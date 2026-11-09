Ve Wu-si se koná Mezinárodní fórum o inteligentní komunikaci v Číně 2026

Na fóru Čínská akademie sociálních věd (CASS) zveřejňuje „Zprávu o rozvoji schopností čínských měst v oblasti mezinárodní inteligentní komunikace za rok 2026", která zkoumá klíčové charakteristiky, současné výzvy a inovativní cesty v rozvoji mezinárodní inteligentní komunikace čínských měst. Je rovněž uvedena nová epizoda originálního pořadu „Globální diskuze mládeže". Zástupci klíčových projektů kulturního průmyslu ve Wu-Si podepisují na pódiu dohody. Fórum rovněž představuje „Iniciativu Čínského mezinárodního fóra pro inteligentní komunikaci z Wu-Si", která vyzývá všechny strany ke spolupráci při budování nového globálního ekosystému pro inteligentní komunikaci, který bude otevřený, inkluzivní, založený na spolupráci a vzájemně prospěšný.
Lu Bingheng, předseda Národního technického výboru pro standardizaci aditivní výroby, ředitel Národního inovačního centra pro aditivní výrobu a profesor na Univerzitě Xi'an Jiaotong; Michael Levitt, nositel Nobelovy ceny za chemii a člen Národní akademie věd USA; Ge Yuefeng, zástupce generálního ředitele společnosti China Time and Space Information Group Co., Ltd.; a Scott Ross, zakladatel společnosti Digital Domain, bývalý výkonný viceprezident společnosti Lucasfilm a bývalý prezident společnosti Industrial Light & Magic (ILM), patří mezi hosty, kteří sdílejí své teoretické vize a praktické pohledy. Vyměňují si názory na inteligentní komunikaci a transformaci médií, technologické inovace a průmyslový rozvoj, vzájemné učení mezi civilizacemi a mezinárodní spolupráci, čímž budují konsenzus ohledně budoucího vývoje.
Součástí fóra je také řada doprovodných akcí, včetně Fóra o mezinárodní komunikaci digitální kultury 2026, Fóra AIGC (obsahu generovaného umělou inteligencí) o digitálních a inteligentních oborech, „Dialogu Wu-Si" o místní mezinárodní komunikaci, uzavřeného oborového dialogu, galavečera „Filmová hudba • noc ve Wu-Si" a mezinárodní mediální prohlídky 2026 „Poznejte Čínu – postřehy od Wu-Si".
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59974.