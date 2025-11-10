Veletrh čisté mobility e-SALON přinese české premiéry světových vozů, nové technologie i festival elektrokol

Autor:
  10:57
Praha 10. listopadu 2025 (PROTEXT) - Veletrh čisté mobility e-SALON se v pražských Letňanech uskuteční již posedmé. Letos zaplní v PVA EXPO PRAHA sedm výstavních hal, přinese nové technologie i premiérová představení modelů vozů od světových značek, dobíjecí příslušenství, doprovodný program i testovací jízdy. Partnerem pro energetiku PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build s.r.o.

Sedmý ročník veletrhu e-SALON zaplní sedm výstavních hal osobními a užitkovými vozy, e-trucky, komunální technikou, dobíjecími systémy a komponenty pro e-technology, elektrokoly a elektrokoloběžkami a dalšími souvisejícími produkty. Součástí akce bude bohatý program včetně odborné konference Čistá mobilita s účastí mezinárodních speakerů.

Portfolio prezentovaných značek bude široké, veletrh nabídne světové značky jako Škoda, VW, Kia, Volvo, Hyundai, Renault, Dacia, MG, Mitsubishi, Opel, Ford, KGM, Dongfeng, Voyah, Mhero, Hongqui či Alpine. Veletržní stálice letos doplní také spousta nováčků, mezi nimiž budou NISSAN, BYD, ZEEKR, XPENG, RIDDARA, Lync&Co, LEAP, MAN a další.

Atraktivní expozice e-trucků a užitkových vozidel představí společnosti Daimler (Mercedes Benz), Tatra či MAN. Komunální a elektrická lehká užitková vozidla přivezou Univer Mobility, Alfa Profi, TPCI, Synpro, Eurogreen či I-TEC Czech. Letos si budou moci návštěvníci prohlédnout i značku FARIZON.

Letňany plné premiér

Veletrh e-SALON bude tradičně místem, kde se silné světové značky pochlubí svými nejnovějšími modely, z nichž některé uvidí česká odborná i široká veřejnost vůbec poprvé. 

Například Škoda Auto připravuje expozici věnovanou výročí 130 let v čele s vystavenou designovou studií Vision O. Návštěvníci uvidí i L&K 130, nejnovější žákovský vůz na platformě Superb iV.

Na expozici VW si budou moci návštěvníci prohlédnout čistě elektrickou limuzínu ID.7 Tourer s dojezdem až 700 km na jedno nabití. K vidění bude limitovaná edice ID.3 GTX FIRE+ICE. Na expozici nebudou chybět ani zástupci užitkových vozů – Caddy eHybrid a e-Caravelle.

Automobilka Kia představí zcela nový model EV4 ve dvou karosářských verzích a nový LCV model Kia PV5. Oba modely jsou čistě elektrické.

Na stánku Ford bude téměř kompletní nabídka elektrických a plug-in hybridních modelů. V centru pozornosti bude nová Puma Gen-E, druhou hvězdou bude Ford Ranger PHEV.

Hyundai přiveze například IONIQ 9 a INSTER, Nissan ukáže zcela nový Nissan MICRA a další modely. Značka Volvo zaujme mimo jiné novým modelem ES90, na její expozici dále najdete kompletní sérii elektromobilů – EX90, EX40, EC40, EX30CC. Jednou z hvězd letošního ročníku bude také zcela nový Mitsubishi Grandis, rodinný vůz.

Teprve od září letošního roku působí na českém trhu značka Lynk & Co a budí velkou pozornost. Své elektromobily představí také na veletrhu. Momentálně v České republice nabízí tři modely: univerzální plug-in hybridní SUV 01, plně elektrický sportovní crossover 02 a vlajkovou loď 08 – plug-in hybrid s dojezdem 200 km čistě na elektřinu a 1100 km celkově.

Mezi novinkami bude uveden první oficiální plně elektrický pickup v Česku, Riddara RD6, patřící do skupiny Geely. Postaven je na moderní platformě SEA, kterou využívají i značky Volvo či Smart. Nováčkem e-SALONU bude také automobilka XPENG, která přiveze sportovní SUV kupé G6 a prémiové SUV G9 – vlajkovou loď značky.

Kromě modelů elektromobilů se v PVA EXPO PRAHA představí také novinky v odvětví dobíjecích systémů, například SECTRON představí nabíječky OlifeEnergy a jejich inovativní řešení pro chytré nabíjení. Česká společnost Auto-charge ukáže vlastní řešení pro správu nabíjecích sítí a budoucnost autonomního řízení představí Valeo.

Testování i setkání odborníků

První den veletrhu, ve čtvrtek 13. listopadu, proběhne v Kongresovém sále Vstupní haly III odborná konference Čistá mobilita, která nabídne přednášky od významných zahraničních i tuzemských odborníků. Letos nese podtitul Směřování k čisté mobilitě – Nové výzvy pro města a pro průmysl. Podrobnosti o konferenci najdete ZDE

V Hale 1 budou ve spolupráci s partnery CAR MNGMT a Voltdrive pro návštěvníky veletrhu připraveny desítky modelů testovacích vozů, které bude možné si na místě vyzkoušet. 

Novinkou budou testovací jízdy elektrokol v Hale 7, kde se také uskuteční největší festival elektrokol v ČR – E-bike Fest. Partnery akce jsou nejvýraznější čeští a slovenští výrobci elektrokol 4EVER, APACHE, CRUSSIS, KELLYS, ROCK MACHINE, LEVIT a Agogs, které doplní zahraniční značky BULLS, CORRATEC, RAYMON a další.

Součástí doprovodného programu veletrhu bude i závod Ecco Rally, jehož start proběhne v pátek 14. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA. V halách dojde i na vyzkoušení virtuální reality od Platformy Vize 0 – simulace dopravní nehody v roli chodce i řidiče, aktivace simulátoru nárazu dětské autosedačky CYBEX Car Crash Simulator při nehodě na stánku portálu Žena v autě, bubnová show na expozici Dongfeng či setkání s tvářemi TV Prima, která je spoluorganizátorem veletrhu. 

Podrobnosti o veletrhu a kompletní program najdete na www.e-salon.cz

 

Pro zástupce médií a odborníky proběhne ve čtvrtek 13. listopadu série konferencí:

8:00 – FORD - snídaně s novináři - H3, 3A01

9:00 – BYD, Hala 2D, expozice 2D01

10:00 – Škoda Auto, Hala 4, expozice 4A01

10:30 – KIA, Hala 4, expozice 4B01

11:00 – NISSAN, Hala 3, expozice 3B02

11:30 – HYUNDAI, Hala 4, expozice 4C03

12:00 – MITSUBISHI, Hala 3, expozice 3A03

12:30 – OPEL, Hala 3, expozice 3C03

13:00 – TATRA, Hala 5, expozice 5C03

13:30 – LEAP, Hala 5, expozice 5A02

14:00 – DACIA, Hala 4, expozice 4C02

15:00 – DONGFENG/VOYAH, Hala 5, exp. 5A01

 

 

Zdroj: ABF

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.