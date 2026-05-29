Vedra v bytech zhoršují spánek. Existuje řešení i bez klasické klimatizace

Společnost Zehnder nabízí větrací systém s rekuperací tepla, který kromě přívodu čerstvého filtrovaného vzduchu bez prachu, pylů a dalších nečistot dokáže použitím doplňkového modulu ComfoClime vzduch v létě dochlazovat a v zimě dohřívat. Ještě více tím zpříjemňuje vnitřní klima, a to energeticky účinným způsobem.
Systémy řízeného větrání – nejčastěji označované prostě jako rekuperace – dnes patří k základům moderního, zdravého a energeticky úsporného bydlení. Primární funkcí těchto systémů je zajištění kontinuální výměny vzduchu a efektivního využití tepla či chladu. Systém je však možné rozšířit také o modul pro aktivní regulaci teploty přiváděného vzduchu.
„Tuto funkci zajišťuje klimatizační modul Zehnder ComfoClime, který je ideální nadstavbou větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q. Funguje na principu tepelného čerpadla vzduch–vzduch a svůj výkon přizpůsobuje aktuálním podmínkám. Výsledkem není prudké ochlazení a teplotní šok jako u běžné klimatizace, ale dlouhodobě stabilní a příjemné vnitřní klima bez výrazných výkyvů teplot,“ uvádí Pavel Vořech, produktový manažer pro komfortní větrání společnosti Zehnder.
Větrací jednotku lze navíc zvolit s entalpickým výměníkem, který pomáhá udržovat v interiéru optimální vlhkost vzduchu. V zimě se ideální hodnota pohybuje mezi 45 a 60 %, v létě pak kolem 40 až 55 %. Právě příliš vysoká vlhkost totiž v létě zvyšuje pocit horka a dusna.
Přehřátý a vydýchaný vzduch negativně ovlivňuje spánek i výkon
Kvalita vzduchu v domácnostech může být podle odborníků až pětkrát horší než venku, přesto jí lidé věnují menší pozornost než samotné teplotě. Jemný prach, pyl, bakterie, těkavé látky z nábytku či čisticích prostředků mohou přispívat k únavě, bolestem hlavy, alergiím i horší kvalitě spánku.
Právě proto hraje zásadní roli pravidelná výměna vzduchu, kterou klasická klimatizace nezajišťuje. Řízené větrání s rekuperací naopak přivádí do interiéru čerstvý filtrovaný vzduch bez nečistot, a tím vytváří stabilnější prostředí pro odpočinek i každodenní fungování. V kombinaci s doplňkovým klimatizačním modulem Zehnder ComfoClime tak systém přináší dvojí benefit – zajištění čerstvého vzduchu a zároveň možnost optimalizace jeho teploty po celý rok.
