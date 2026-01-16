Věda, která dává smysl: molekulární vodík jako investice do zdraví a budoucnosti

Autor:
  14:31
Praha 16. ledna 2026 (PROTEXT) - Stárnutí populace, neurodegenerativní onemocnění a tlak na udržitelnost zdravotnictví mění pravidla hry: už nestačí jen prevence a wellness, roste poptávka po řešeních, která obstojí v klinické praxi, regulaci i mezinárodním měřítku. PharmDr. Milan Krajíček, farmaceut s dlouholetou zkušeností z vývoje, výroby a kvality léčiv a zároveň podnikatel, který umí převést vědu do praxe, popisuje, proč se molekulární vodík stal jeho profesní misí i strategickou příležitostí. V jeho pojetí nejde o „produkt“, ale o cestu k MedTech platformě pro longevity kliniky, lázeňství i medicínu budoucnosti, a to s jasným cílem: prodloužit lidem (i zvířatům) život ve zdraví a posunout vodík do standardní léčebné péče.

Farmacie jako odpovědnost, ne výroba

Farmacie pro Milana Krajíčka nikdy nebyla pouhou výrobou léčiv. Už během studií farmacie na Univerzitě Karlově v Hradci Králové ho fascinovalo, jak drobné technologické detaily, léková forma, výrobní proces, stabilita či validace, rozhodují o účinnosti, bezpečnosti i důvěře pacienta. Zkušenosti z průmyslové výroby léčiv v Galena Opava a dlouholetá práce ve společnosti Favea, včetně role kvalifikované osoby, mu daly hluboký respekt ke správné výrobní praxi, striktním předpisům a ochraně zdraví pacienta. Postupně se jeho odborný zájem rozšířil od farmaceutické technologie až k personalizované medicíně, funkční výživě a signálním molekulám. „Lidské tělo není souborem diagnóz, ale komplexním systémem. A stejně systémově musí přemýšlet i ten, kdo pro něj vyvíjí zdravotnická řešení,“ říká Krajíček.

Podnikání jako nástroj skutečné změny

Vedle odborné dráhy má Milan Krajíček za sebou i podnikatelskou zkušenost. Vybudoval farmaceutickou firmu, úspěšně ji prodal a založil další projekty. Díky tomu velmi dobře chápe, co znamená start-up ve zdravotnictví a farmacii.

Právě zde se začala rodit myšlenka, že skutečná inovace ve zdravotnictví nespočívá v rychlém prodeji produktu, ale v budování dlouhodobé platformy, která obstojí klinicky, regulatorně i obchodně a má měřitelný dopad na zdraví lidí.

Molekulární vodík a dlouhověkost

Zásadním tématem posledních let se pro něj stal molekulární vodík. Ne jako „zázračná látka“, ale jako molekula s mnohostranným biologickým působením. Na základě mnoha publikovaných odborných studií a článků, je známo, že molekulární vodík selektivně ovlivňuje oxidační stres, zánět a buněčné procesy a vykazuje mimořádný potenciál v oblastech, kde současná medicína naráží na své limity. Mezi tyto oblasti patří především neurodegenerativní onemocnění, stárnutí, chronický zánět či rekonvalescence po nemoci, po úrazech, po operacích.

Longevity není luxus jen pro vyvolené. Dlouhověkost je totiž přirozeným cílem života u lidí i zvířat,“ zdůrazňuje Krajíček. Právě proto dnes molekulární vodík vnímá jako most mezi prevencí, lázeňstvím, klinickou medicínou a medicínou budoucnosti.

Barcelona 2023: bod zlomu

Zásadní impuls přišel v roce 2023 na mezinárodní konferenci LSI Europe Emerging MedTech Summit v Barceloně. Právě zde se Krajíček spolu se zakladatelem H2 Global Group Davidem Maršálkem poprvé setkal s investory a zakladateli medicínských firem, které byly v minulosti prodány za desítky miliard dolarů.

Když jim popsal, že na molekulární vodík dnes existují tisíce vědeckých studií a odborných článků, nezávazné rozhovory se změnily v hluboký strategický dialog. „Bylo vidět, že si v tu chvíli všichni uvědomili, že nejde pouze o jakýsi nápad, ale o již rozjetý vědecký obor,“ vzpomíná Krajíček. Právě zde padlo rozhodnutí začít vnímat vodík nikoli jen jako spotřební produkt, ale zejména jako regulovanou zdravotnickou technologii. Tím by se celá strategie začala posouvat od prodeje wellness řešení až po otevření nové cesty uvedení molekulárního vodíku do zdravotnictví.

H2 Global Group: dva strategické pilíře a jeden globální cíl

Rok 2025 znamenal pro H2 Global Group zásadní strategický posun: skupina se jasně rozdělila do dvou propojených pilířů – MedTech, který se soustředí na klinický výzkum, registraci zdravotnických prostředků a cílení na neurodegenerativní onemocnění, a HealthTech (H2 Longevity®), tedy škálovatelnou platformu pro longevity kliniky, lázeňství, rehabilitaci, firemní well-being, a také veterinární péči. Cílem je zaregistrovat první zdravotnický prostředek na světě využívající molekulární vodík, následně vstoupit do systému úhrad zdravotní péče a otevřít cestu globálnímu využití z lokálního trhu do celé Evropy, a následně USA a Asie. Projekt je postupně budován v úzké spolupráci se světovými odborníky, včetně profesora Shigeo Ohty, profesora Asady a doktora Ono, a je podporován mezinárodním týmem zkušených MedTech a startup manažerů.

Investice, která má hodnotu

„Pro mě je to možná poslední opravdu velká profesní věc,“ říká Milan Krajíček. „A když si zpětně vybavím rozhovory se zakladateli a investory na konferenci v Barceloně, přemýšlím o tom, kolik peněz lze touto cestou v oblasti MedTech a konkrétně v tomto projektu vydělat. Nicméně vždy myslím hlavně na to, kolika lidem můžeme následně těmito penězi pomoci.“ Jeho společenská odpovědnost není slogan ani PR. Když před lety pochopil potenciál molekulárního vodíku, bez váhání pořídil několik vodíkových generátorů a rozdal je lidem, o nichž věděl, že pomoc potřebují – tiše, bez kamer a pozornosti médií.

Investice, která dává smysl. Nejde o miliardy. Jde o hodnotu.

Do tohoto příběhu přirozeně zapadá velmi hluboká myšlenka. Warren Buffett to vystihuje jednoduchým přirovnáním: „Představte si, že dostanete auto svých snů, ale je to jediné auto, které budete mít po celý život. Četli byste manuál, hned byste opravili každý škrábanec, chránili každý detail a pečovali o něj každý den, protože víte, že druhé nepřijde. A přesně tak je to s naším tělem a myslí. Máme jen jedno. A pokud se o ně nezačneme starat včas, jednou může být pozdě.

Medicína, byznys a lidskost

Tento příběh není pouze o jedné molekule. Je o tom, jak se z dlouhověkosti stává nový standard moderního zdravotnictví, jak se ze zdraví stává nejcennější aktivum, a jak se z vědeckého poznání může stát globálně škálovatelná MedTech platforma. Molekulární vodík je v našem pojetí nástroj, který je jednoduchý, bezpečný a překvapivě univerzální. Rozhodující je ale způsob, jakým ho dokážeme dostat do praxe: přes klinická data, regulatorní ukotvení, zdravotnický systém a jasný model využití v longevity klinikách, lázeňství i medicíně budoucnosti.

Pro investory a strategické partnery je klíčové jedno: v MedTech světě nevzniká hodnota postupně, ale skokově. V okamžiku, kdy se potvrdí klinická realita, regulatorní průchodnost a schopnost expanze, začnou se technologie měnit v tržní standard, a z projektů se stávají reálné platformy. A my jdeme právě tímto směrem, s odborným zázemím, profesionálním týmem, mezinárodně platnými patenty a jasnou vizí, jak molekulární vodík ukotvit ve zdravotnictví tak, aby se stal celosvětově součástí dostupné, spolehlivé a bezpečné péče.

A důvod, proč to celé děláme, je jednoduchý: dopad. Nejde o objem kapitálu, ale o skutečnou hodnotu, kterou dokážeme dlouhodobě vytvářet pro lidi, zdravotnictví i společnost jako celek.

 

Autor: PharmDr. Milan Krajíček je farmaceut a podnikatel s dlouholetou praxí v oblasti farmaceutické technologie, vývoje a výroby léčiv, systémů kvality a regulace. Působil ve výrobních a vývojových pozicích v českém farmaceutickém průmyslu včetně role kvalifikované osoby, vybudoval a úspěšně prodal farmaceutickou firmu a následně se zaměřil na inovace na pomezí farmacie, klinického výzkumu a longevity. Dnes je společníkem H2 Global Group a věnuje se rozvoji molekulárního vodíku jako regulované zdravotnické technologie s ambicí globálního využití.

Více na www.H2Global.group a www.MolekularniVodik.cz

Zdroj: H2 Global Group

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci MPLA. Způsobů, jak parkování hradit, ale zbývá několik, samo město zavedlo nový Online parkovací automat.

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc

ilustrační snímek

V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují vady a nedodělky. Vše má být hotové tak, aby bylo možné...

16. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

16. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Policisté v Brně donutili řidičku očistit si auto od sněhu

Auto zasypané sněhem zastavili v minulých dnech policisté na frekventované Hradecké ulici v Brně. Jeho řidička si před jízdou očistila čelní a boční skla na své straně. Zbytek vozu připomínal spíše...

16. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Na přejezdu v Bystřičce se srazil vlak s autem, nehoda je zřejmě bez zranění

ilustrační snímek

Na železničním přejezdu v Bystřičce na Vsetínsku se dnes odpoledne srazil osobní vlak s osobním autem. Nehoda se zřejmě obešla bez zranění, řekl ČTK policejní...

16. ledna 2026  14:24

Před reprezentačním zápasem bude v Horácké aréně i program pro veřejnost

ilustrační snímek

V Horácké aréně v Jihlavě se bude před zápasem české reprezentace v basketbalu konat i akce pro veřejnost. Rodinný den bude 28. února. Mužská reprezentace k...

16. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela prvnĂ­ ÄŤĂˇst vÄ›deckĂ© expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity. Šestnáctičlenný tým odjel z Brna mikrobusem na vídeňské letiště, kde se k němu...

16. ledna 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Neziskovky v mrazech nabízejí bezdomovcům přístřeší, někteří o to ale nestojí

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Mrazivé počasí nejenže lidem bere z peněženek větší peníze na vytápění, ale pro ty, kteří žádná kamna nemají, mnohdy znamená i ztrátu života. Lidem bez přístřeší se proto snaží pomáhat různé...

16. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.