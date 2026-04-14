Veletrh CBD 2026 v Kantonu představí v červenci inovace v oblasti globální výzdoby budov a vývoje inteligentních domů

Kanton (Čína) 14. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V termínu od 8. do 11. července 2026 proběhne ve veletržním komplexu čínského města Kanton 28. ročník Mezinárodního veletrhu stavebních dekorací (CBD 2026). Jedná se o přední světovou výstavu v oblasti stavebních materiálů a dekorací. Veletrh také slouží jako přední platforma pro mezinárodní obchod a rozvoj průmyslu. Akci pořádá Čínské centrum zahraničního obchodu (CFTC), které také organizuje vyhlášený Kantonský veletrh, díky čemuž je Mezinárodní veletrh stavebních dekorací klíčovým pilířem globálního stavebnictví a interiérového designu.

Na rozloze 300.000 m2 bude veletrh hostit více než 2000 vystavovatelů z řad značek. Akce je rozdělena do tří hlavních ekosystémů: INTERIÉR, EXTERIÉR a MATECH. Toto komplexní uspořádání pokrývá téměř celé spektrum stavebního a bytového vybavení. Zaměřuje se na segmenty jako chytrá domácnost, koupelny a sanitární technika, dveře a okna, materiály, hardware, stroje a nátěry a odráží šíři i hloubku nejnovějšího vývoje v oboru.

Od svého vzniku v roce 2015 se sektor chytré domácnosti stal klíčovým průmyslovým standardem. Na ploše 40.000 m2 představuje budoucnost bydlení prostřednictvím chytrého zabezpečení, robotiky a řešení péče o seniory. Současně se sektor keramiky a sanitární techniky vyvinul ve specializovanou „platformu pro renovace koupelen a sanitárních prostor", která nabízí komplexní řešení pro modernizaci bydlení spolu se špičkovými inovacemi v oblasti obkladů a hardwaru.

Sektor dveří a oken představuje klíčovou součást veletrhu a ukazuje nejvyšší úroveň čínské výroby. Nabízí širokou škálu kvalitních produktů od terasových systémů a stínicí techniky až po hliníkové prvky pro nádvoří a moderní kování. Na výrobní stránku navazuje ekosystém MATECH, který se zaměřuje na dodavatelský řetězec a představuje nejnovější inteligentní výrobní zařízení a nové materiály, jež posouvají současný průmysl vpřed.

Letošní veletrh je zorganizován tak, aby poskytoval cílenou hodnotu pro různé profesionály z oboru. Mezinárodní distributoři získají přístup ke kvalitním značkám a exkluzivním zastupitelským právům, zatímco developeři nemovitostí mohou využít řešení pro hromadné nákupy a stabilní dodavatelské řetězce. Pro architekty a inženýry veletrh nabízí širokou škálu inovativních designových produktů a špičkových technologií. Globální výrobci zároveň získávají přímý přístup k nejpokročilejším výrobním zařízením v Číně a sítím dodavatelských řetězců.

Zveme profesionály z oboru a zainteresované strany, aby prozkoumali budoucnost stavebních úprav a chytrého bydlení. Pro více informací a podrobnosti o registraci navštivte oficiální webovou stránku https://www.cbdfair-gz.com/en.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954503/CBD.jpg

Kontakt: Jingjing DONG, dongjj@fairwindow.com.cn

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Počet přihlášek na Univerzitu Hradec Králové stoupl meziročně o osm procent

ilustrační snímek

Univerzita Hradec Králové (UHK) přijala 9724 přihlášek ke studiu v příštím akademickém roce. V meziročním srovnání je to nárůst o osm procent, řekl dnes ČTK...

14. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

„Fašisti, vlastizrádci." Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:52,  aktualizováno  12:14

Zproštění neplatí. Soud znovu projedná řidiče, který najel do lidí a jednoho zabil

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové vrátil k novému projednání případ vážné dopravní nehody v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, při níž zemřel devětačtyřicetiletý dělník a další tři lidé...

14. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí

Pražští policisté pátrají po totožnosti muže podezřelého z neobvyklé krádeže...

Bezmála 104 tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj ze zaparkovaného auta v pražských Jinonicích. Kořist se mu celkem pronesla, většina ukradené částky totiž byla v mincích. Při činu ho zachytily...

14. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Tvarůžky slaví 150 let, festival v Olomouci odstartuje turistickou sezonu

Turistickou sezonu v Olomouci zahájí již devátý ročník tvarůžkového festivalu....

Ve velkém stylu odstartuje Olomouc letošní turistickou sezonu, jež nabídne řadu novinek včetně nových tematických prohlídek a programů, zpřístupnění atraktivních památek i zavedení vratných kelímků....

14. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

NS odmítl dovolání účetní, která na Šumpersku vybírala peníze z obecního konta

ilustrační snímek

Nejvyšší soud odmítl dovolání účetní Jany Baslerové, která si tak za zpronevěru odpyká 6,5 roku ve vězení. Z konta obecního úřadu v Jindřichově na Šumpersku...

14. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Divadlo Tramtarie uvede premiéru slavného dramatu Skleněný zvěřinec

Olomoucké Divadlo Tramtarie uvede v pátek premiéru komorního dramatu Skleněný zvěřinec amerického dramatika Tennesseeho Williamse. Jedna z nejzásadnějších her...

14. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Chrudim začíná projektovat první část cyklostezky k lesům na Podhůře

ilustrační snímek

Chrudim začíná projektovat první část cyklostezky k rekreačním městským lesům na Podhůře. Povede kolem areálu technických služeb v Sečské ulici, tato etapa...

14. dubna 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Autem úmyslně srazil soka v lásce, podezřívá policie muže z pokusu o vraždu

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Kriminalisté z Chebu se od víkendu zabývají pokusem o vraždu. Třiatřicetiletý muž tam podle dosavadních zjištění schválně najel autem do stejně starého bývalého přítele své družky, která s ním jela...

14. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Památník na Příbramsku chystá výstavu o ženách, které ovlivnily Dvořákovu tvorbu

ilustrační snímek

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě chystá výstavu o osudech žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět slavného skladatele. Prostřednictvím dopisů,...

14. dubna 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

V jedné letňanské zahrádce sídlí paní sova, v noci nespí, každý den znova a znova.

vydáno 14. dubna 2026  11:15

Brno INDISTRA

Brno INDISTRA

Cirk La Putyka se vrací do brněnského kulturního centra Industry. Vyprodané představení Hey, Earth! potvrzuje velký zájem publika.

vydáno 14. dubna 2026  11:14

