Veletrh čisté mobility e-SALON přinese české premiéry světových vozů, nové technologie i festival elektrokol

Sedmý ročník veletrhu e-SALON zaplní sedm výstavních hal osobními a užitkovými vozy, e-trucky, komunální technikou, dobíjecími systémy a komponenty pro e-technology, elektrokoly a elektrokoloběžkami a dalšími souvisejícími produkty. Součástí akce bude bohatý program včetně odborné konference Čistá mobilita s účastí mezinárodních speakerů.
Portfolio prezentovaných značek bude široké, veletrh nabídne světové značky jako Škoda, VW, Kia, Volvo, Hyundai, Renault, Dacia, MG, Mitsubishi, Opel, Ford, KGM, Dongfeng, Voyah, Mhero, Hongqui či Alpine. Veletržní stálice letos doplní také spousta nováčků, mezi nimiž budou NISSAN, BYD, ZEEKR, XPENG, RIDDARA, Lync&Co, LEAP, MAN a další.
Atraktivní expozice e-trucků a užitkových vozidel představí společnosti Daimler (Mercedes Benz), Tatra či MAN. Komunální a elektrická lehká užitková vozidla přivezou Univer Mobility, Alfa Profi, TPCI, Synpro, Eurogreen či I-TEC Czech. Letos si budou moci návštěvníci prohlédnout i značku FARIZON.
Letňany plné premiér
Veletrh e-SALON bude tradičně místem, kde se silné světové značky pochlubí svými nejnovějšími modely, z nichž některé uvidí česká odborná i široká veřejnost vůbec poprvé.
Například Škoda Auto připravuje expozici věnovanou výročí 130 let v čele s vystavenou designovou studií Vision O. Návštěvníci uvidí i L&K 130, nejnovější žákovský vůz na platformě Superb iV.
Na expozici VW si budou moci návštěvníci prohlédnout čistě elektrickou limuzínu ID.7 Tourer s dojezdem až 700 km na jedno nabití. K vidění bude limitovaná edice ID.3 GTX FIRE+ICE. Na expozici nebudou chybět ani zástupci užitkových vozů – Caddy eHybrid a e-Caravelle.
Automobilka Kia představí zcela nový model EV4 ve dvou karosářských verzích a nový LCV model Kia PV5. Oba modely jsou čistě elektrické.
Na stánku Ford bude téměř kompletní nabídka elektrických a plug-in hybridních modelů. V centru pozornosti bude nová Puma Gen-E, druhou hvězdou bude Ford Ranger PHEV.
Hyundai přiveze například IONIQ 9 a INSTER, Nissan ukáže zcela nový Nissan MICRA a další modely. Značka Volvo zaujme mimo jiné novým modelem ES90, na její expozici dále najdete kompletní sérii elektromobilů – EX90, EX40, EC40, EX30CC. Jednou z hvězd letošního ročníku bude také zcela nový Mitsubishi Grandis, rodinný vůz.
Teprve od září letošního roku působí na českém trhu značka Lynk & Co a budí velkou pozornost. Své elektromobily představí také na veletrhu. Momentálně v České republice nabízí tři modely: univerzální plug-in hybridní SUV 01, plně elektrický sportovní crossover 02 a vlajkovou loď 08 – plug-in hybrid s dojezdem 200 km čistě na elektřinu a 1100 km celkově.
Mezi novinkami bude uveden první oficiální plně elektrický pickup v Česku, Riddara RD6, patřící do skupiny Geely. Postaven je na moderní platformě SEA, kterou využívají i značky Volvo či Smart. Nováčkem e-SALONU bude také automobilka XPENG, která přiveze sportovní SUV kupé G6 a prémiové SUV G9 – vlajkovou loď značky.
Kromě modelů elektromobilů se v PVA EXPO PRAHA představí také novinky v odvětví dobíjecích systémů, například SECTRON představí nabíječky OlifeEnergy a jejich inovativní řešení pro chytré nabíjení. Česká společnost Auto-charge ukáže vlastní řešení pro správu nabíjecích sítí a budoucnost autonomního řízení představí Valeo.
Testování i setkání odborníků
První den veletrhu, ve čtvrtek 13. listopadu, proběhne v Kongresovém sále Vstupní haly III odborná konference Čistá mobilita, která nabídne přednášky od významných zahraničních i tuzemských odborníků. Letos nese podtitul Směřování k čisté mobilitě – Nové výzvy pro města a pro průmysl. Podrobnosti o konferenci najdete ZDE.
V Hale 1 budou ve spolupráci s partnery CAR MNGMT a Voltdrive pro návštěvníky veletrhu připraveny desítky modelů testovacích vozů, které bude možné si na místě vyzkoušet.
Novinkou budou testovací jízdy elektrokol v Hale 7, kde se také uskuteční největší festival elektrokol v ČR – E-bike Fest. Partnery akce jsou nejvýraznější čeští a slovenští výrobci elektrokol 4EVER, APACHE, CRUSSIS, KELLYS, ROCK MACHINE, LEVIT a Agogs, které doplní zahraniční značky BULLS, CORRATEC, RAYMON a další.
Součástí doprovodného programu veletrhu bude i závod Ecco Rally, jehož start proběhne v pátek 14. listopadu na výstavišti PVA EXPO PRAHA. V halách dojde i na vyzkoušení virtuální reality od Platformy Vize 0 – simulace dopravní nehody v roli chodce i řidiče, aktivace simulátoru nárazu dětské autosedačky CYBEX Car Crash Simulator při nehodě na stánku portálu Žena v autě, bubnová show na expozici Dongfeng či setkání s tvářemi TV Prima, která je spoluorganizátorem veletrhu.
Podrobnosti o veletrhu a kompletní program najdete na www.e-salon.cz.
Pro zástupce médií a odborníky proběhne ve čtvrtek 13. listopadu série konferencí:
8:00 – FORD - snídaně s novináři - H3, 3A01
9:00 – BYD, Hala 2D, expozice 2D01
10:00 – Škoda Auto, Hala 4, expozice 4A01
10:30 – KIA, Hala 4, expozice 4B01
11:00 – NISSAN, Hala 3, expozice 3B02
11:30 – HYUNDAI, Hala 4, expozice 4C03
12:00 – MITSUBISHI, Hala 3, expozice 3A03
12:30 – OPEL, Hala 3, expozice 3C03
13:00 – TATRA, Hala 5, expozice 5C03
13:30 – LEAP, Hala 5, expozice 5A02
14:00 – DACIA, Hala 4, expozice 4C02
15:00 – DONGFENG/VOYAH, Hala 5, exp. 5A01
