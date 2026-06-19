Vedra mohou ohrozit zdraví i život. Chraňte sebe i své blízké

Autor:
  8:34
Sledovat Metro na Googlu
Praha 19. června 2026 (PROTEXT) - Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl rozesílá starostům a představitelům měst a obcí informační leták upozorňující na zdravotní rizika spojená s vysokými teplotami a vlnami veder. Součástí materiálu je také praktické desatero doporučení, jak chránit obyvatele před dopady extrémního horka.

Český hydrometeorologický ústav opakovaně varuje před vysokými teplotami, které představují významné zdravotní riziko. Přestože si lidé často spojují přírodní katastrofy především s povodněmi nebo vichřicemi, právě vedro způsobuje v Evropě každoročně nejvíce zdravotních komplikací a předčasných úmrtí ze všech přírodních jevů.

Vedro zatěžuje organismus tím, že narušuje jeho schopnost ochlazování. Nejvíce ohroženi jsou senioři, malé děti, chronicky nemocní lidé a osoby žijící osaměle. Mnoha zdravotním problémům však lze předejít včasnou prevencí a dodržováním jednoduchých pravidel.

Materiál pro Svaz měst a obcí ČR připravili odborníci z Ostravské univerzity – profesor Pavel Danihelka a docent Rastislav Maďar s podporou projektu TAČR SS07020449. Jejich doporučení pomohou městům, obcím i samotným občanům zvládnout období vysokých teplot bezpečněji a včas rozpoznat varovné příznaky přehřátí organismu.

Pamatujte!

Vedru, kterému se vyhnete, nemusíte čelit. Dostatek tekutin a odpočinku zachraňuje zdraví. Pomáhejte těm, kteří jsou vedrem ohroženi nejvíce.

Desatero proti vedru

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

Praha 6

Praha 6

Zcela jasné upozornění.

vydáno 20. června 2026  18:40

Praha 6

Praha 6

Běžkař, kterému absence sněhu nevadí.

vydáno 20. června 2026  18:39

Praha 6

Praha 6

Stará dlažba ve starém Břevnově

vydáno 20. června 2026  18:38

Červnová příroda

vydáno 20. června 2026  18:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dnes mezi železničním a Palackého mostem bylo možno vidět obrovskou a hlavně vyznačující se délkou turistickou loď s prostornou horní palubou pro turisty k vyhlídce při plavbě po Vltavě ale hlavně se...

vydáno 20. června 2026  18:36

Dnes mezi železničním a Palackého mostem bylo možno vidět obrovskou a hlavně vyznačující se délkou turistickou loď s prostornou horní palubou pro turisty k vyhlídce při plavbě po Vltavě ale hlavně se...

vydáno 20. června 2026  18:36

Pod Rašínovým nábřežím na náplavce v Praze 2 se ve dnech 19.6. až 20.6.2026 koná akce Pivo na náplavce 2026 a to ohledně malých ale i minipivovarů, které nabízejí svoje produkty nejen pivního moku...

vydáno 20. června 2026  18:35

Ve Znojmě hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900.000 Kč

ilustrační snímek

Ve Znojmě–Příměticích dnes odpoledne hořel zemědělský lis na balíky a část pole, škoda je 900.000 korun. Požár způsobila technická závada na ložisku hlavního...

20. června 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

OBRAZEM: Na běžkách kolem přehrady. Recesisty nezastavilo horko ani déšť

Recesistický závod Prasoloppet 2026 na jablonecké přehradě. (20. června 2026)

Spalující paprsky slunce ani následné provazy deště nezastavily účastníky tradičního závodu na běžkách kolem jablonecké přehrady. Legendární Prasoloppet odstartoval v sobotu odpoledne na zahradě...

20. června 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Masarykův okruh: bezletovou zónu narušil dron, záchranáři řešili desítky kolapsů

Oficiální fanzóna MotoGP v Brně přilákala mnoho českých i zahraničních...

Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron, policisté pilota dohledali. Přestupek oznámí Úřadu civilního letectví. Policisté o tom informovali na síti X. Mistrovství světa...

20. června 2026  10:42,  aktualizováno  16:43

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

V Jindřichově Hradci se sešla díla 17 umělců vyučujících i na univerzitách

ilustrační snímek

V jindřichohradeckém minoritském klášteře představuje společně svoji tvorbu 17 umělců, kteří působí na katedrách výtvarné výchovy šesti univerzit v Česku a na...

20. června 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

Ze zchátralé stodoly je pivní laboratoř. Vesnička Druztová se stala rájem milovníků piva

Rodinný pivovar The Barn Beer co. v Druztové u Plzně

Existují vesnice, které proslavil kostel, zámek nebo fotbal. Druztová si vybrala slad a chmel. V malé obci kousek od Plzně se už několik let odehrává příběh, který voní po odvážných pivech. Nechte si...

20. června 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.