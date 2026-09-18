Velbloudi, interrupce i klima. Vítězové Cen SDGs ukazují, co je udržitelnost

„Největší změny často začínají tím, že někdo odmítne přijmout větu ‚to nejde‘ nebo ‚takhle se to vždycky dělalo‘. Letošní vítězové Cen SDGs přesně tuhle odvahu mají. Nečekají, až problém vyřeší někdo jiný, ale vstupují do míst, kde systém nefunguje, a mění je. A právě takové příběhy chceme dostávat do centra pozornosti – protože ukazují, že změna není abstraktní pojem. Dělají ji konkrétní lidé,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.
Šest vítězných projektů, šest podob změny
Záchrana vzácných velbloudů v poušti Gobi
Kategorii Grrrls ovládla terénní výzkumnice a studentka zoologie Martina Sihelská. Ve svém výzkumu se zaměřuje na etologii a sociální dynamiku velblouda divokého (Camelus ferus), jednoho z nejohroženějších velkých savců planety, jehož populace v mongolské a čínské poušti Gobi čítá méně než 1 000 jedinců. Její diplomová práce přerostla v mezinárodní projekt na ochranu druhu, v rámci kterého působila v oblasti Great Gobi A i ve výzkumném centru Zakhyn Us.
Během pobytu v Mongolsku jako vůbec první vědecky popsala průběh porodu samice divokého velblouda v časopise Acta Ethologica a následnou mateřskou péči. Výstupy její práce podporované nadací The Rufford Foundation mají přímý praktický dopad, protože vytvářejí metodické podklady pro místní strážce i chovné stanice a ve spolupráci se Zoo Praha a Wild Camel Protection Foundation pomáhají tohoto vzácného tvora chránit.
„Kategorie Grrrls ukazuje, jak obrovský potenciál se v ženách skrývá. Příběh Martiny Sihelské a její výzkum v poušti Gobi dává jasný signál, že odvaha jít za svým cílem a měnit svět k lepšímu nemá hranice. Pohled na všechny letošní vítěze Cen SDGs potvrzuje, že skvělá a inovativní řešení vznikají napříč všemi obory. Přesně to jsou projekty, která nás všechny posouvají vpřed,“ Michaela Chaloupková, členka představenstva a Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ, která je generálním partnerem Cen SDGs 2026.
Interrupce bez stigmat: Přístup k informacím a péči pro každého
V kategorii Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost zvítězil kolektiv Abortion Support Alliance Prague (A.S.A.P.). Nezávislá iniciativa se zaměřuje na zprostředkování ověřených informací, praktické pomoci a advokační činnost v oblasti reprodukčních práv.
Dlouhodobě usiluje o to, aby bylo právo na přerušení těhotenství v České republice dostupné všem bez ohledu na sociální status, jazykovou bariéru nebo právní postavení.
Kolektiv bojuje za reálnou dostupnost interrupcí zejména pro migrantky a migranty, lidi s nízkými příjmy či queer komunitu. Spustil první komplexní informační web bez stigmat a dezinformací, pořádá workshopy a osvětou na sociálních sítích oslovuje až 100 tisíc lidí měsíčně. V letech 2023 a 2024 vydal také první report o dostupnosti interrupcí mapující systémové bariéry v přístupu k péči.
Politika přímo do školních lavic
Ocenění v kategorii Demokracie a občanská angažovanost získala organizace Jetobased s projektem Zavolíme!. Tato nezávislá mládežnická iniciativa se zaměřuje na rozvoj politické a mediální gramotnosti mezi studenty. Zavolíme! vzniklo s cílem přiblížit veřejné dění, politiku a kritické myšlení mladé generaci srozumitelnou formou, přímo prostřednictvím kanálů a formátů, které jsou studentům nejbližší.
Ryze studentský projekt učí mladé lidi kriticky myslet a vysílá předvolební debaty přímo do školních lavic. Jejich obsah na sítích nasbíral přes 1,3 milionu zhlédnutí, debata k volbám 2025 zasáhla třetinu všech středních škol v Česku a na kontě mají i historicky první společný rozhovor s prezidentským párem. Díky tomu se projektu daří aktivizovat mladou generaci a zapojovat ji do celospolečenské diskuse.
AI v boji proti klimatickým dezinformacím
Vítězství v kategorii Změna klimatu a ochrana přírody si odnáší projekt evidence.ninja, inovační analytický nástroj vzniklý ve spolupráci analytického týmu AMO Klima (Asociace pro mezinárodní otázky) a britské technologické platformy Discourselab.ai. Zaměřuje se na monitoring, kategorizaci a faktické ověřování klimatických tvrzení ve veřejném i mediálním prostoru. Pomocí pokročilého akademického výzkumu a taxonomií argumentů pomáhá kultivovat veřejnou debatu o klimatu a životním prostředí.
Analytický projekt chrání informační prostor před záplavou klimatických dezinformací. S využitím specializovaného AI modelu a expertízy týmu pod vedením Vojtěcha Pecky odhaluje mýty v reálném čase, dodává ověřená fakta české veřejnosti, médiím i vědcům a díky své unikátní metodologii míří k celoevropskému škálování.
Česká technologie zajišťuje elektřinu v australské buši
Česká společnost dodala vlastní řídicí systém InteliNeo 6000 pro mikrosíť v odlehlé australské obci Merriwa. Záložní systém s 252 solárními panely a velkokapacitní baterií zajistí obci elektřinu i při nejnáročnějších klimatických podmínkách, třeba jako při bouři, kdy během 20 minut obnovil dodávky energie a udržel klíčovou infrastrukturu v chodu nezávisle na hlavní síti.
Společnost ComAp, která s tímto řešením zabodovala v kategorii Inovace a technologie, je předním globálním dodavatelem chytrých řídicích systémů pro energetiku, mikrosítě (microgrids) a záložní zdroje. Své pokročilé technologie, jako jsou řídicí jednotky řady InteliNeo, vyvíjí v České republice a úspěšně je nasazuje po celém světě, zejména v odlehlých či klimaticky náročných oblastech, kde pomáhají zajišťovat stabilní dodávky energie.
Stop drink spikingu a vývoj detekce drog v nápojích
Iniciativa BLURRED vznikla pod hlavičkou organizace Beat Sexism pod vedením Blerty Sejdija a Veroniky Šimkové. Za své aktivity získala ocenění v kategorii Zdraví a kvalita života. Projekt propojuje krizovou podporu obětí, odborný sociologický výzkum, vzdělávání personálu v podnicích a vývoj biotechnologických detekčních metod ve spolupráci s VŠCHT Praha.
Jde o první českou platformu zaměřenou na systematické potírání drink spikingu prostřednictvím vzdělávání, podpory obětí a inovativního testování detekce přítomnosti drog v nápojích. Skrze masivní osvětu zasáhla přes 7 milionů lidí v ČR i na Slovensku a zároveň dlouhodobě spolupracuje s Úřadem vlády na uzákonění drink spikingu jako trestného činu.
Ceny SDGs hledají ty, kteří místo slov přinášejí změnu
Ceny SDGs uděluje Asociace společenské odpovědnosti od roku 2017. Nejprestižnější ocenění udržitelnosti u nás hledá konkrétní projekty a iniciativy, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje OSN a přinášejí řešení společenských, environmentálních a dalších výzev. Za dobu existence oceněním prošlo více než 1 800 projektů.
Letošní ročník měl šest kategorií: Grrrls, Zdraví a kvalita života, Změna klimatu a ochrana přírody, Inovace a technologie, Demokracie a občanská angažovanost a Lidská práva, důstojnost a sociální spravedlnost.
Od klimatu po lidská práva. Summit dnes propojil klíčová témata
Právě širší pojetí udržitelnosti bylo také hlavním tématem summitu Sustainability is not Dead, který uspořádala Asociace společenské odpovědnosti. Program propojil klimatickou změnu a ochranu přírody s lidskými právy, demokracií, zdravím, bezpečím, genderem, sexualitou, kulturou nebo umělou inteligencí.
Na summitu vystoupilo více než 40 řečnic a řečníků z Česka i zahraničí. Mezi nimi například britská hudebnice a frontwoman feministické punkové kapely Petrol Girls Ren Aldridge, rabínka Kamila Kopřivová, polární bioložka Marie Šabacká, popularizátor vědy Daniel Kortus nebo autorky podcastu Vyhonit ďábla.
Summit Sustainability is not Dead proběhl 17. září 2026 v pražské MeetFactory.
Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59241.