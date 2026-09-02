Vedení KUKA navštívilo Centron za účelem výměny zkušeností s inteligentní montážní výrobou

Minulý týden navštívila společnost Centron globální delegace vedoucích pracovníků skupiny KUKA v čele s viceprezidentem skupiny Midea. Delegace se skládala z členů vedení ústředí skupiny KUKA a vedoucích pracovníků z různých zemí a regionů.
KUKA je přední světový dodavatel průmyslových robotů a automatizačních řešení. Jeho rozhodnutí navštívit společnost Centron s delegací této úrovně odráží společný zájem obou stran o vývojové trendy v oblasti inteligentní montážní výroby. Během návštěvy obě strany vedly podrobnou výměnu názorů o vývoji v odvětví, změnách na globálních trzích a potenciálních oblastech budoucí synergie.
Delegaci přivítali Jed Wang, generální ředitel sesterské značky Leetx; Ouyang Su, generální ředitel produktové řady Centron; Mike Wang, generální ředitel obchodní divize Centron, a Samuel Chen, obchodní ředitel pro zahraniční trhy. Vedení společnosti KUKA si prohlédlo výrobní závod společnosti Centron a získalo tak z první ruky přehled o produktovém portfoliu a výrobních kapacitách společnosti Centron v oblasti přesného dávkování, zalévání a kapkové impregnace. Dále bylo seznámeno s pozicí společnosti Leetx v oblasti inteligentních montážních technologií, včetně utahování, lisování a automatického podávání šroubů.
V následné diskusi čerpaly obě strany ze svých globálních obchodních zkušeností a sdílely postřehy a názory na tempo vývoje na čínském trhu, měnící se výrobní potřeby v zahraničí, budoucí směřování odvětví inteligentní montážní výroby a technologické plány pro procesní zařízení a robotické platformy.
Jed Wang, generální ředitel společnosti Leetx, uvedl: „Velmi si ceníme výměny zkušeností s předními světovými společnostmi v oblasti automatizace, jako je KUKA. Tato návštěva globálního vedení společnosti KUKA představovala pro obě strany cennou příležitost k prohloubení vzájemného porozumění, sdílení zkušeností z globálních trhů a prozkoumání směrů pro potenciální budoucí spolupráci. Vzhledem k tomu, že se inteligentní výroba neustále vyvíjí, otevřený dialog a synergie napříč odvětvím otevřou nové možnosti pro inovace v celém sektoru."
Tato návštěva na vysoké úrovni také odráží širší trend v oboru: zrychlující se konvergenci průmyslové robotiky, přesného dávkování a technologií inteligentní montáže. S postupující elektrifikací vozidel a s rostoucí úrovní automatizace v oblasti montáže vozidel, výroby akumulátorů a automobilových komponent se koordinace mezi robotickými platformami a procesním zařízením stává stále důležitějším základem pro zlepšování kvality produkce, efektivity výroby a konzistence procesů. S ohledem na tento trend bude společnost Centron i nadále udržovat otevřenou komunikaci s partnery v rámci celého hodnotového řetězce a s velkou pozorností sledovat nové příležitosti v oblasti inteligentní montážní výroby.
O společnosti Centron
Centron je špičkový technologický podnik, který integruje výzkum a vývoj, výrobu, prodej a zákaznický servis a zaměřuje se na poskytování pokročilých, spolehlivých a přesných řešení v oblasti dávkování, zalévání a kapkové impregnace pro odvětví automobilového průmyslu, elektromobility, akumulátorů pro skladování energie a průmyslové výroby. Díky neustálým investicím do automatizace procesů a digitální sledovatelnosti pomáhá společnost Centron svým zákazníkům dosahovat konzistentní kvality a efektivního provozu ve velkém měřítku.
Zdroj: Centron