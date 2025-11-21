Ve Varnsdorfu se řidiči dopravním omezením nevyhnou

Jiří Sucharda (ODS), místostarosta Varnsdorfu: „Teď se nacházíme v ulici Moravská, kde byla situace velmi špatná, takže jsme provedli frézování a budeme pokládat nový asfaltový povrch. Stejně tak nás to čeká v části ulice Husitská a v ulici Nemocniční, kde to je součástí vnitrobloku.“
Podle místostarosty Varnsdorfu Jiřího Suchardy byl nejvyšší čas začít s frézováním a pokládkou nového asfaltu ve vybraných lokalitách.
Jiří Sucharda (ODS), místostarosta Varnsdorfu: „Jednalo se o místa, kde buď byly velké díry, anebo tam asfalt byl vypraskaný a už byl prakticky dožilý. Takže jsou to takové ty vynucené opravy.“
Město se snaží opravy organizovat tak, aby se rekonstrukce povrchů dotkly motoristů v co nejmenším možném rozsahu.
Jiří Sucharda (ODS), místostarosta Varnsdorfu: „Snažíme se dopravní omezení minimalizovat. Většinou se omezujeme pouze na snížení rychlosti a upozornění řidičů na silniční nerovnosti. Jen v minimální míře, pokud se jedná o frézování nebo pokládku, na chvíli uzavíráme ulici.“
Ve Varnsdorfu se pokračuje v obnově asfaltu i v dalších částech města.
Jan Šišulák (Volba pro město Varnsdorf), místostarosta Varnsdorfu: „Aktuálně probíhá také rekonstrukce povrchů ve vnitrobloku v ulici Nemocniční a v areálu bývalých kasáren. Na frézování bude navazovat pokládka asfaltu.“
Tady by se asfaltovat mohlo během posledního listopadového týdne, pokud to dovolí počasí. S nástupem zimy podobné komplikace pro motoristy ustanou.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
PROTEXT