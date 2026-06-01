Vejce v kuchyni: Jak je správně vybírat, skladovat a poznat jejich čerstvost

Ačkoli vejce působí jako běžná a poměrně odolná surovina, ve skutečnosti vyžadují více pozornosti, než by se na první pohled mohlo zdát. Stabilní teplota, správné uložení a kvalitní chlazení hrají během května a letních měsíců ještě větší roli než v zimě. Právě tehdy se totiž rozhoduje o tom, zda budou vejce spolehlivým základem pro pečení a vaření, nebo surovinou, která už ztratila svou ideální čerstvost.
Jak vybírat vejce v obchodě?
Při nákupu vajec se vyplatí věnovat pozornost už samotnému obalu. Důležitý je především kód na skořápce, přičemž první číslice označuje způsob chovu slepic. Vejce s označením „0“ pocházejí z ekologického chovu, „1“ z volného výběhu, „2“ z podestýlkového chovu a „3“ z klecového chovu.
Samozřejmostí by měla být také kontrola data minimální trvanlivosti. Čím je vzdálenější, tím lépe, ale i vejce s kratší dobou spotřeby mohou být naprosto v pořádku, pokud je plánujete rychle spotřebovat. Obal by měl být nepoškozený a samotná vejce bez prasklin, které jsou jasným signálem, že už nemusí být vhodná ke konzumaci.
Správné skladování je klíčové
Během teplejších měsíců je správné skladování vajec ještě důležitější než obvykle. Nejlépe si zachovají svou kvalitu ve stabilním chladu, ideálně při teplotě okolo 4 °C. Odborníci zároveň doporučují ponechat je v původním obalu, který je chrání nejen před poškozením, ale také před pohlcováním pachů z ostatních potravin. Klíčovou roli v tomto směru hraje kvalitní chlazení, které dokáže udržet stabilní podmínky i při častém otevírání dvířek. Moderní lednice by proto měla zajistit rovnoměrnou cirkulaci vzduchu, přesné řízení teploty a dostatečnou flexibilitu podle potřeb domácnosti.
I když jde o zcela běžnou surovinu, její kvalita výrazně ovlivňuje výsledek vaření i pečení. Čerstvá vejce dodávají těstu lepší strukturu, krémům jemnost a omáčkám potřebnou stabilitu. Právě proto se vyplatí věnovat jim stejnou pozornost jako ostatním základním ingrediencím.
Jak poznat, zda jsou vejce ještě čerstvá?
Čerstvost vajec si můžete jednoduše ověřit i doma. Nejznámější je test s vodou – pokud vejce po vložení do nádoby klesne ke dnu, je čerstvé. Starší vejce se začne mírně nadnášet a velmi staré může dokonce plavat na hladině. Mnohé napoví i samotný vzhled po rozklepnutí. Čerstvé vejce má pevný žloutek a hustý bílek, který se neroztéká. Pokud je bílek příliš řídký a žloutek ztrácí svůj tvar, jde o známku toho, že vejce už není v nejlepší kondici.
