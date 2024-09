Veletrh FOR KIDS nabídne výhodné nákupy, zábavu i zajímavá setkání a podpoří tvorbu české hračky

„Letošní podzimní ročník veletrhu FOR KIDS nabídne opět nejnovější kolekce hraček, her a potřeb pro děti i nastávající maminky od renomovaných tuzemských i zahraničních značek. Nebude chybět ani inspirace na vánoční dárky pro celou rodinu nebo produkty pro milovníky stolních her všech věkových kategorií a náročností,“ řekla ředitelka veletrhu FOR KIDS Janica Ciglianová.

Připraven bude také zajímavý doprovodný program plný zábavy a několik atraktivních novinek. Jednou z nich bude možnost vyzkoušet si poprvé v Letňanech unikátní týmovou hru TEPfactor, která je inspirovaná legendární pevností Boyard a prověří zručnost, sílu, logiku i trpělivost všech účastníků. O zábavu se postará také vědecká show iQLANDIA, která předvede bláznivé pokusy z fyziky a chemie.

V rámci veletrhu FOR KIDS proběhne soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY, která podporuje mladé tuzemské designéry a výtvarníky i tvorbu české hračky a propojuje autory s výrobci. Všechny přihlášené návrhy budou v PVA EXPO PRAHA vystaveny v sekci JARMARK určené pro členy Sdružení pro hračku a hru, v níž se budou prezentovat výrobci a prodejci ryze českých hraček.

Návštěvníci se mohou během doprovodného programu značek Wesco a Mathesso setkat také s influencerem Kazmou, a to v sobotu 5. října od 13:20. Budou mít možnost získat jeho autogram nebo si prohlédnout jeho auto Hummer, které bude součástí expozice.

Od jídla po nábytek

V rámci širokého portfolia značek a firem se v Letňanech premiérově představí například Smiling Baby, Olulu nebo Eco Bean a jejich termolahve pro děti značky Asobu. Nové kolekce zboží nabídne návštěvníkům také například Monkey Mum, značka Pro malé dobrodruhy nabídne outdoorové oblečení pro děti. Její zástupci poradí rodičům, jak dětem správně vrstvit oblečení v zimě, a ukáže trendy v rostoucím udržitelném oblečení. Mámy v rejži nově představí mamolínu, modelínu vlastní výroby, která je bezpečná pro děti, i když ji ochutnají.

Chybět nebudou ani expozice společností Zoo či Prosam, u jejichž stánku si můžou těhotné registrované ženy vyzvednout balíček, široký sortiment kočárků i dětského nábytku, produkty zdravé stravy od Bob Snail, Bohemia Organics, Ovocňák nebo Health Factory a spousta dalších. Po pauze se do Letňan opět vracejí se svými produkty společnosti Piatnik, Vanda store a Playmobil. Do PVA EXPO PRAHA dorazí i Dva tátové se značkami Djeco, Little Dutch, Janod a další, firma Thule představí autosedačky. V portfoliu vystavovatelů nebude chybět světoznámá nizozemská firma Sluban se svou unikátní stavebnicí, jejíž díly jsou kompatibilní i s dalšími kvalitními značkami jako například LEGO®.

Souběžně s veletrhem FOR KIDS se budou konat také kosmetický veletrh FOR BEAUTY, veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR a festival interaktivní zábavy a videoher FOR GAMES.

Podrobnosti najdete na www.forkids.cz.

Zdroj: ABF

