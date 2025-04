Ve sdružení hasičů roste počet žen a mladých lidí

Aktuálně je v řadách SH ČMS 288.848 dospělých členů. Z toho 209.990 tvoří muži a 78.658 ženy. Počet žen v organizaci meziročně vzrostl, což je důkazem, že dobrovolné hasičství si stále častěji nachází své místo i mezi ženami všech věkových kategorií.

Významnou součástí činnosti SH ČMS zůstává i práce v Jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). V roce 2024 se do nich aktivně zapojilo celkem 62.757 členů SH ČMS, z toho nově 3477 mladých hasičů ve věku 18 až 19 let, kteří posílili jednotky během uplynulého roku.

Zvláštní pozornost si zaslouží také práce s mládeží, která je dlouhodobě jedním z pilířů činnosti sdružení. Dětí a mladých lidí do 18 let je v organizaci aktuálně evidováno 64.486. Nejpočetnější skupinu tvoří hasiči ve věku 6 až 14 let, kterých je 45.702. Už v předškolním věku (3 až 5 let) se k hasičské tradici hlásí 4604 dětí, zatímco mládež od 15 do 17 let čítá 14.180 členů a jejich počet stále roste.

Díky těmto počtům si SH ČMS i v roce 2024 udrželo postavení největší organizace pro mimoškolní činnost mládeže v České republice, a to nejen v oblasti požární ochrany, ale mezi všemi spolky a sdruženími zaměřenými na práci s dětmi a mladými lidmi.

Celkem 94.854 členů do 26 let potvrzuje, že dobrovolné hasičství má silnou mladou základnu, která zajišťuje kontinuitu tradic, odborných dovedností a připravenosti pomáhat v krizových situacích.

„Výsledky členské statistiky za rok 2024 jasně ukazují, že naše organizace má stabilní základnu nejen v řadách zkušených hasičů, ale i mezi mladými lidmi. Právě práce s mládeží je pro nás klíčová, protože přirozeně pěstuje odpovědnost, týmového ducha a ochotu pomáhat,“ uvedla starostka Ing. Monika Němečková.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vykonává spolkovou činnost jako svou hlavní náplň. Aktivně se podílí na vyhledávání a výchově nových členů jednotek, pomáhá udržovat společenský, kulturní i sportovní život v obcích a dlouhodobě patří mezi hybné síly veřejného života na místní úrovni.

