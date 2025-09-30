Vědecká rada AKESO: spojení špičkových odborníků pro budoucnost zdravotnictví

"V AKESO jsme měli sen - vybudovat svět zdravotnictví, který bude lepší, než jak ho známe dnes. Svět, v němž je péče o zdraví profesionální a zároveň dostupná služba na nejvyšší úrovni. Vědeckou radu jsme chtěli vytvořit jako jeden z klíčových prostředků, jak tento náš cíl uskutečnit a posunout tak medicínu kupředu. Tato vize však potřebovala silnou osobnost, která jí dodá skutečný rozměr, prestiž, a vizi. Našli jsme ji v profesoru Karlu Pacákovi," uvedl Ing. Sotirios Zavalianis, majitel holdingu AKESO a prezident Vědecké rady.
"Jsem hrdý, že jsme dokázali oslovit nejen profesora Pacáka, ale také další špičkové osobnosti medicíny, které nyní tvoří naši Vědeckou radu. Jsou to odborníci napříč obory od klinické onkologie a chirurgie až po farmakologii, sportovní medicínu či psychoterapii. Díky jejich zkušenostem a různorodému pohledu můžeme zaručit, že výsledky práce rady budou mít skutečný dopad na pacienty i zdravotnický systém jako celek," zdůraznil Ing. Milan Rufer, MBA, generální ředitel zdravotnického holdingu AKESO a viceprezident Vědecké rady.
Vznik rady je logickým pokračováním dlouhodobé strategie holdingu, a to poskytovat nejen špičkovou klinickou péči, ale také aktivně rozvíjet vědecké projekty, technologie a vzdělávání. Tento nový orgán bude fungovat jako odborný garant i prostředek spolupráce, který propojí zkušenosti elitních specialistů z Česka i zahraničí.
"Bylo mi potěšením nastartovat tuto vizi a proměnit ji v konkrétní plány. Věřím, že Vědecká rada se stane místem, kde se setkají zkušenosti s odvahou a vizí hledat nové směry, a to nejen v klinické praxi a výzkumu, ale i ve vzdělávání. Naší ambicí je spojit špičkovou medicínu s moderními technologiemi a zajistit, aby z toho měli přímý užitek pacienti. Život každého člověka vnímám jako vzácný, jedinečný a neopakovatelný. To jsou hodnoty, které nás zavazují, abychom neustále hledali nové cesty, jak poskytovat ještě lepší a důstojnější péči," shrnul prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc., FACE, předseda Vědecké rady.
Vědecká rada se bude pravidelně scházet a určovat strategické priority. "Na začátku se zaměříme na vybudování jasného rámce pro klinické studie a podporu inovativních projektů, například v oblasti nových medicínských technologií, využití umělé inteligence nebo digitálních nástrojů v péči o pacienta. Neméně důležitou součástí naší práce bude také vzdělávání – od stáží v zahraničí přes grantové programy až po systematickou podporu jak mladých, tak zkušených lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Chceme vytvořit prostředí, kde se budou potkávat různé odbornosti a vznikat spolupráce s univerzitami i výzkumnými institucemi, odbornými společnostmi, biotechnologickými firmami, startupy, inovačními centry, pacientskými organizacemi či regulačními institucemi u nás i ve světě," upřesnil doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., místopředseda Vědecké rady a vrchní ředitel pro zdravotní péči AKESO.
Rada má třináct členů a zahrnuje jak přední odborníky z prostředí AKESO, tak významné externí kapacity z prestižních institucí. Jejím posláním je vydávat strategická doporučení, hodnotit vědecké záměry a projekty, schvalovat klinické studie, podporovat mezioborovou spolupráci, vzdělávání, kvalitu péče či rozvíjet potřebná partnerství. Její činnost stojí na principech vysoké etiky a jasně definovaných procesů, což posílí důvěru pacientů i odborné veřejnosti a upevní postavení holdingu AKESO mezi klíčovými hráči moderní medicíny.
Zdroj: AKESO