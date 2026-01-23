Veletrh pro vinařství, ovocnářství, technologii sklepů a marketing od 29. do 31. ledna

Veletrh Austro Vin Tulln 2026 přináší opět výraznou podporu pro rakouský vinařský a ovocnářský průmysl. Na ploše 18.000 m2 bude kolem 240 vystavovatelů prezentovat své odborné znalosti v oboru vinařství a ovocnářství v rámci celého hodnotového řetězce. Tulln je již dobře etablovaným tradičním centrem zemědělské techniky, a navíc nabízí širokou škálu produktů, které osloví malé i velké podniky.
Austro Vin Tulln je největší specializovaný veletrh v zemědělském sektoru. Je členěný do oblastí jako venkovní mechanizace, stáčení a balení, sklepnictví, ale též služby a marketing.
Austro Vin Award 2026
Veletrh Austro Vin Tulln 2026 ve spolupráci s týdeníkem Bauernzeitung a časopisem Der Winzer opět udělí Austro Vin Award, která oceňuje mimořádné inovace v oblasti vinařství, ovocnářství, technologie sklepů a marketingu. Ceny budou vítězům předávány 29. ledna 2026 od 10:00 hodin během oficiálního zahájení veletrhu Austro Vin a odborní návštěvníci budou mít možnost se s vítěznými produkty osobně seznámit přímo na veletrhu.
Odborný program vysoké kvality po všechny tři dny veletrhu
Stálou součástí veletrhu je špičkový odborný program na expertním pódiu v hale 5, pořádaný ve spolupráci s garanty akce, Rakouským svazem vinařů a Rakouským svazem ovocnářů. Na aktuální témata v oboru se tu zaměří renomovaní odborníci z předních rakouských vzdělávacích a výzkumných institucí. Rovněž degustační koutek vznikl ve spolupráci s odborníky a nabízí zajímavá experimentální vína k různým aktuálním tématům.
Data a fakta v kostce:
29. až 31. ledna 2026, Messe Tulln
Otevírací doba: čtvrtek až sobota: 9:00–17:00
Vstupné:
Online vstupenka: 15 €
Vstupenka na místě: 16 €
Tel.: 02272/624030
Kontakt:
Messe Tulln GmbH
Barbara Nehyba, MSc
Telefon: 02272624030
E-Mail: barbara.nehyba@messetulln.at