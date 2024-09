Ve znamení 60

Tato nadcházející jubilejní sezona je pro Studio Ypsilon významná nejen kulatým číslem „60“, ale i tím, že to bude v celé jeho dosavadní historii 1. divadelní sezona bez zakladatele, tvůrce a dlouholetého ředitele prof. Jana Schmida, který nás v červnu 2024 navždy opustil.

Divadelní sezona 2024/2025 bude velmi pestrá a bohatá, na své si přijdou diváci všech věkových kategorií, neboť stávající repertoár Studia Ypsilon, včetně oblíbených trvalek, bude obohacen o mnoho nových titulů, z nichž hned 4 budou mít premiéru do konce roku 2024. V obnovené premiéře se 23. 9. na prkna Ypsilonky vrací kultovní inscenace „Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí“, která se zde hrála nepřetržitě od roku 1996 až do roku 2019. V nynější verzi bude uváděna pod názvem „V Y Prodaná nevěsta“. 3. 10. 2024 startuje nový cyklus, v Ypsilonce tolik oblíbených, improvizačních představení pod názvem „Ypsilonské večery“, jehož první a premiérový díl bude nejen plný hudby a dobré zábavy, ale bude především věnován 100. výročí narození Josefa Škvoreckého. V listopadu proběhne premiéra komedie Jana Večeři „Pohlednice z Bizárie“. A protože dobrých komedií nikdy není dost, v prosinci k nim v Ypsilonce přibude další, a to komedie Martina Janouše „Prázdninové iluze“. Další tituly pak budou premiérovány v první polovině roku 2025.

Studio Ypsilon poskytne své prostory i nově hostujícím představením, kterými bude inscenace „Bůh masakru“ v hlavní roli s Annou Polívkovou, či recitál operní pěvkyně Dagmar Peckové. V Ypsilonce přivítáme i plzeňské divadlo Pluto a divadelní soubor +/- VeDvou s inscenacemi „Já, diagnóza“ a „Třeštění ve dvou“. Na své si přijdou i ti nejmenší diváci, na které se těší Magdalena Reifová a Petr Vacek s tituly „Písničkování“ a „Kouzelné Vánoce s Majdou a Petrem“.

Bližší informace o nadcházejícím dění ve Studiu Ypsilon – divadelní legendě v srdci Prahy - budou poskytnuty na tiskové konferenci, která se uskuteční dne 11. září ve 12.00 hod. v prostorách Ypsilon Café, Spálená 16, Praha 1.