Ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu se rekonstruuje most

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Ve Skuhrově se staví nový most místo toho původního železobetonového. Staví se zde nová konstrukce z tzv. Tubosideru. Silnice se zrecykluje, dají se svodidla a může se jezdit. “
Momentálně silničáři končí se zemními pracemi a budou pokračovat s recyklací za studena. Součástí oprav je i část silnice směrem k místní benzinové pumpě.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Skuhrov je napojený na silnici I/38 nejenom touto cestou přes rekonstruovaný most, ale i přes nadjezd. Takže objízdné trasy jsou stanoveny po místních komunikacích.“
Práce na výstavbě nového mostu by měly skončit v polovině prosince. Pokud to však klimatické podmínky dovolí, mohou silničáři skončit i dříve.
Zdroj: POLAR televize Ostrava