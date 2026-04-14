Veletrh CBD 2026 v Kantonu představí v červenci inovace v oblasti globální výzdoby budov a vývoje inteligentních domů

Na rozloze 300.000 m2 bude veletrh hostit více než 2000 vystavovatelů z řad značek. Akce je rozdělena do tří hlavních ekosystémů: INTERIÉR, EXTERIÉR a MATECH. Toto komplexní uspořádání pokrývá téměř celé spektrum stavebního a bytového vybavení. Zaměřuje se na segmenty jako chytrá domácnost, koupelny a sanitární technika, dveře a okna, materiály, hardware, stroje a nátěry a odráží šíři i hloubku nejnovějšího vývoje v oboru.
Od svého vzniku v roce 2015 se sektor chytré domácnosti stal klíčovým průmyslovým standardem. Na ploše 40.000 m2 představuje budoucnost bydlení prostřednictvím chytrého zabezpečení, robotiky a řešení péče o seniory. Současně se sektor keramiky a sanitární techniky vyvinul ve specializovanou „platformu pro renovace koupelen a sanitárních prostor", která nabízí komplexní řešení pro modernizaci bydlení spolu se špičkovými inovacemi v oblasti obkladů a hardwaru.
Sektor dveří a oken představuje klíčovou součást veletrhu a ukazuje nejvyšší úroveň čínské výroby. Nabízí širokou škálu kvalitních produktů od terasových systémů a stínicí techniky až po hliníkové prvky pro nádvoří a moderní kování. Na výrobní stránku navazuje ekosystém MATECH, který se zaměřuje na dodavatelský řetězec a představuje nejnovější inteligentní výrobní zařízení a nové materiály, jež posouvají současný průmysl vpřed.
Letošní veletrh je zorganizován tak, aby poskytoval cílenou hodnotu pro různé profesionály z oboru. Mezinárodní distributoři získají přístup ke kvalitním značkám a exkluzivním zastupitelským právům, zatímco developeři nemovitostí mohou využít řešení pro hromadné nákupy a stabilní dodavatelské řetězce. Pro architekty a inženýry veletrh nabízí širokou škálu inovativních designových produktů a špičkových technologií. Globální výrobci zároveň získávají přímý přístup k nejpokročilejším výrobním zařízením v Číně a sítím dodavatelských řetězců.
Zveme profesionály z oboru a zainteresované strany, aby prozkoumali budoucnost stavebních úprav a chytrého bydlení.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954503/CBD.jpg
Kontakt: Jingjing DONG, dongjj@fairwindow.com.cn