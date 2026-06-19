Vedra mohou ohrozit zdraví i život. Chraňte sebe i své blízké

Český hydrometeorologický ústav opakovaně varuje před vysokými teplotami, které představují významné zdravotní riziko. Přestože si lidé často spojují přírodní katastrofy především s povodněmi nebo vichřicemi, právě vedro způsobuje v Evropě každoročně nejvíce zdravotních komplikací a předčasných úmrtí ze všech přírodních jevů.
Vedro zatěžuje organismus tím, že narušuje jeho schopnost ochlazování. Nejvíce ohroženi jsou senioři, malé děti, chronicky nemocní lidé a osoby žijící osaměle. Mnoha zdravotním problémům však lze předejít včasnou prevencí a dodržováním jednoduchých pravidel.
Materiál pro Svaz měst a obcí ČR připravili odborníci z Ostravské univerzity – profesor Pavel Danihelka a docent Rastislav Maďar s podporou projektu TAČR SS07020449. Jejich doporučení pomohou městům, obcím i samotným občanům zvládnout období vysokých teplot bezpečněji a včas rozpoznat varovné příznaky přehřátí organismu.
Pamatujte!
Vedru, kterému se vyhnete, nemusíte čelit. Dostatek tekutin a odpočinku zachraňuje zdraví. Pomáhejte těm, kteří jsou vedrem ohroženi nejvíce.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR