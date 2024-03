Ve Sportce padl Superjackpot. Na účet šťastného sázejícího putuje více než 111 milionů korun! Jde o devátou nejvyšší výhru v historii Sportky

„Dosud nejvyšší výhru letošního roku zajistil sázejícímu z internetu páteční druhý tah a šťastná čísla 8, 12, 13, 18, 24, 28 plus dodatkové číslo 48, které výherce vybral náhodným tipem. S nimi výherce trefil i poslední číslo Šance, 2 6 2 8 0 2, které se shodovalo s posledním číslem vsazeného tiketu. Jedná se o čtvrtou nejvyšší výhru ve Sportce za poslední tři roky a devátou nejvyšší v historii,“ uvedla Pavla Hobíková, manažerka externí komunikace společnosti Sazka, a dodává: „V roce 2024 evidujeme už celkem 126 milionářů, kteří si mezi sebe rozdělili celkem 430 027 097 korun.“

Zároveň v tomtéž slosování, rovněž ve druhém tahu, vyhrál jiný sázející z Prahy Jackpot ve výši 11 529 606 korun. Vítězná čísla vybral také náhodným tipem. Oba výherci vsadili plný tiket Sportky se Šancí.

Od začátku letošního roku Sazka eviduje už celkem 126 milionářů, tedy sázejících, kteří vyhráli alespoň jeden milion korun. Sto z nich získalo milion v bonusové hře Milionová vánice Sportky, která probíhala od 14. ledna do 28. února 2024. Pro srovnání – v loňském roce přibylo díky Sazce v Česku 382 nových milionářů, tedy každý den nejméně jeden člověk, kterému Sazka dopomohla k tomu, aby si začal plnit své sny.

Poslední Superjackpot padl ve Sportce loni v srpnu, kdy se výherce z Karlovarska radoval z výhry 185 milionů. Doposud nejvyšší výhra ve Sportce padla v roce 2013, kdy manželé z Chrudimska získali 400 milionů korun. Nejvyšší výhra pak v Česku padla v květnu 2015, kdy sázející v evropské loterii Eurojackpot vsadil tiket v Pardubickém kraji a vyhrál 2,466 miliardy korun.

O společnosti Sazka:

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku 2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 500 prodejními místy po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití kreditu až po vyzvednutí balíku.

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na Kypru a v Itálii a od února 2024 se stala na dalších deset let provozovatelem také britské Národní loterie. Skupina Allwyn je aktivní také na americkém kontinentu. Po akvizici a rebrandingu firmy Camelot Illinois provozuje pod názvem Allwyn North America loterii v americkém státě Illinois. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 38 zemích. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.