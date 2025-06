Ve Svoru jsou omezení kvůli stavbě obchvatu

Tomáš Šulc, ŘSD: "Tato stavba navazuje na vloni zprovozněný úsek I/9 Nový Bor - Svor zkapacitnění. Zaúsťuje se do vloni zprovozněné okružní křižovatky. Dále nám jde do prudkého stoupání. Je to směrově nerozdělený dvoupruh, a protože je tam velké stoupání, tak je to ještě vybaveno stoupacím pruhem.“

Jan Sviták (SLK), námětek hejtmana Libereckého kraje: "Je to obchvat, který přispěje především ke zvýšení bezpečnosti. Ve směru od České Lípy navazuje na již vybudovaný čtyřpruh a doufám, že na tuto stavbu brzy naváže i obchvat České Lípy, další etapa a propojení s Novým Borem. Potom už tady vznikne ucelený úsek, který ocení všichni řidiči.“

Tomáš Šulc, ŘSD: „Délka obchvatu je zhruba 1,9 kilometrů. Je tam několik mostů, je tam podchod, bude se realizovat ekodukt. Jeden z mostů je přes železniční trať, kde v současné době probíhá výluka kvůli zakládání mostu na velkoobjemových pilotech. Dojde také k rekonstrukci železničního svršku.“

Stavba obchvatu bude hotová na konci roku 2026 a vyjde na 469 milionů korun. Obci výrazně uleví zejména od tranzitní kamionové dopravy, která tudy projíždí směrem na Německo.

Zdroj: POLAR televize Ostrava