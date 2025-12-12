Ve Vodňanech vyrostl pavilon pro aquaponii a chov ryb v uzavřeném cyklu

Praha 12. prosince 2025 (PROTEXT) - Střední rybářská škola ve Vodňanech získala díky evropské dotaci ve výši 4,2 milionu korun přístup ke špičkovému zázemí pro aquaponii. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) financovala většinu nákladů na nový výukový pavilon v celkové hodnotě 6 milionů korun.

Tradiční rybníkářství dnes naráží na ekologické limity a budoucnost oboru se stále více přesouvá k uzavřeným recirkulačním systémům. Škole však dosud chyběl prostor, kde by si žáci tyto moderní postupy v praxi vyzkoušeli, a u soukromých firem se k technologiím dostávali jen obtížně. Nový projekt tento problém řeší a přináší do výuky nezávislost na počasí i přírodních vodních tocích.

„Zde vidíme smysl IROP v praxi – pomáháme překlenout finanční bariéru tam, kde má projekt jasný přínos. Více než čtyři miliony korun z dotace se zde efektivně přetavily do zázemí, které bude sloužit desítkám ročníků,“ komentuje investici Petr Bouška, ředitel jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj.

Nová budova v areálu školy není jen klasickou učebnou, ale plně funkčním provozem. Uvnitř se nachází recirkulační systém pro chov ryb, líheň, strojovna a navazující skleník. Studenti se zde budou učit principům aquaponie, kde voda bohatá na živiny z rybích nádrží slouží jako přírodní hnojivo pro pěstování zeleniny.

„Naším mottem je: Voda je budoucnost, protože bez vody neplavou ryby a nerostou rostliny,“ vysvětluje filozofii projektu ředitel školy Karel Vejsada. „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Proto jsme nechtěli jen učebnu, ale reálný provoz, kde studenti na vlastní oči uvidí, jak spolu tyto systémy ekonomicky a biologicky souvisejí,“ dodává ředitel s odkazem na školu hrou J. A. Komenského.

V nádržích se tak vedle obvyklých kaprů objeví i dravé ryby jako štiky, sumečci afričtí nebo pstruzi, zatímco v hydroponické části porostou rajčata a bylinky. Systém počítá i s využitím dešťové vody, kterou bude po úpravě vracet zpět do oběhu. „Vodňanský projekt zapadá do naší dlouhodobé strategie podpory vzdělávání na jihu Čech. Do modernizace zdejších středních škol a vyšších odborných škol jsme poslali už přes 700 milionů korun s jasným cílem: aby studenti v regionu měli přístup ke stejně kvalitnímu vybavení jako ve velkých centrech. Tato specializovaná učebna je důkazem, že se to daří,“ dodává Petr Bouška.

Vodňanský projekt je jeden z mnoha jihočeských projektů, kam IROP poslal přes 1,1 miliardy korun (školy včetně základních) na modernizaci desítek škol a stovek odborných učeben.

Centrum pro regionální rozvoj je státní agentura, která zabezpečuje především politiky regionálního rozvoje a koheze. Už téměř třicet let administruje největší zdroje evropských peněz pro rozvoj regionů: Integrovaný regionální operační program a programy evropské územní spolupráce, zodpovědnost má i za řadu národních dotačních programů, například Živel 1–4. Pobočky má ve všech krajských městech. Ročně také zkontroluje více než 30.000 veřejných zakázek – patří tak k nejrespektovanějším expertům v této oblasti v Česku. Centrum je inovátorem v efektivním použití umělé inteligence a expertním místem pro koncept Smart Cities. Více na www.crr.gov.cz.

