Vejce v kuchyni: Jak je správně vybírat, skladovat a poznat jejich čerstvost

Autor:
  10:39
Praha 1. června 2026 (PROTEXT) - S příchodem teplejších dnů se nemění jen počasí, ale také způsob, jakým bychom měli v kuchyni přistupovat k potravinám. Vyšší teploty totiž přirozeně urychlují stárnutí surovin, a právě vejce patří mezi ty, které jsou na teplo mimořádně citlivé. Správné skladování v chladu proto není jen doporučením, ale základem, pokud si chceme co nejdéle zachovat jejich čerstvost, kvalitu a bezpečnost.

Ačkoli vejce působí jako běžná a poměrně odolná surovina, ve skutečnosti vyžadují více pozornosti, než by se na první pohled mohlo zdát. Stabilní teplota, správné uložení a kvalitní chlazení hrají během května a letních měsíců ještě větší roli než v zimě. Právě tehdy se totiž rozhoduje o tom, zda budou vejce spolehlivým základem pro pečení a vaření, nebo surovinou, která už ztratila svou ideální čerstvost.

Jak vybírat vejce v obchodě?

Při nákupu vajec se vyplatí věnovat pozornost už samotnému obalu. Důležitý je především kód na skořápce, přičemž první číslice označuje způsob chovu slepic. Vejce s označením „0“ pocházejí z ekologického chovu, „1“ z volného výběhu, „2“ z podestýlkového chovu a „3“ z klecového chovu.

Samozřejmostí by měla být také kontrola data minimální trvanlivosti. Čím je vzdálenější, tím lépe, ale i vejce s kratší dobou spotřeby mohou být naprosto v pořádku, pokud je plánujete rychle spotřebovat. Obal by měl být nepoškozený a samotná vejce bez prasklin, které jsou jasným signálem, že už nemusí být vhodná ke konzumaci.

Správné skladování je klíčové

Během teplejších měsíců je správné skladování vajec ještě důležitější než obvykle. Nejlépe si zachovají svou kvalitu ve stabilním chladu, ideálně při teplotě okolo 4 °C. Odborníci zároveň doporučují ponechat je v původním obalu, který je chrání nejen před poškozením, ale také před pohlcováním pachů z ostatních potravin. Klíčovou roli v tomto směru hraje kvalitní chlazení, které dokáže udržet stabilní podmínky i při častém otevírání dvířek. Moderní lednice by proto měla zajistit rovnoměrnou cirkulaci vzduchu, přesné řízení teploty a dostatečnou flexibilitu podle potřeb domácnosti.

I když jde o zcela běžnou surovinu, její kvalita výrazně ovlivňuje výsledek vaření i pečení. Čerstvá vejce dodávají těstu lepší strukturu, krémům jemnost a omáčkám potřebnou stabilitu. Právě proto se vyplatí věnovat jim stejnou pozornost jako ostatním základním ingrediencím.

Jak poznat, zda jsou vejce ještě čerstvá?

Čerstvost vajec si můžete jednoduše ověřit i doma. Nejznámější je test s vodou – pokud vejce po vložení do nádoby klesne ke dnu, je čerstvé. Starší vejce se začne mírně nadnášet a velmi staré může dokonce plavat na hladině. Mnohé napoví i samotný vzhled po rozklepnutí. Čerstvé vejce má pevný žloutek a hustý bílek, který se neroztéká. Pokud je bílek příliš řídký a žloutek ztrácí svůj tvar, jde o známku toho, že vejce už není v nejlepší kondici.

Při skladování citlivých potravin, jakými jsou vejce, jsou spolehlivé chlazení a stabilní teplota naprostým základem. Vestavná kombinovaná chladnička MORA VCMDN 3024 je navržena tak, aby vám každý den usnadnila fungování domácnosti a zároveň pomohla uchovat potraviny déle čerstvé. Díky elektronickému ovládání s přehledným LED displejem si jednoduše nastavíte ideální teplotu pro chladničku i mrazničku. K dispozici jsou také praktické režimy jako rychlé chlazení, rychlé mrazení či úsporný EcoMode, který oceníte zejména během vaší nepřítomnosti.

Technologie NoFrost Dual vás zbaví zdlouhavého odmrazování. Studený vzduch cirkuluje rovnoměrně, snižuje vlhkost a zabraňuje tvorbě ledu na stěnách i samotných potravinách. Technologie CoolSense se navíc přizpůsobuje vašim každodenním návykům. Chladnička rozpozná, jak často otevíráte dvířka, a automaticky upraví teplotu tak, aby potraviny zůstaly co nejdéle čerstvé při minimální spotřebě energie.

Praktická funkce CoolConvert přináší větší flexibilitu vždy, když potřebujete více prostoru na nápoje nebo občerstvení. Jediným dotykem dokážete proměnit mrazničku na chladničku nebo velkou nulovou zónu. Systém Multi AirFlow se zároveň stará o rovnoměrné proudění studeného vzduchu, díky čemuž jsou potraviny optimálně uskladněné bez ohledu na to, kam je v chladničce uložíte.

Objemná zásuvka VitaBox vytváří ideální podmínky pro dlouhodobé uchování ovoce a zeleniny, které si tak zachovají čerstvost, chuť i vitaminy. Chladnička se navíc jednoduše přizpůsobí dispozici vaší kuchyně – dvířka umožňují změnu směru otevírání a výškově nastavitelné police z odolného skla bezpečně unesou i těžší hrnce nebo větší balení potravin.

Velkým benefitem je také mimořádně tichý provoz s hlučností pouhých 35 dB. Chladnička je proto vhodná i do kuchyní propojených s obývacím pokojem nebo jídelnou a její chod vás nebude rušit ani během večera či noci.

Více informací najdete na www.mora.cz, cena 13 990 Kč.

Zdroj: MORA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

