřadě ve Frýdlantu nad Ostravicí.”

Ve Frýdlantě nad Ostravicí se však rychlost neměří jen pomocí stacionárních radarů.

David Richter, velitel MP Frýdlant nad Ostravicí: “Nadále vlastně ještě městská policie, kromě automatizovaného systému měření rychlosti vozidel, provádí i měření ručním radarem. To znamená, že máme předem schválená místa jak ve Frýdlantu nad Ostravicí, tak v místních částech, taktéž i v obcích, se kterými máme veřejnoprávní smlouvu. Jsou to místa s největším problémem, kde se nejvíce překračuje nejvyšší povolená rychlost. Ale to je jiný způsob měření, to znamená, že my toho daného přestupce zastavujeme na místě a řešíme s ním přestupek ve zkráceném řízení na místě.”

Jak se ukázalo, pravidelné měření rychlosti skutečně rychlé řidiče krotí.

David Richter, velitel MP Frýdlant nad Ostravicí: “Co se týče ručního měření rychlosti vozidel, tak opravdu mohu konstatovat, že jakmile jsme zahájili to měření rychlosti vozidel, tak ten nárůst přestupků byl markantní. Ale po nějaké době, to znamená dejme tomu tři měsíce, se ty počty přestupků na těch konkrétních lokalitách snižují. Například v místní části Lubno, kde byl největší počet žádostí o měření rychlosti vozidel, jsme opakovaně prováděli měření a opravdu to množství přestupků klesalo.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava