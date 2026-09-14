Ve Stonavě na Karvinsku se staví nový most, část obce je neprůjezdná

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  11:15
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Karvinsko 14. září 2026 (PROTEXT) - Řidiči, při průjezdu obcí Stonava na Karvinsku dávejte pozor. Na silnici II/475 probíhá stavba nového mostu. Část silnice je tak nyní uzavřená.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro dopravu: "Jsme na silnici II/475 a most, který je za mnou, už potřeboval opravu, protože ho poškodily důlní škody. Už byl ve stavebním stavu 7 a museli jsme ho celý zdemolovat a postavit znova."

 

Stavba začala 18. března a při této činnosti se objevily další okolnosti.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro dopravu: "Během stavby jsme zjistili, že vedle mostu je ještě jeden menší most, na kterém je vodovod. Při demolici se musela zajistit stabilita malého mostu, takže se ta stavba trochu prodloužila. Cena mostu je 37 milionů korun, kdy 60 % dávají důlní škody, tudíž OKD, a 40 % platí Moravskoslezský kraj. "

Jak již bylo řečeno, na stavu starého mostu se podílel vliv těžby z okolních šachet. Proto došlo ku stavbě mostu nového.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro dopravu: "Tím, že tady probíhala těžba uhlí a důlní činnost skončila teprve nedávno, tak poklesy a vliv těžby trvají. Proto jsme museli přistoupit k jeho demolici a budujeme celý nový most."

Práce na mostu tak pokračují v plném rozsahu a dopravní omezení dále trvají. Termínem, kdy by práce měly skončit a nový most bude uveden do provozu, je datum 31. října letošního roku.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

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