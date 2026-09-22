Veletrh For Beauty 2026 v Letňanech nabídne novinky, soutěže i odborný program

Na hlavním pódiu se vystřídají známé osobnosti i profesionálové z oboru. Součástí programu budou také významné české beauty soutěže včetně Mistrovství ČR v make-upu, Barber Battle Junior, Nail Master Arena a Beauty Foot Cup.
FOR BEAUTY tradičně propojuje profesionální beauty scénu s širokou veřejností. Letošní ročník obsadí haly 3 a 4 a nabídne prostor pro prezentaci značek, odborné vzdělávání, soutěžní disciplíny i osobní setkávání s profesionály.
Beauty naživo: od make-upu až po barbering
Jedním z hlavních lákadel veletrhu bude soutěžní program. Návštěvníci budou moci přímo na výstavní ploše sledovat profesionály při práci a vidět jejich techniky doslova z první ruky.
V pátek vyvrcholí program na hlavním pódiu Mistrovstvím ČR v make-upu 2026 na téma Světlo a stín, které pořádá Unie kosmetiček. Na něj naváže Barber Battle Junior 2026, mezinárodní holičská soutěž zaměřená na mladé talenty. Soutěžící se utkají v disciplínách Freestyle Haircut, Fast Fade a Scissor Cut.
Na své si přijdou také profesionálové z nehtového a pedikérského segmentu. Přímo na výstavní ploše proběhne Nail Master Arena 2026 a Beauty Foot Cup 2026. Součástí programu bude rovněž vyhlášení výsledků Czech Nail Open Cup / Poster 2026.
Osobnosti, móda a inspirace na hlavním pódiu
Páteční program nabídne mimo jiné talk show věnovanou tvorbě vizuálu veletrhu, které se zúčastní Markéta Davidovich, Klára Kováčová a Kristýna Schicková. Následovat bude vyhlášení ocenění Zlatý pohár 2026 za inovativní kosmetický produkt, metodu či přístroj a Modrá planeta 2026 za ekologicky čistý produkt.
O své zkušenosti z kadeřnického oboru se podělí Tomáš Arsov, který vystoupí v rámci programu věnovaného vzdělávání a současnosti kadeřnického oboru. Prostor dostane také téma krásy, péče o tělo a duši v talk show Veronica Dejdar Biasiol – BIASPACE.
Sobotní program otevře představení Nadačního fondu Grácie v rámci projektu FOR BEAUTY pomáhá, které přiblíží Eva Růžičková v rozhovoru s Alešem Lehkým. Na své si přijdou také milovníci kosmetiky – Tomáš Arsov představí vývoj, výrobu a novinky kosmetiky TA.
Odpolední program obohatí také talk show Katariny Van Derham by Glamour Garden Cosmetics a módní kolekce Heleny Bedrnové podzim/zima 2026 s názvem UNIQUE.
Moderátor Kája Pavlíček představí aktuální podzimní trendy, barvy a eleganci inspirovanou krásou přírody a provede návštěvníky setkáním s výraznými osobnostmi ze světa módy, krásy a zdravého životního stylu. Mezi hosty se představí Miss Jana Marvanová a Muž roku 2026 Jakub Bolek.
Návrat po sedmi letech
Významnou novinkou letošního ročníku je návrat modelaznehtu.cz, který se na FOR BEAUTY vrací po sedmi letech.
Jeho návrat představuje další propojení veletrhu s profesionální nehtovou scénou a současně potvrzuje význam FOR BEAUTY jako místa pro prezentaci nových produktů, technik a trendů v oblasti nehtového designu.
Odborný rozměr veletrhu podpoří také Pedikérský den České podiatrické společnosti, který se uskuteční v pátek v konferenčním sále č. 1 a je určen pozvaným odborníkům.
Make-up Point: Návštěvníci si profesionální líčení vyzkouší na vlastní kůži
FOR BEAUTY ale nebude jen přehlídkou toho, co je právě trendy. Návštěvníci dostanou možnost si některé beauty služby také sami vyzkoušet.
V rámci Make-up Pointu nabídne Make-up Institute Prague bezplatné líčení. Zájemci tak mohou přímo na místě získat inspiraci, praktické tipy a zkušenost s profesionálním make-upem.
„Chceme, aby si návštěvníci z FOR BEAUTY neodnášeli jen fotografie a informace, ale také konkrétní zážitek. Právě možnost nechat se nalíčit, sledovat profesionály při práci nebo si vyzkoušet nové produkty je podle nás jedním z důvodů, proč má osobní návštěva veletrhu stále své místo,“ dodává Janica Ciglianová.
Jedna vstupenka, čtyři veletrhy
Letošní podzimní FOR BEAUTY nabídne návštěvníkům ještě jeden bonus. Ve stejném termínu se v PVA EXPO PRAHA uskuteční také veletrhy FOR KIDS, FOR INTERIOR a GASTRO SWEET FEST.
Jedna vstupenka na FOR BEAUTY tak návštěvníkům umožní navštívit všechny čtyři veletrhy a během jednoho dne spojit témata krásy, interiéru, gastronomie i potřeb pro děti.
FOR BEAUTY 2026
Termín: 2.–3. října 2026
Místo: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Haly: 3 a 4
Program veletrhu se může změnit. Aktuální informace a kompletní doprovodný program jsou k dispozici na www.veletrhkosmetiky.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59291.