Ve střední Evropě odstartovala Circular Innovation Academy. Firmám pomůže snižovat náklady a posilovat stabilitu výroby

„V Česku máme vysokou technickou úroveň průmyslu. Zároveň ale víme, že mnoho firem pořád vyrábí tak, jak se vyrábělo před deseti nebo více lety. S digitalizací a cirkulárními principy jde stejné zdroje využít efektivněji, snížit odpad a náklady, a přitom nabízet lepší produkty. CIA ukazuje, jak posunout výrobní procesy na úroveň nejvyspělejších evropských firem, “ říká Roman Parák, Executive Lead centra chytré výroby INTEMAC.
Circular Innovation Academy nabízí anglicky vedený online kurz složený z osmi modulů. Ukazuje, jak transformovat tradiční lineární procesy na úspornější, flexibilnější a udržitelnější výrobní systémy. Program kombinuje:
- základní principy cirkulární ekonomiky,
- využití moderních digitálních technologií (např. IoT, umělá inteligence, blockchain, big data a digitální dvojčata),
- praktické příklady a sektorové případové studie,
- interaktivní sebehodnotící nástroje a
- tvorbu akčního plánu.
Materiály jsou určené zejména odborníkům ve výrobě, stavebnictví, elektronice a textilním průmyslu, ale může je využít jakákoli společnost, která chce zvýšit efektivitu a snížit materiálovou náročnost provozu.
Program je dostupný zdarma na platformě Moodle. Jednotlivé moduly lze absolvovat vlastním tempem a účastníci získají po dokončení certifikát.
Registrace a další informace jsou k dispozici zde.
O projektu SMART CIRCUIT:
Circular Innovation Academy vznikla jako jeden z hlavních výstupů projektu SMART CIRCUIT, který propojuje digitální inovační centra napříč devíti zeměmi střední Evropy.
Českým partnerem projektu je centrum chytré výroby INTEMAC, dceřiná společnost inovační agentury JIC, která v ČR dlouhodobě podporuje firmy v oblasti digitalizace a moderní výroby.
Projekt SMART CIRCUIT si klade za cíl rozšířit kompetence digitálních inovačních center o podporu cirkulárních principů a vytvořit společné nástroje, které pomohou firmám přecházet na úspornější a udržitelnější modely výroby.
Zdroj: Intemac