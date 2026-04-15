Vedení logistiky společnosti BILLA ČR přebírá Harm Rijerkerk

Harm Rijerkerk působí ve společnosti BILLA ČR od roku 2024, kdy nastoupil na pozici vedoucího strategiea udržitelnosti. Ve své dosavadní roli se věnoval zejména rozvoji lokální strategie a nastavování strategických procesů. Před příchodem do BILLY získal rozsáhlé zkušenosti v mezinárodním retailovém prostředí, mimo jiné ve společnosti MAKRO, kde se věnoval strategickým změnám logistického a distribučního modelu, a na úrovni skupiny INTERSPORT, kde se zaměřoval na logistické synergie a optimalizaci dodavatelského řetězce. Je rodilým Nizozemcem, absolventem magisterského studia ekonomie a podnikové administrativy na Vrije Universiteit Amsterdam.
Na nové pozici bude Harm Rijerkerk odpovědný za řízení a další rozvoj logistických procesů, distribuční sítě a dodavatelského řetězce se zaměřením na zvyšování jejich efektivity, stability a pokračování v dlouhodobé podpoře provozu prodejen po celé České republice.
