Věda, která dává smysl: molekulární vodík jako investice do zdraví a budoucnosti

Farmacie jako odpovědnost, ne výroba
Farmacie pro Milana Krajíčka nikdy nebyla pouhou výrobou léčiv. Už během studií farmacie na Univerzitě Karlově v Hradci Králové ho fascinovalo, jak drobné technologické detaily, léková forma, výrobní proces, stabilita či validace, rozhodují o účinnosti, bezpečnosti i důvěře pacienta. Zkušenosti z průmyslové výroby léčiv v Galena Opava a dlouholetá práce ve společnosti Favea, včetně role kvalifikované osoby, mu daly hluboký respekt ke správné výrobní praxi, striktním předpisům a ochraně zdraví pacienta. Postupně se jeho odborný zájem rozšířil od farmaceutické technologie až k personalizované medicíně, funkční výživě a signálním molekulám. „Lidské tělo není souborem diagnóz, ale komplexním systémem. A stejně systémově musí přemýšlet i ten, kdo pro něj vyvíjí zdravotnická řešení,“ říká Krajíček.
Podnikání jako nástroj skutečné změny
Vedle odborné dráhy má Milan Krajíček za sebou i podnikatelskou zkušenost. Vybudoval farmaceutickou firmu, úspěšně ji prodal a založil další projekty. Díky tomu velmi dobře chápe, co znamená start-up ve zdravotnictví a farmacii.
Právě zde se začala rodit myšlenka, že skutečná inovace ve zdravotnictví nespočívá v rychlém prodeji produktu, ale v budování dlouhodobé platformy, která obstojí klinicky, regulatorně i obchodně a má měřitelný dopad na zdraví lidí.
Molekulární vodík a dlouhověkost
Zásadním tématem posledních let se pro něj stal molekulární vodík. Ne jako „zázračná látka“, ale jako molekula s mnohostranným biologickým působením. Na základě mnoha publikovaných odborných studií a článků, je známo, že molekulární vodík selektivně ovlivňuje oxidační stres, zánět a buněčné procesy a vykazuje mimořádný potenciál v oblastech, kde současná medicína naráží na své limity. Mezi tyto oblasti patří především neurodegenerativní onemocnění, stárnutí, chronický zánět či rekonvalescence po nemoci, po úrazech, po operacích.
„Longevity není luxus jen pro vyvolené. Dlouhověkost je totiž přirozeným cílem života u lidí i zvířat,“ zdůrazňuje Krajíček. Právě proto dnes molekulární vodík vnímá jako most mezi prevencí, lázeňstvím, klinickou medicínou a medicínou budoucnosti.
Barcelona 2023: bod zlomu
Zásadní impuls přišel v roce 2023 na mezinárodní konferenci LSI Europe Emerging MedTech Summit v Barceloně. Právě zde se Krajíček spolu se zakladatelem H2 Global Group Davidem Maršálkem poprvé setkal s investory a zakladateli medicínských firem, které byly v minulosti prodány za desítky miliard dolarů.
Když jim popsal, že na molekulární vodík dnes existují tisíce vědeckých studií a odborných článků, nezávazné rozhovory se změnily v hluboký strategický dialog. „Bylo vidět, že si v tu chvíli všichni uvědomili, že nejde pouze o jakýsi nápad, ale o již rozjetý vědecký obor,“ vzpomíná Krajíček. Právě zde padlo rozhodnutí začít vnímat vodík nikoli jen jako spotřební produkt, ale zejména jako regulovanou zdravotnickou technologii. Tím by se celá strategie začala posouvat od prodeje wellness řešení až po otevření nové cesty uvedení molekulárního vodíku do zdravotnictví.
H2 Global Group: dva strategické pilíře a jeden globální cíl
Rok 2025 znamenal pro H2 Global Group zásadní strategický posun: skupina se jasně rozdělila do dvou propojených pilířů – MedTech, který se soustředí na klinický výzkum, registraci zdravotnických prostředků a cílení na neurodegenerativní onemocnění, a HealthTech (H2 Longevity®), tedy škálovatelnou platformu pro longevity kliniky, lázeňství, rehabilitaci, firemní well-being, a také veterinární péči. Cílem je zaregistrovat první zdravotnický prostředek na světě využívající molekulární vodík, následně vstoupit do systému úhrad zdravotní péče a otevřít cestu globálnímu využití z lokálního trhu do celé Evropy, a následně USA a Asie. Projekt je postupně budován v úzké spolupráci se světovými odborníky, včetně profesora Shigeo Ohty, profesora Asady a doktora Ono, a je podporován mezinárodním týmem zkušených MedTech a startup manažerů.
Investice, která má hodnotu
„Pro mě je to možná poslední opravdu velká profesní věc,“ říká Milan Krajíček. „A když si zpětně vybavím rozhovory se zakladateli a investory na konferenci v Barceloně, přemýšlím o tom, kolik peněz lze touto cestou v oblasti MedTech a konkrétně v tomto projektu vydělat. Nicméně vždy myslím hlavně na to, kolika lidem můžeme následně těmito penězi pomoci.“ Jeho společenská odpovědnost není slogan ani PR. Když před lety pochopil potenciál molekulárního vodíku, bez váhání pořídil několik vodíkových generátorů a rozdal je lidem, o nichž věděl, že pomoc potřebují – tiše, bez kamer a pozornosti médií.
Investice, která dává smysl. Nejde o miliardy. Jde o hodnotu.
Do tohoto příběhu přirozeně zapadá velmi hluboká myšlenka. Warren Buffett to vystihuje jednoduchým přirovnáním: „Představte si, že dostanete auto svých snů, ale je to jediné auto, které budete mít po celý život. Četli byste manuál, hned byste opravili každý škrábanec, chránili každý detail a pečovali o něj každý den, protože víte, že druhé nepřijde. A přesně tak je to s naším tělem a myslí. Máme jen jedno. A pokud se o ně nezačneme starat včas, jednou může být pozdě.“
Medicína, byznys a lidskost
Tento příběh není pouze o jedné molekule. Je o tom, jak se z dlouhověkosti stává nový standard moderního zdravotnictví, jak se ze zdraví stává nejcennější aktivum, a jak se z vědeckého poznání může stát globálně škálovatelná MedTech platforma. Molekulární vodík je v našem pojetí nástroj, který je jednoduchý, bezpečný a překvapivě univerzální. Rozhodující je ale způsob, jakým ho dokážeme dostat do praxe: přes klinická data, regulatorní ukotvení, zdravotnický systém a jasný model využití v longevity klinikách, lázeňství i medicíně budoucnosti.
Pro investory a strategické partnery je klíčové jedno: v MedTech světě nevzniká hodnota postupně, ale skokově. V okamžiku, kdy se potvrdí klinická realita, regulatorní průchodnost a schopnost expanze, začnou se technologie měnit v tržní standard, a z projektů se stávají reálné platformy. A my jdeme právě tímto směrem, s odborným zázemím, profesionálním týmem, mezinárodně platnými patenty a jasnou vizí, jak molekulární vodík ukotvit ve zdravotnictví tak, aby se stal celosvětově součástí dostupné, spolehlivé a bezpečné péče.
A důvod, proč to celé děláme, je jednoduchý: dopad. Nejde o objem kapitálu, ale o skutečnou hodnotu, kterou dokážeme dlouhodobě vytvářet pro lidi, zdravotnictví i společnost jako celek.
Autor: PharmDr. Milan Krajíček je farmaceut a podnikatel s dlouholetou praxí v oblasti farmaceutické technologie, vývoje a výroby léčiv, systémů kvality a regulace. Působil ve výrobních a vývojových pozicích v českém farmaceutickém průmyslu včetně role kvalifikované osoby, vybudoval a úspěšně prodal farmaceutickou firmu a následně se zaměřil na inovace na pomezí farmacie, klinického výzkumu a longevity. Dnes je společníkem H2 Global Group a věnuje se rozvoji molekulárního vodíku jako regulované zdravotnické technologie s ambicí globálního využití.
Více na www.H2Global.group a www.MolekularniVodik.cz
Zdroj: H2 Global Group