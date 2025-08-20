Věda, vesmír a technologie z Česka zazáří na Expo 2025 v Ósace

Konference se uskuteční ve dnech 9. až 11. září 2025 a propojí špičkové vědce, technologické lídry, inovativní firmy i zástupce veřejného sektoru z Evropy a Asie.
Expo v Ósace představuje nejvýznamnější světovou výstavní platformu pro technologie, vědu a inovace. Účast ČR má nejen symbolickou, ale i praktickou hodnotu – umožňuje prezentaci českého výzkumu, vesmírných projektů a průmyslového potenciálu v globálním kontextu a posiluje pozici Česka jako inovačně vyspělé země schopné přinášet řešení pro digitální a udržitelnou budoucnost. Navíc poslouží i jako příležitost k potvrzení významu česko-japonské spolupráce a dalšímu prohloubení a rozšíření těchto vzájemných vztahů.
Lasery, fotonika a vesmír jako pilíře 21. století
Laserové a fotonické technologie formují klíčové obory od energetiky, medicíny a kvantových technologií až po vesmírný průmysl a metrologii. Česká republika v této oblasti vyniká nejen výzkumnou infrastrukturou, ale také úspěšným zapojením do mezinárodních vesmírných misí a rozvojem pokročilých komponent a systémů.
Oblasti, které budou na konferenci zastoupeny:
- Energetika: laserem řízená jaderná fúze, fotonika pro udržitelné zdroje;
- Zdravotnictví a biotechnologie: neinvazivní terapie, pokročilá diagnostika;
- Kvantové technologie a měření: optické hodiny, přesná metrologie;
- Vesmírný výzkum a technologie: průzkum Sluneční soustavy a vzdáleného vesmíru pomocí kosmických misí, rentgenová spektroskopie, optika a další vesmírné technologie;
- Průmyslové aplikace: laserové obrábění, inspekční systémy, pokročilé materiály, polovodičová metrologie.
„Světové výstavy byly vždy místem, kde se představovaly nejvýznamnější inovace a technologické milníky své doby. Jsme proto rádi, že v Ósace můžeme ukázat, jak česká věda, fotonika a vesmírné technologie – společně s talentem a kreativitou – otevírají nové možnosti pro průmysl, výzkum i každodenní život. Věříme, že tato prezentace posílí mezinárodní prestiž Česka a přinese příležitosti k novým spolupracím,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.
Čeští partneři: výzkumná excelence i high-tech průmysl
Konference „Photonics, Lasers, Space: Designing the Future Society – Vision 2040“ vznikla z iniciativy výzkumné infrastruktury ELI ERIC, která dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci s předními japonskými výzkumnými institucemi v oblasti laserových a fotonických technologií. Akce je výsledkem této spolupráce a organizačně je zastřešena ve spolupráci s Českým optickým klastrem.
Na jejím obsahu i realizaci se podílejí přední české výzkumné organizace a technologické firmy z oblasti laserových, fotonických a vesmírných technologií. Czech Optical Cluster jako oborová platforma sdružuje špičkové podniky, výzkumné organizace a univerzity a hraje klíčovou roli při systémovém propojování výzkumu, průmyslu a vzdělávání. Jejím cílem je vytvářet podmínky pro dlouhodobý rozvoj optického průmyslu v České republice, posilovat mezinárodní konkurenceschopnost členských organizací a zajišťovat viditelnost české optiky v evropských inovačních strukturách.
Mezi české výzkumné organizace zapojené do konference patří ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure), Centrum HiLASE při Fyzikálním ústavu AV ČR, CEITEC VUT – Středoevropský technologický institut a Astronomický ústav AV ČR. Z technologických firem se představí SQS Vláknová optika a.s., specializující se na vývoj a výrobu systémů pro vláknovou optiku a optoelektroniku; IQS nano, zaměřená na vývoj a výrobu 3D tiskových systémů pro ultrapřesné aplikace v optice a fotonice, mikrovýrobě a bioinženýrství; start-up CactuX s.r.o., který se orientuje na nedestruktivní testování a rentgenovou kontrolu; Rigaku Innovative Technologies Europe vyrábějící rentgenové detektory, optiku a zdroje pro polovodičový průmysl a materiálový výzkum; a společnost Lightigo, specializovaná na bezkontaktní prvkovou analýzu pomocí technologie LIBS.
Akce je zároveň výsledkem úzké mezinárodní spolupráce s Japonskem. Spoluorganizátory jsou Institute of Laser Engineering (ILE) při Osaka University a Kansai Photon Science Institute (KPSI) při National Institutes for Quantum Science and Technology (QST). Na programu budou odborníci z JAXA, University of Tokyo, Nagoya University, Kyoto University či výzkumného centra SPring-8. Očekává se také intenzivní zapojení představitelů průmyslu a inovativních firem.
Česká věda a technologie s globálním dosahem
Součástí programu budou inspirativní přednášky, tematické bloky a panelové diskuze, do kterých se zapojí přední čeští i japonští odborníci. Součástí třídenní akce jsou též vzdělávací aktivity pro studenty, networking a obchodní jednání včetně podpisu memorand o spolupráci.
„Expo je pro nás skvělou příležitostí nejen k mezinárodní prezentaci české vědy a technologií, ale především k navazování nových strategických partnerství a rozvoji mezinárodní spolupráce. Věříme, že spojení české invence, kreativity a výzkumného know-how s japonskou technologickou tradicí, precizností a důrazem na dlouhodobý rozvoj má obrovský potenciál přinést výsledky, které budou mít skutečný dopad nejen v Evropě a Asii, ale i globálně,“ uzavírá ředitel centra ELI Beamlines Roman Hvězda.