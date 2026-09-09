Veletrh FOR ARCH myslí na odborníky, žáky i na lidi toužící po vlastním bydlení

„FOR ARCH při svém 37. ročníku vstupuje do své nové éry a kromě prezentací moderních technologií, novinek, poctivého řemesla i prestižních značek na stovkách expozic přinese i premiérové programové body pro odborníky i pro širokou veřejnost. Čtyřdenní program v PVA EXPO PRAHA nabídne poutavé přednášky, workshopy, ale třeba i únikovku na interaktivním staveništi pro žáky základních škol,“ řekl hlavní manažer veletrhu Martin Pavlata.
První den veletrhu, ve středu 16. září, proběhne konference FÓRUM STAVEBNICTVÍ, která zhodnotí, kam se loni posunuly stavební obory a co jim přinese blízká budoucnost. Odborníci se zaměří také na implementaci nového stavebního zákona, dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí požadavky na udržitelnost, tlak na dostupnější bydlení i nástup digitálních technologií a umělé inteligence. Akci pořádá společnost ABF společně s odborným partnerem, Svazem podnikatelů ve stavebnictví.
Programovou novinkou je REALITNÍ EXPO pořádané společností Broker Consulting, které návštěvníkům otevře dveře do světa českých i zahraničních nemovitostí. „REALITNÍ EXPO se zaměří na situace, které lidé při rozhodování o nemovitostech skutečně řeší. Ukážeme, jak se mohou dostat k nabídkám mimo běžnou inzerci. Výrazný prostor věnujeme investičním nemovitostem a diverzifikaci majetku na jiných trzích. Zaměříme se také na pořízení a financování vlastního bydlení a na to, jak se může rodina s předstihem připravovat na budoucí bydlení dětí. Naši odborníci všechna témata rozeberou na konkrétních příkladech. Na našich stáncích pak budou připraveni s návštěvníky probrat jejich konkrétní možnosti,“ říká Jan Lener, ředitel odboru komunikace a marketingu Broker Consulting. Zájemci z řad návštěvníků se mohou akce zúčastnit každý den během otevírací doby, navíc REALITNÍ EXPO nabídne tematické bloky s odborníky vždy od 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00.
Poutavý workshop si v rámci programu veletrhu FOR ARCH připravil také hlavní odborný partner veletrhu – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Akce nesoucí název Tahle země není pro špatný budovy se zaměří mimo jiné i na to, jak myslet na proměnu stavby během života člověka. „Účastníci workshopu budou moci s předními odborníky diskutovat o tom, jak navrhovat budovy tak, aby byly bezpečné, uživatelsky přívětivé a přístupné pro všechny generace. Dozvědí se také, na co dát pozor při změně potřeb, jak domy učinit bezpečné a přístupné pro mladé rodiny i starší nebo nemocné osoby. Hovořit se bude i o stavebním právu, občanskoprávních a trestněprávních požadavcích na stavby či o veřejných zakázkách,“ řekla Renata Zdařilová, členka představenstva ČKAIT.
Odborná veřejnost se může těšit také na konferenci Bezpečný vnitroblok zaměřenou na bezpečnost sídlištních vnitrobloků z pohledu urbanismu, prevence kriminality, správy veřejného prostoru a moderních technologií.
O nejnovějších trendech, dotacích a bezpečnosti fotovoltaiky budou hovořit odborníci na přednášce Solární asociace, o současné situaci a budoucnosti vytápění pevnými palivy profesionálové z firmy Apoks.
Bezpečnost i prostor pro jednání
Čtvrteční program 17. září zahájí konference pro odborníky Požární bezpečnost staveb, kterou pořádá společnost Topinfo. Již pojedenácté událost přinese důležité podněty a zkušenosti z praxe a podpoří dialog mezi hasiči, stavaři, projektanty, architekty a dalšími odborníky. Přednášet budou špičkoví experti z oboru.
Poprvé v historii veletrhu se v rámci jeho doprovodného programu uskuteční událost Construction Connect Prague 2026, mezinárodní matchmakingová B2B platforma, která propojuje české i zahraniční firmy, odborníky a obchodní partnery. Profesionálům nabídne prostor pro konkrétní obchodní jednání, nové kontakty a příležitosti k mezinárodní spolupráci.
Jaké další programové body nabídne druhý veletržní den? Například konferenci Stínicí technika jako technické zařízení budov, přednášku Aktuální legislativa pro oblast odvodů spalin nebo přednášku Státního fondu životního prostředí na téma Jak na úsporné bydlení s Novou zelenou úsporám 2026 (proběhne i v pátek).
Co hýbe světem dřevostaveb
Pátek 18. září nabídne program od Asociace dodavatelů montovaných domů, jejichž konference ukáže praktický pohled na současné dřevostavby a dřevěné konstrukce – od správného návrhu a technických detailů přes moderní technologie až po bezpečnost, monitoring a dlouhodobou životnost. Zaměří se na témata, která dnes řeší projektanti, architekti, realizátoři i další odborníci napříč stavebním oborem. Akce proběhne i v sobotu.
Centrum pasivního domu přinese Forum CPD: Jak na zdravý dům 1 a 2 (díl 2 proběhne v sobotu), společnost Apoks zase přednášku Vodík v energetice budov, o správném topení budou hovořit odborníci na přednášce Cechu kamnářů ČR. Tématům podlah a zateplování se budou věnovat přednášky a praktické ukázky na akci portálů TZB-info a ESTAV.CZ. A-styl atelier zase poradí, jak na stavbu domu od první myšlenky po kolaudaci.
Také sobota 19. září nabídne příležitost zúčastnit se zajímavých setkání s odborníky. Například v Poradně pro dům a bydlení od TZB-info a ESTAV.CZ nebo na přednášce společnosti Apoks o výměně plynových kotlů u společných komínů v bytových domech.
Inspirace i reálné řemeslo
Po celou dobu konání veletrhu mohou návštěvníci načerpat inspiraci pro design interiéru na expozici CZECH INTERIOR AWARD 2026. Speciální expozice Živá voda pro nový interiér představí projekty přihlášené do třetího ročníku jediného ocenění zaměřeného výhradně na tvorbu českých profesionálních interiérových architektů a designérů.
Významnou novinkou FOR ARCHU je zřízení interaktivního staveniště Future Builders v Hale 8 ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Nadačním fondem Řemeslo pomáhá. Tam si mohou zájemci pod odborným dohledem vyzkoušet vybraná stavební řemesla, spolupráci s ostatními i poznat moderní technologie. Staveniště dá příležitost mladým lidem nahlédnout na perspektivu stavebních oborů, poznat kariérní cesty, které nabízí, a osahat si reálné řemeslo. Future Builders je také příležitostí pro žáky základních škol, kteří se mohou zapojit do únikové hry, kdy si vyzkoušejí práci s materiály a nástroji, řešení problémů či praktické dovednosti na stanovištích jednotlivých řemesel.
Přehlídka zajímavostí
Veletrh FOR ARCH je místem, kde se tradičně prezentují nejnovější oborové trendy, moderní technologie i unikátní produkty. Také letos přinese velké množství novinek i unikátních produktů od renomovaných českých a zahraničních značek.
Například společnost HELUZ, která pomocí iniciativy Smysluplný celek rozvíjí myšlenku komplexního řešení staveb v souladu s požadavky a trendy energeticky šetrného stavitelství, představí v Letňanech své Smysluplné domy. Tyto unikátní ucelené projekty dokážou investorům ušetřit měsíce příprav, významně urychlit získání stavebního povolení a zjednodušit samotnou realizaci stavby. V rámci projektu Future Builders v Hale 8 navíc společnost postaví fragment skutečného domu a návštěvníci se seznámí se systémem HELUZ na vlastní oči. Uvidíte tedy to, co při běžné návštěvě stavby zahlédnete jen málokdy.
Portfolio svých nejnovějších špičkových pomocníků na stavbu či zahradu nabídne firma Gorila Machinery, která navíc jednomu z návštěvníků umožní vyhrát vlastní minibagr GORILA G10S I LITE 2. Do soutěže se lze zapojit na stánku společnosti v Hale 2.
Prezentovat se na expozicích v PVA EXPO PRAHA budou také například odlévané plastové sklepy GARDYK, inteligentní systém ReoNeura s umělou inteligencí pro chytré zabezpečení domova či technologie ÖkoFEN a EASYPELL od automatických kotlů na dřevěné pelety, včetně chytrých skladovacích systémů, přes kotle na kusové dřevo a tepelná čerpadla až po akumulační nádrže a další.
K vidění budou zajímavosti jako 3D parní krby, semicentrální rekuperační jednotky, technologie pro moderní dřevostavby a prefabrikaci, modulární stavby od návrhu po kolaudaci, bazénové technologie a příslušenství, sauny, vířivky, fotovoltaická zařízení, zdicí roboty, ale také architektonické či developerské společnosti, konstruktéři či investorské subjekty a mnoho dalších zajímavostí.
Podrobný program veletrhu najdete na: https://forarch.cz/doprovodny-program/.
Zdroj: ABF