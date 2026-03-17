Veletrh AMPER odstartoval v nové režii, pásku přestřihl i ministr Karel Havlíček

Generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, Jan Kubata, zahájil veletrh přivítáním hostů a zdůraznil historický milník, kdy Veletrhy Brno poprvé organizují AMPER po své ose. Ve svém projevu vyzdvihl propojení tradičních značek s moderním výzkumem a inovacemi, což symbolizuje i odpolední odhalení nového 5G hubu přímo v pavilonu. Poděkoval Ministerstvu průmyslu a obchodu za dlouhodobou podporu a vyjádřil přání, aby veletrh nebyl jen místem obchodních jednání, ale i platformou pro přátelská setkávání odborníků. „Věřím, že tady dnes startujeme něco, co bude v následujících letech znamenat pro český průmysl, pro českou ekonomiku výrazný posun dopředu a my bychom byli rádi součástí tohoto procesu,“ uzavřel své vystoupení Jan Kubata a poděkoval všem přítomným za to, že stojí v čele elektrotechnických inovací.
Rozhovor s generálním ředitelem Veletrhů Brno Janem Kubatou si můžete pustit ZDE:
První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se ve svém příspěvku soustředil na energetiku a nové technologie jako na hlavní pilíře hospodářské strategie státu. Sdílel čerstvé zkušenosti z cesty do texaského Austinu, kde jej inspirovalo běžné využívání autonomních taxi, a vyzval k pokoře a hledání inspirace v zahraniční praxi. Zdůraznil, že prosperita země závisí na inovacích a schopnosti konkurovat vysokou přidanou hodnotou. Role státu je podle něj v budování kvalitní infrastruktury pro energetiku, dopravu nebo umělou inteligenci, zatímco konkrétní inovace a jejich využití jsou již v rukou samotných podnikatelů. „Přeji vám, aby se vám veletrh líbil. Moc jsem se sem těšil a opět po roce jsem hrozně rád na místě činu,“ prohlásil Karel Havlíček na závěr.
„Chtěl bych poblahopřát pořadatelům k tomu, že se pustili do budování veletrhu AMPER jako nové budoucnosti nejenom výstavnictví v České republice, ale především jako posilování oboru, který má v České republice dlouhou tradici,“ zahájil své vystoupení prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. Připomněl slavnou éru českých vynálezců Křižíka či Kolbena a vyjádřil přesvědčení, že současné talenty a nové objevy mají potenciál změnit život v České republice i ve světě. V této souvislosti akcentoval potřebu podpořit technické vzdělávání a vytvořit lepší podmínky pro investování do růstu firem. Na závěr projevu ocenil obrovskou účast na zahájení veletrhu, která dokazuje, že lidé o tento obor mají velký zájem.
Video s tvůrcem projektu SMART INDUSTRY Lukášem Smelíkem je k dispozici ZDE:
Prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek pozdravil účastníky jménem asociace a vyzdvihl úspěšnou spolupráci s Veletrhy Brno i VUT Brno na odborném doprovodném programu. Zvláštní pozornost věnoval nastupující generaci, jejíž středoškolské práce prezentované na veletrhu ukazují vysokou úroveň a inovativní myšlení sžité s digitální transformací. Přivítal, že se veletrh AMPER dostal „do péče a zlatých rukou“ společnosti Veletrhy Brno, která zde může využít své pozitivní zkušenosti s organizací Mezinárodního strojírenského veletrhu. „Věřím, že tady v příštích třech dnech najdete spoustu inspirací pro svoje další působení jak v inovacích, tak ve standardních průmyslových procesech, ale hlavně v práci pro posílení konkurenceschopnosti našeho průmyslového prostředí,“ uzavřel Jiří Holoubek.
Zdroj: Veletrhy Brno