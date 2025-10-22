Vědci z Brna se podílejí na vývoj bezpečné kvantové komunikace pro evropské banky, zdravotní sektor nebo obranné složky

- Honeywell s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) vyvíjí kvantově zabezpečenou komunikaci pro kritickou infrastrukturu Evropy
- Data přenáší optický paprsek odolný proti hackerům, fotony v něm vytvářejí náhodné šifrovací klíče
- Honeywell Brno přináší nové možnosti pro účast v projektu lokálním partnerům
Společnost Honeywell (NASDAQ: HON) uzavřela s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) smlouvu, která spouští realizační fázi projektu Quantum Key Distribution Satellite (QKDSat). Tento krok představuje významný posun na cestě k suverénní a kvantově chráněné komunikaci, která do budoucna pomůže Evropě stát se bezpečnější a odolnější vůči kybernetickým hrozbám.
Projekt QKDSat je mezinárodní iniciativa, podporovaná v rámci programu ESA ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems). Jeho cílem je vyvinout satelitní telekomunikační systém, který umožní distribuci kvantových šifrovacích klíčů (QKD) a zajistí tak bezpečnou výměnu citlivých dat mezi vládními i komerčními partnery. Metoda používá k distribuci dat fotony, které vytvářejí skutečně náhodné šifrovací klíče. Na rozdíl od komunikace rádiovými vlnami, které se volně šíří, v tomto případě navíc informace tečou úzkým optickým paprskem. Pokud jej ve snaze o získání dat někdo naruší, systém to okamžitě pozná – což přináší další úroveň zabezpečení proti hackerům. Kvantový optický přenos dat je klíčová technologie budoucnosti pro zabezpečení komunikace armádních složek, bank nebo nemocnic před stále sofistikovanějšími kyberhrozbami.
Významnou roli v projektu hraje brněnské výzkumné a vývojové centrum Honeywell. Tamní vědci a inženýři se budou na projektu podílet vývojem pozemní řídicí stanice, systémů umožňujících optickou komunikaci se satelitem, včetně aplikačního softwaru, testováním optických komunikačních terminálů a zároveň ověřováním a certifikací celého systému. Zjednodušeně řečeno, zajistí, aby úzký optický paprsek ze satelitu, který se pohybuje rychlostí světla, přesně zasáhl i na vzdálenost tisíců kilometrů přijímací zařízení na druhém satelitu či na pozemní stanici. Klíčem k tomu jsou velmi přesná stabilizační zařízení, řídící elektronika a ovládací software. Nedílnou součástí je také aplikační software pro zpracování a distribuci kvantových klíčů. Jde o tradiční odbornosti, které pobočka Honeywell v Brně rozvíjí již řadu let.
Projekt QKDSat sdružuje společnosti a jejich výzkumné týmy z členských států ESA, včetně České republiky, Belgie, Rakouska, Kanady a Velké Británie. V rámci projektu společnost Honeywell vyvine a otestuje pilotní verzi kvantového satelitního zařízení, které bude vypuštěno a testováno ještě před hlavním satelitem. Součástí testovací fáze bude i nová pozemní stanice schopná navazovat kvantové spojení nejen se satelity QKDSat, ale i s britským satelitem OPS-SAT VOLT, který vznikl ve spolupráci společnosti Craft Prospect a ESA.
„Tento projekt nás v oblasti kvantové komunikace výrazně posunuje kupředu a dává šanci i dalším českým subjektům podílet se na jeho vývoji,“ uvádí Michal Závišek, který stojí v čele největšího výzkumného a vývojového centra Honeywell pro Evropu v Brně. Se svým týmem připravují prostor pro zapojení dalších českých firem do projektu, a to v oblasti hardwaru i softwaru.
Odkaz:
ESA - ESA and Honeywell set for quantum data protection from space
Zdroj: Honeywell