Vědecká autorita z Japonska, profesor Shigeo Ohta, přicestoval do Česka: skupina H2 Global Group spouští v ČR klinickou studii s molekulárním vodíkem

Profesor Ohta zde stráví několik týdnů, aby společně s českými odborníky oficiálně odstartoval první klinickou studii v České republice zaměřenou na využití molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), stavu, který často předchází rozvoji Alzheimerovy demence. Studie je registrována společností H2 Medical Technologies, která spadá do skupiny H2 Global Group. Vzniká tak propojení, které firma přirovnává k okamžikům, kdy se z České republiky zrodily objevy s globálním dopadem.
V listopadu 2025 se v japonském Tokiu uskutečnil další ročník mezinárodní konference zaměřené na medicínu a biologii molekulárního vodíku, na které se podle dostupných informací setkali odborníci z 28 zemí, aby sdíleli nejnovější vědecké poznatky a zkušenosti. Konference proběhla pod odborným vedením profesora Shigea Ohty a jedním ze čtyř hlavních řečníků zde byl také významný český vědec v oblasti molekulárního vodíku doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.
H2 Global Group uvádí, že právě nyní se otevírá jedinečné okno příležitosti: Česká republika má ambici stát se světovým centrem, které nastaví klinická a regulatorní pravidla pro obor, jenž je ve světě známý, intenzivně zkoumaný a široce využívaný v praxi, ale stále postrádá standardizovanou cestu k oficiální registraci.
Nejbližším milníkem je zahájení klinické studie 19. ledna 2026, kterou schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Studie se zaměřuje na inhalaci molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI) a na její odborné přípravě a realizaci se podílejí také prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. a PharmDr. Milan Krajíček, Ph.D. „Řešení vychází z patentované metody vyvinuté japonským týmem vedeným profesorem Shigeem Ohtou. Na tuto metodu navazujeme a v České republice ji dále rozvíjíme tak, aby splnila nároky klinického ověřování a regulatorních standardů Evropské unie,“ uvedl PharmDr. Milan Krajíček, Ph.D.
„Máme jasný cíl: úspěšně dokončit klinickou studii a následně usilovat o registraci zdravotnického prostředku využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění. Poté chceme zahájit expanzi do dalších evropských zemí, a také do USA a Asie, a pracovat na vstupu do systému úhrad, aby se molekulární vodík a jeho přínosy staly dlouhodobě dostupnou součástí standardní péče pro co nejširší okruh pacientů. A tím nekončíme, náš záměr je postupně rozšířit využití přístroje i do dalších oblastí medicíny,“ uvedl David Maršálek, generální ředitel společnosti H2 Global Group.
„V Japonsku už dnes molekulární vodík využívá rozsáhlá síť privátních klinik, sportovních center i wellness provozů, typicky formou inhalací, pitím vodíkem obohacené vody nebo vodíkovými koupelemi. Přesto stále chybí standardizované řešení, které by mělo ambici projít cestou regulatorní registrace jako zdravotnický prostředek. Právě to chceme společně s týmem v České republice změnit,“ uvedl prof. Ohta.
Společnost zároveň zdůrazňuje historickou paralelu: Česká republika už opakovaně ukázala, že i „lokální“ vědecký příběh může přerůst v globální změnu, a také právě také proto chce nyní postavit nový mezinárodní příběh z českého prostředí, s důrazem na klinickou disciplínu, měřitelné milníky a otevřenou spolupráci s odborníky z celého světa.
„Je to pro nás moment, který už přitahuje pozornost světových odborníků i partnerů. Profesor Ohta nepřijel jen na toto oficiální zahájení, přináší do České republiky výjimečné know-how a kontinuitu výzkumu, která sahá roky zpět. Chceme mimo jiné ukázat, že cesta od laboratoře k regulované klinické praxi může vést i z České republiky. Jsme velmi poctěni, že si profesor Ohta pro spolupráci vybral naši společnost i Českou republiku,“ dodává Maršálek.
Po globální pandemii a v době rostoucích nároků na zdravotní péči se ve společnosti zvyšuje tlak na hledání nových řešení, která budou nejen vědecky podložená, ale i prakticky nastavitelná a dlouhodobě udržitelná. H2 Global Group uvádí, že právě proto chce molekulární vodík posunout do jasně definovaného klinického a regulatorního rámce a tuto technologii dále rozvíjet a zpřístupnit. Profesor Ohta si zároveň v České republice již domlouvá schůzky s významnými osobnostmi, které chtějí tento výzkum i navazující obchodní aktivity podpořit.
Zdroj: H2 Global Group
