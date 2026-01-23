Veletrh pro vinařství, ovocnářství, technologii sklepů a marketing od 29. do 31. ledna

Autor:
  15:53
Tulln (Rakousko) 23. ledna 2026 (PROTEXT/ots) - Veletrh Austro Vin Tulln se koná již počtvrté. Je přední platformou pro vinařství a ovocnářství v Rakousku a střední Evropě.

Veletrh Austro Vin Tulln 2026 přináší opět výraznou podporu pro rakouský vinařský a ovocnářský průmysl. Na ploše 18.000 m2 bude kolem 240 vystavovatelů prezentovat své odborné znalosti v oboru vinařství a ovocnářství v rámci celého hodnotového řetězce. Tulln je již dobře etablovaným tradičním centrem zemědělské techniky, a navíc nabízí širokou škálu produktů, které osloví malé i velké podniky.

Austro Vin Tulln je největší specializovaný veletrh v zemědělském sektoru. Je členěný do oblastí jako venkovní mechanizace, stáčení a balení, sklepnictví, ale též služby a marketing.

Austro Vin Award 2026

Veletrh Austro Vin Tulln 2026 ve spolupráci s týdeníkem Bauernzeitung a časopisem Der Winzer opět udělí Austro Vin Award, která oceňuje mimořádné inovace v oblasti vinařství, ovocnářství, technologie sklepů a marketingu. Ceny budou vítězům předávány 29. ledna 2026 od 10:00 hodin během oficiálního zahájení veletrhu Austro Vin a odborní návštěvníci budou mít možnost se s vítěznými produkty osobně seznámit přímo na veletrhu.

Odborný program vysoké kvality po všechny tři dny veletrhu

Stálou součástí veletrhu je špičkový odborný program na expertním pódiu v hale 5, pořádaný ve spolupráci s garanty akce, Rakouským svazem vinařů a Rakouským svazem ovocnářů. Na aktuální témata v oboru se tu zaměří renomovaní odborníci z předních rakouských vzdělávacích a výzkumných institucí. Rovněž degustační koutek vznikl ve spolupráci s odborníky a nabízí zajímavá experimentální vína k různým aktuálním tématům.

Data a fakta v kostce:

29. až 31. ledna 2026, Messe Tulln

Otevírací doba: čtvrtek až sobota: 9:00–17:00

Vstupné:

Online vstupenka: 15 €

Vstupenka na místě: 16 €

Tel.: 02272/624030

 

Kontakt:

Messe Tulln GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Telefon: 02272624030

E-Mail: barbara.nehyba@messetulln.at

 

 

