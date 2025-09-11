Veletrh FOR ARCH nabídne bohatý program, bezplatná poradenská centra i ukázky technologií a řemesel

Veletrh FOR ARCH zaplní pět hal letňanského výstaviště expozicemi od 379 vystavovatelů z 9 zemí. „Kromě tisíců nejnovějších produktů, technologií a novinek napříč stavebními obory přinese i bohatý doprovodný program, v němž si vyberou odborníci i zájemci o moderní bydlení či rekonstrukci toho stávajícího,“ řekla ředitelka veletrhu Kateřina Horáčková.
První den veletrhu, úterý 16. září, zahájí konference Rok 2024 v českém stavebnictví pořádaná společností ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, která zmapuje data vývoje, trendy i výzvy oboru. Odborníci nastíní, kam se bude ubírat v budoucnosti. O tom, jaké trendy vládnou zabezpečení nemovitostí, budou hovořit zástupci Ministerstva vnitra ČR na semináři Bezpečný domov. Jak stavět dostupné bydlení, poradí seminář Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Dojde i na trendy ve fotovoltaice a akumulaci a další.
Středa 17. září nabídne konferenci od ABF a Svazu podnikatelů ve stavebnictví s tématem Plán (b)ydlení: Jak skutečně zdostupnit bydlení v Česku?, na které budou odborníci hovořit o krocích k dosažení skutečně dostupného bydlení. Zájemci mohou navštívit také konferenci Stínicí technika v historických budovách od Svazu podnikatelů ve stínicí technice, přednášku Používání nových technologií v nátěrových hmotách od Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR nebo se zúčastnit přednášky o využití nanotechnologií.
Ve čtvrtek 18. září proběhne konference Požární bezpečnost staveb 2025. Přinese podněty v oblasti požární bezpečnosti staveb a podpoří dialog mezi profesionály. Národní centrum stavebnictví 4.0 se do programu veletrhu připojí konferencí Udržitelnost stavebnictví, v jejímž průběhu dojde mezi přednáškami z různých stavebních odvětví také na exkluzivní ukázku robotického zdění. Proběhnou také přednášky Vytápění bytových domů tepelnými čerpadly, Vodík doma: Sci-fi nebo realita?, Jak na novostavbu či rekonstrukci rodinného domu vč. dotace NZÚ a další.
Během pátku 19. září se bude konat série přednášek od Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která nese název Dřevostavby aneb Jak kvalitně bydlet. Centrum pasivního domu připraví přednášku Desatero pasivního domu a odborník Filip Řehák zase představí příklad z praxe pod názvem Modernizace rodinného domu do pasivního standardu. Páteční program nabídne mnoho dalších zajímavých bodů, například o chybách na stavbách, vzduchotěsnosti na obálce domu, rekuperaci a další. Zájemcům bude v 16:00 ve Vstupní hale III (Konf. sál 4) představen také příběh světového unikátu, domu Samorost, v němž je využit materiál vznikající spojením organického odpadu a podhoubí.
V sobotu 20. září opět zazní přednášky od ADMD a Centra pasivního domu, navíc se přidají Ekonomická rekonstrukce koupelen, prezentace pasivní dřevostavby Dům s vodním světem a další. Dojde i na přednášku zástupců Státního fondu životního prostředí ČR s tématem Dotace na úsporné bydlení. Kompletní program a podrobnosti najdete ZDE.
Výjimečná soutěž
V rámci veletrhu se uskuteční exkluzivní soutěž pro návštěvníky, na jejímž konci jeden šťastlivec vyhraje minibagr od společnosti GORILA MACHINERY, předního výrobce a prodejce minibagrů. Ta do soutěže věnovala hobby model GORILA G10S I LITE 2025. Podrobnosti o soutěži najdete ZDE.
Veletrh FOR ARCH pravidelně přináší možnost bezplatných konzultací s profesionály ze stavebních oborů v poradenských centrech: Poradenské centrum Centra pasivního domu, Poradenské centrum TZB-info a ESTAV.cz, Poradenské centrum APOKS, Poradenské centrum dřevostaveb, Poradenské centrum Ministerstva vnitra ČR, Poradenské centrum Cechu kamnářů ČR, Stavební poradenské centrum ČKAIT, Poradenské centrum pro okna a stínicí techniku, Poradenské centrum Asociace bazénů a saun ČR. Více na www.forarch.cz.
Zdroj: ABF
