Vedoucím nového oddělení euroAWK pro Business Development se stává Filip Kec

Do euroAWK přichází Filip Kec po osmi letech strávených na různých manažerských a obchodních pozicích v oblasti digitálního marketingu. Během této doby pracoval pro značky jako LinkedIn, Twitter, Spotify a naposledy TikTok. Předtím působil 14 let v oblasti venkovní reklamy, kde měl na starosti budování a rozvoj obchodních aktivit ve společnostech News Outdoor Czech Republic (2002-2012) a News Advertising (2012-2016).
Společnost euroAWK patří k lídrům českého trhu s venkovní reklamou. Po celé České republice vlastní a nabízí širokou síť klasických reklamních nosičů, billboardů a citylight vitrín (CLV). Desítkám měst a obcí je dlouholetým partnerem v oblasti výstavby a péče o městský mobiliář. euroAWK je členem mezinárodní skupiny Freund Holding a AWK, která se řadí k největším poskytovatelům venkovní reklamy v Německu a Střední Evropě. V České republice společnost působí od roku 1991.
V listopadu loňského roku získala euroAWK do svého portfolia 700 reklamních ploch od provozovatele venkovní reklamy City-Tools. K dřívějším akvizičním aktivitám patří koupě společnosti Darothore, která vlastnila síť reklamních nosičů situovaných především u velkých nákupních center, dopravních uzlů a dalších míst po celé České republice. Na jaře 2024 spustila společnost euroAWK webovou platformu Venkovka.cz, která slouží k okamžitému přímému online nákupu obchodovaných venkovních reklamních ploch.
