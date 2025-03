Veletrh FOR BIKES 2025 přinese nové modely kol, adrenalin i příležitosti ke sportování

13:27

Praha 3. března 2025 (PROTEXT) - Cyklistický veletrh FOR BIKES je významnou událostí na začátku cyklistické sezóny, který nabídne přehlídku nových modelů kol, kompletního cyklosortimentu, prestižní závod i bohatý program. Letošní ročník přinese ještě něco navíc. Premiérově se veletrh spojil s interaktivním festivalem SPORT EXPO, který návštěvníkům umožní vyzkoušet si portfolio sportovních aktivit na vlastní kůži. To vše proběhne od 14. do 16. března v PVA EXPO PRAHA. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.