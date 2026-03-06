Ve Lvové musí řidiči pozorně sledovat značení

Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Jedná se o přeložku silnice. Bude mít parametry třípruhové komunikace, dva pruhy na Liberec, jeden pruh od Liberce. Délka přeložky je 2360 metrů. Vysoutěžená cena je 624 milionů korun a hotovo by mělo být v roce 2028.“
Důvod pro vybudování obchvatu Lvové je zřejmý.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Hlavní důvodem je urychlení dopravy mezi Libercem a Děčínem, dále vymístění tranzitní dopravy mimo obec Lvová, zvýšení komfortu dopravy a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti v obci Lvová, kde je velké množství pěších a cyklistů.“
V rámci přeložky vzniknou i čtyři mostní objekty. Součástí stavby jsou také úpravy a přeložky dvou místních komunikací a silnice třetí třídy a úpravy a přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí. V rámci připravované stavby bude také nutné postavit šest opěrných zdí, které zmenšují zábor komunikace. Přestože se jedná o poměrně velkou stavbu, její vliv na dopravu nebude příliš velký.
Tomáš Šulc, ŘSD Liberecký kraj: „Je to novostavba, proto budou omezení jenom v místech, kde bude technika najíždět do stavby a ze stavby. Předpokládáme sníženou rychlost, případně na krátkou dobu kyvadlový provoz.“
Řidiči by proto měli pozorně sledovat dopravní značení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava