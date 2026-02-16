Vedoucí globální technologické společnosti zakládají iniciativu Trusted Tech Alliance

Mnichov 16. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V době, kdy je svět rozdělený, se 15 předních globálních společností z 10 zemí spojilo, aby sloužily zákazníkům na celém světě

Patnáct společností z Afriky, Asie, Evropy a Severní Ameriky v neděli na mnichovské bezpečnostní konferenci oznámilo založení Trusted Tech Alliance (TTA), skupiny podobně smýšlejících globálních technologických poskytovatelů, kteří se spojili, aby spolupracovali přes hranice a na základě společných principů pro důvěryhodnou technologickou základnu – od konektivity, cloudové infrastruktury a polovodičů po software a umělou inteligenci.

Tyto zásady mají zajistit, že bez ohledu na národnost dodavatele budou společnosti v této alianci dodržovat společné závazky v oblasti transparentnosti, bezpečnosti a ochrany údajů, které budují důvěru a přinášejí výhody technologie lidem na celém světě.

V reakci na bezprecedentní tempo technologických změn a stále složitější prostředí hledají země a zákazníci větší spolehlivost a odolnost u poskytovatelů technologií a služeb, které dodávají. Zároveň přetrvává skepse ohledně digitálních technologií a jejich potenciálního negativního dopadu na jednotlivce a společnost. V tomto prostředí je zásadní, aby se společnosti z celého technologického spektra spojily a tyto obavy řešily.

Při definování atributů důvěryhodné technologie a souboru provozních zásad, které budou signatáři dodržovat, se členové TTA zavazují spolupracovat s vládami a zákazníky, aby zajistili, že výhody nových technologií budou přispívat k širší důvěře veřejnosti a zároveň podpoří tvorbu pracovních míst a hospodářský růst.

Aliance sdružuje přední společnosti, které se zavázaly dodržovat společný soubor jasných a ověřitelných postupů a zásad, které dokazují, jak může být technologie bezpečná, spolehlivá a odpovědně provozovaná, bez ohledu na to, kde je vyvinuta nebo nasazena.

K dnešnímu dni jsou signatáři Trusted Tech Alliance: Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab a SAP.

Zúčastněné společnosti se dohodly na pěti konkrétních principech, které určují, co to znamená vyvíjet, uplatňovat, provozovat a spolupracovat jako důvěryhodný globální poskytovatel technologií:

1. Transparentní podniková správa a řízení a etické chování

2. Provozní transparentnost, bezpečný vývoj a nezávislé hodnocení

3. Robustní dodavatelský řetězec a dohled nad bezpečností

4. Otevřený, kooperativní, inkluzivní a odolný digitální ekosystém

5. Respektování právního státu a ochrany údajů

Tyto závazky vyžadují, aby měly společnosti silné podnikové řízení a etické chování, bezpečně budovaly technologie a zodpovědně je spravovaly po celou dobu svého životního cyklu a používaly smluvně závazné záruky bezpečnosti a kvality u dodavatelů. Budou od svých dodavatelů vyžadovat dodržování přísných globálních bezpečnostních standardů a budou podporovat digitální prostředí, které je otevřené a kooperativní a podporuje inovace.

TTA bude i nadále rozšiřovat svou komunitu globálních poskytovatelů, kteří se věnují rozvoji důvěryhodné, interoperabilní a otevřené technologické platformy a formování společných přístupů, které podporují národní a mezinárodní úsilí o posílení suverenity, odolnosti a konkurenceschopnosti.

„V době rychlých technologických změn je spolupráce mezi podobně smýšlejícími kolegy z oboru nezbytná pro posílení důvěry zákazníků a plné využití výhod technologie pro ekonomiku a společnost. Připojujeme se k Trusted Tech Alliance, abychom posílili svůj trvalý závazek poskytovat zákazníkům důvěryhodnou, bezpečnou a odolnou technologii," řekl David Zapolsky, vedoucí pracovník pro globální a právní záležitosti společnosti Amazon.

„Vzhledem k tomu, že systémy umělé inteligence jsou stále výkonnější – pohánějí inovace, urychlují ekonomický růst a mění podobu národní bezpečnosti – musí Spojené státy a jejich spojenci a partneři zajistit, aby nejrozšířenější modely na světě byly bezpečné, spolehlivé, důvěryhodné a vyvíjené transparentním způsobem. Společnost Anthropic je hrdá na to, že se připojila k Trusted Tech Alliance a podporuje vedoucí postavení Ameriky v oblasti umělé inteligence a prosazuje společné zásady pro důvěryhodnou umělou inteligenci společně s podobně smýšlejícími partnery," uvedla Sarah Hecková, vedoucí oddělení vnějších vztahů společnosti Anthropic.

„V době bezprecedentního pokroku v přijímání nových technologií na celém světě je společnost Cassava Technologies hrdá na to, že je zakládajícím členem Trusted Tech Alliance. Věřím, že odpovědné vedení a spolupráce na globální úrovni zajistí, že technologie budou i nadále umožňovat lidský pokrok a inkluzivní ekonomický rozvoj, což je obzvláště důležité pro naši mládež a budoucí generace," řekl Strive Masiyiwa, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Cassava Technologies.

„Žádná společnost ani země nemůže jenom sama vybudovat bezpečnou a důvěryhodnou digitální infrastrukturu. Důvěry a bezpečnosti lze dosáhnout pouze společnými silami. Proto jsme společně s podobně smýšlejícími partnery z oboru založili Trusted Tech Alliance – iniciativu zaměřenou na ověřitelné postupy budování důvěry v celé digitální infrastruktuře," uvedl Börje Ekholm, prezident a generální ředitel společnosti Ericsson.

„Google Cloud se dlouhodobě zavazuje podporovat volbu, důvěru a suverenitu, které jsou zakotveny v naší dnešní technologii. Prostřednictvím Trusted Tech Alliance se snažíme prosazovat zásady, které již dodržujeme: podporovat volbu zákazníků a poskytovat portfolio řešení umožněné technickým řízením a místními partnerstvími, aby byly splněny přísné požadavky na suverenitu a regionální standardy," řekl Marcus Jadotte, viceprezident pro vládní záležitosti a veřejnou politiku společnosti Google Cloud.

„Důvěra bude hrát klíčovou roli v rozvoji technologií, aby bylo zajištěno, že budou řešit nejnaléhavější potřeby společnosti. Od energetické bezpečnosti a suverénní obrany až po pokročilou výrobu věříme, že důvěryhodné ekosystémy jsou klíčem k zajištění bezpečnosti společností, posílení různých oborů a podpoře budoucí odolnosti," řekl Dong Kwan (DK) Kim, zástupce ředitele skupiny Hanwha.

„Důvěryhodná, bezpečná a transparentní technologie je nezbytná pro spuštění inkluzivního digitálního růstu v globálním měřítku. Společnost Jio Platforms je hrdá na to, že se připojila k Trusted Tech Alliance, aby podporovala společné standardy a ověřitelné postupy v celé technologické oblasti. Prostřednictvím spolupráce s globálními partnery se snažíme posílit odolnost, rozšířit digitální příležitosti a budovat dlouhodobou důvěru v konektivitu, cloud a systémy umělé inteligence nové generace," uvedl Kiran Thomas, generální ředitel společnosti Jio Platforms.

„V současném geopolitickém prostředí je zásadní, aby společnosti se stejným smýšlením spolupracovaly na ochraně bezpečnosti a prosazování vysokých globálních standardů, aby byla zachována důvěra v technologie přesahující hranice," uvedl Brad Smith, zástupce ředitele a prezident společnosti Microsoft. „Tato aliance, která není založena na národnosti poskytovatele, ale na společných závazcích vůči zákazníkům, sdružuje přední společnosti kolem jasných a ověřitelných principů, které ukazují, že technologie mohou být bezpečné, spolehlivé a odpovědně provozované, ať jsou uplatněny kdekoli."

„Umělá inteligence urychluje změny v celé technologické oblasti a zvyšuje laťku důvěryhodnosti. Sítě a kritická infrastruktura musí být bezpečné, odolné a interoperabilní již od základu. Spojili jsme se s partnery z oboru v rámci Trusted Tech Alliance, abychom posílili tyto základy v době, kdy se inteligence rozšiřuje na celém světě," řekl Justin Hotard, prezident a generální ředitel společnosti Nokia.

„Infrastruktura umělé inteligence je základem, na kterém stojí inovace – a tento základ musí být důvěryhodný a bezpečný. Zákazníci musí mít absolutní důvěru v to, kde se jejich data nacházejí, jak jsou chráněna a kdo spravuje systémy pohánějící jejich umělou inteligenci. V Nscale je naše suverénní infrastruktura umělé inteligence speciálně navržena tak, aby poskytovala tuto jistotu, a kombinuje výkon s přísnou bezpečností, transparentností a místní kontrolou. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s organizacemi na celém světě na rozvoji umělé inteligence způsobem, který je bezpečný, důvěryhodný a postavený na dlouhodobé odolnosti," řekl Josh Payne, zakladatel a generální ředitel společnosti Nscale.

„Bez ohledu na to, jak dokonalá může být technologie, jako je umělá inteligence a kybernetická bezpečnost v připojené síti, pro její společenské přijetí je nezbytná pestrá diskuse. Je nanejvýš důležité, aby důvěryhodné podniky sdílející společné hodnoty a morální zásady úzce spolupracovaly na prosazování svých iniciativ," uvedl Jun Sawada, výkonný ředitel společnosti NTT.

„Společnost Rapidus je hrdá na to, že se připojila k Trusted Tech Alliance, a uznává důležitost důvěryhodného globálního technologického ekosystému. Plně se ztotožňujeme s principy aliance a zavázali jsme se přispívat k transparentnosti, bezpečnosti, otevřeným inovacím a odolným dodavatelským řetězcům prostřednictvím spolupráce s podobně smýšlejícími globálními partnery," uvedl Dr. Atsuyoshi Koike, generální ředitel společnosti Rapidus Corporation.

„Jsme hrdí na to, že se připojujeme k Trusted Tech Alliance s cílem podporovat bezpečnou a spolehlivou digitální infrastrukturu. Prostřednictvím této iniciativy chceme přispět ke zvýšení digitální bezpečnosti a podpořit inovace cestou mezinárodní spolupráce. V éře rychlé digitální transformace je tento druh spolupráce nejen dobrým krokem, ale také nezbytným krokem k dosažení bezpečnější a konkurenceschopnější digitální budoucnosti," uvedl Micael Johansson, prezident a generální ředitel společnosti Saab.

„Důvěra a globální technologická spolupráce zůstávají pro konkurenceschopné ekonomiky zásadní. V dnešním prostředí zvýšené citlivosti dat a regulace, kde se důvěra a suverenita stále více prolínají, je nutné důvěru budovat pečlivě a dlouhodobě. Ve společnosti SAP jsme se zavázali k podpoře důvěryhodného a spolehlivého prostředí prostřednictvím otevřených ekosystémů, transparentních bezpečnostních standardů a odpovědných inovací," uvedl Dominik Asam, finanční ředitel a člen představenstva společnosti SAP.

