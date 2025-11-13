Veletrh nákladních vozidel a logistiky TRUCK & CARGO EXPO nabídne nové technologie, odborné debaty i testování

Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - Výstaviště PVA EXPO PRAHA bude ve dnech 25. až 27. listopadu hostit první veletrh nákladních vozidel a logistiky TRUCK & CARGO EXPO. Návštěvníci se seznámí s novými modely, technologiemi i s produkty z odvětví střední, těžké i servisní techniky, nástaveb či telematiky. Nebude chybět bohatý program s přednáškami, panelovou diskuzí i testovacími jízdami. Partnerem pro energetiku PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build s.r.o. Generálním partnerem veletrhu je společnost ORLEN OIL.

Veletrh TRUCK & CARGO EXPO nabídne poutavé expozice téměř čtyř desítek značek z Česka, Slovenska, Polska či Maďarska. Do Letňan dorazí například IVECO Trucks, DAIMLER TRUCK, Schwarzmüller, FORD TRUCKS, JEGGER, TURANCAR CZ, PANAV, CARLING a mnozí další. Záštitu akci udělily Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz měst a obcí ČR. 

Jaké zajímavosti vystavovatelé představí? Například Ford Trucks uvede své nejnovější modely pro těžkou dopravu, třeba modernizovaný tahač Ford F-MAX nebo robustní sklápěč. Společnost Turancar CZ přiveze kompletní portfolio značky ISUZU – oblíbený ISUZU D-Max Pickup, lehké nákladní vozy pro každodenní použití a spolehlivé minibusy, k vidění bude i inovativní projekt BIG.e – plně elektrické užitkové vozidlo s nulovými emisemi.

Společnost IVECO uvede nejnovější modely, navíc uvidí návštěvníci ukázku řešení pro městskou i dálkovou dopravu, včetně vozidel s alternativními pohony, jež reflektují současné trendy v oblasti ekologie a hospodárnosti. DAIMLER TRUCK na stánku představí dva špičkové modely určené pro silniční dálkovou nákladní dopravu: Mercedes-Benz Actros L a eActros 600, oba s kabinou ProCabin.

Společnost JEGGER zaměřující se na výrobu nástaveb pro užitková a nákladní vozidla představí inovovanou řadu s nižší hmotností, vyšší odolností a moderním designem. Firma PANAV na svém stánku představívalníkovou velkoobjemovou soupravu, tandemový sklápěcí přívěs, plošinový tandemový přívěs a kontejnerový přívěs.

AD TECHNIK působící v oblasti autoservisní techniky a diagnostiky představí produkty renomovaných výrobců diagnostik motorů, podvozků, elektronických a brzdových systémů a také zvedáky či montážní jámy. Společnost Mave nabídne na TRUCK & CARGO EXPO vozidlo vybavené dílenskou vestavbou a různé možnosti úprav vozů jak pro převoz a uchycení nákladu, tak úprav pro přepravu osob, zvýšení obsaditelnosti apod.

Diskuze i test kurýrů

„Kromě bohaté oborové nomenklatury produktových novinek i inovativních technologií bude součástí veletrhu také bohatý doprovodný program. Na jeho složení se podíleli odborníci z jednotlivých oborů a přinese nejen atraktivní přednášky, diskuze, workshopy, ale například i možnost testovacích jízd, ukázku práce mobilního pneuservisu či velký kurýrní test,“ řekla manažerka veletrhu Veronika Cihlářová.

V rámci doprovodného programu proběhnou tematické bloky přednášek předních odborníků napříč odvětvími i panelové diskuze s tématy Zelená nákladní doprava: vozidla + dotace a podpory, infrastruktura a Dekarbonizace silniční nákladní dopravy: alternativní paliva a řešení budoucnosti.  

Před Vstupní halou II na venkovní ploše výstavního areálu bude možné vyzkoušet porffolio vozidel v rámci testovacích jízd. Jeden z účastníků může vyhrát poukaz na pneumatiky od firmy Carling. Ta navíc na svém stánku v Hale 3 předvede první dva dny veletrhu ve 14 hodin ukázku přezutí kol na tahači mobilním pneuservisem. Dojde také na Velký kurýrní test, který proběhne ve středu 26. listopadu na venkovní ploše. 

 

Více na www.tcexpo.cz

 

 

Zdroj: ABF

 

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

